Агент Оздоева о Кокорине: «У «Фатих Карагюмрюк» есть интерес, подтверждаю. Александр подходит под стиль команды и усилил бы ее»

Агент Магомеда Оздоева считает, что Александр Кокорин подходит «Фатих Карагюмрюк».

Ранее сообщалось о желании турецкой команды арендовать форварда «Фиорентины».

«Подтверждаю, что у «Фатиха» есть интерес к . Клуб хочет его заполучить.

Зная футбольную ситуацию Кокорина, то, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт, или разорвут с выплатой контракта. Но предложение «Фатиха» есть.

Могу сказать, что Кокорин подходит под стилистику игры «Фатиха». Они играют в зрелищный, атакующий и созидательный футбол. Много контролируют мяч, готовят атаки. Александр здорово смотрелся бы в этой команде и усилил бы ее.

« » вдумчиво подходит к каждому футболисту и кандидатуре. Они знают его футбольные возможности. С их стороны это хороший выбор. Но дальше [будут] переговоры», – сказал Анзор Гаргаев.