Доннарумма пропустил между ног от «Клермона». Верратти отдал плохой пас назад, и Гастьен проткнул мяч в ворота «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Клермон Марко Верратти Жоан Гастьен Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Ошибка Марко Верратти привела к голу в ворота «ПСЖ» – между ног Джанлуиджи Доннарумме.

Голкипер «Пари Сен-Жермен» отдал короткий пас в штрафной на хавбека. Верратти сделал ответную передачу на Джанлуиджи, но слишком слабо.

35-летний полузащитник «Клермона» Жоан Гастьен перехватил мяч и в подкате отправил его в ворота между ног вратарю.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Клермон» (2:1, первый тайм).

Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Виноват Месси
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Это повод освистать Месси
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Может, Буффона вернуть?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавез Тилл
"Доннарумма пропустил между ног"
ФОТО 18+
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
На всех давит уход Месси
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Лучший вратарь мира, что уж
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Четвериков
За Клермон, кстати, играет и забивает Зеффан, который провел 3 года в Самаре.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий