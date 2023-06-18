Моуринью звонил Верратти и звал в аренду в «Рому». Проблема в высокой зарплате хавбека «ПСЖ»

«Рома» заинтересована в подписании Марко Верратти.

Corriere della Sera сообщает, что главный тренер итальянской команды звонил полузащитнику « ». 60-летний португалец хочет убедить футболиста присоединиться к римскому клубу.

« » может арендовать , но проблема на данный момент заключается в высокой зарплате игрока.

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 хавбек провел 29 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной