Доннарумма пропустил между ног от «Клермона». Верратти отдал плохой пас назад, и Гастьен проткнул мяч в ворота «ПСЖ»

Ошибка Марко Верратти привела к голу в ворота «ПСЖ» – между ног Джанлуиджи Доннарумме.

Голкипер « » отдал короткий пас в штрафной на хавбека. Верратти сделал ответную передачу на , но слишком слабо.

35-летний полузащитник « » Жоан Гастьен перехватил мяч и в подкате отправил его в ворота между ног вратарю.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Клермон» (2:1, первый тайм).

Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport

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