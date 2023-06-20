«Фатих Карагюмрюк» рассматривает аренду Кокорина (Sport24)

Александр Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

« » интересуется российским нападающим и рассматривает вариант с арендой, сообщает Sport24. Турецкий клуб ждет решения от футболиста и «Фиорентины».

В прошлом сезоне выступал в составе кипрского «Ариса» и был признан лучшим игроком чемпионата.

За «Фатих Карагюмрюк» выступает российский полузащитник . Ранее сообщалось об интересе клуба к Андрею Луневу и Данилу Круговому.