Агент Оздоева о Кокорине: «У «Фатих Карагюмрюк» есть интерес, подтверждаю. Александр подходит под стиль команды и усилил бы ее»

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Турция Александр Кокорин Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк агенты Анзор Гаргаев Чемпионат.com Футбол

Агент Магомеда Оздоева считает, что Александр Кокорин подходит «Фатих Карагюмрюк».

Ранее сообщалось о желании турецкой команды арендовать форварда «Фиорентины».

«Подтверждаю, что у «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить.

Зная футбольную ситуацию Кокорина, то, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт, или разорвут с выплатой контракта. Но предложение «Фатиха» есть.

Могу сказать, что Кокорин подходит под стилистику игры «Фатиха». Они играют в зрелищный, атакующий и созидательный футбол. Много контролируют мяч, готовят атаки. Александр здорово смотрелся бы в этой команде и усилил бы ее.

«Фатих» вдумчиво подходит к каждому футболисту и кандидатуре. Они знают его футбольные возможности. С их стороны это хороший выбор. Но дальше [будут] переговоры», – сказал Анзор Гаргаев.

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3 комментария

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За Валенсию с 1999
Диане и Борини отправят в дубль
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Белочка Радимова
Президент Фатиха через час: «не знаю кто такой Оздоев!»
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Джиза
Агент одного футболиста подтверждает заинтересованность клуба в другом футболисте. Профессионал)))
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