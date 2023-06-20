«Фатих Карагюмрюк» рассматривает аренду Кокорина (Sport24)

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Турция возможные трансферы Александр Кокорин Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Футбол

Александр Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

«Фатих Карагюмрюк» интересуется российским нападающим и рассматривает вариант с арендой, сообщает Sport24. Турецкий клуб ждет решения от футболиста и «Фиорентины».

В прошлом сезоне Кокорин выступал в составе кипрского «Ариса» и был признан лучшим игроком чемпионата.

За «Фатих Карагюмрюк» выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Ранее сообщалось об интересе клуба к Андрею Луневу и Данилу Круговому. 

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16 комментариев

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Aleksey Yashin
Фатих Карагюмрюк Оздоева и Кокорина
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Alibi_URAL
Фатих Карагюмрюк Кокорина - звучит как болезнь.
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ОттоДракула
Ответ Alibi_URAL
Фатих Карагюмрюк Кокорина - звучит как болезнь.
Звучит как будто турецкая женщина вышла замуж за Кокорина и взала его фамилию.
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ALMANAC
Станет лучшим игроком сезона турецкой Суперлиги. Приятного просмотра
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takehiko
Не могут заплатить 100 млн за полноценный трансфер
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Иван Дорн
Ответ ALMANAC
Станет лучшим игроком сезона турецкой Суперлиги. Приятного просмотра
Там Кузяев, тоже в турецкую либу может перейти, сами не заметим как её в РПЛ превратят
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массажер кокорина
Прекрасно
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Игорь Пичугин
Надеюсь кофе по турецки Кокорину понравится, стулья будут целые.
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Japonskiy Magnitofon
Ну, хорошие игроки из Европы частенько едут в Турцию доигрывать. Вот ещё один.
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Один живой
надо на Кипре продолжать, раз уж так поперло...
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Ann Tretiakova
Ответ 27nvn
Полноценный трансфер боятся делать) Ну а если без шуток, то Саня неплохо так зажёг на Кипре, в Турции думаю, что тоже получилось бы.
зажег на Кипре ? серьёзно?? это уровень дворового футбола ..если верить тансмаркету самый дорогой футболист на кипре стоит аж 3 ляма....

без шуток... пол моего двора сыграло бы на кипре даже лучше
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