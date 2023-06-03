Доннарумма пропустил между ног от «Клермона». Верратти отдал плохой пас назад, и Гастьен проткнул мяч в ворота «ПСЖ»
Ошибка Марко Верратти привела к голу в ворота «ПСЖ» – между ног Джанлуиджи Доннарумме.
Голкипер «Пари Сен-Жермен» отдал короткий пас в штрафной на хавбека. Верратти сделал ответную передачу на Джанлуиджи, но слишком слабо.
35-летний полузащитник «Клермона» Жоан Гастьен перехватил мяч и в подкате отправил его в ворота между ног вратарю.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Клермон» (2:1, первый тайм).
Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport
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