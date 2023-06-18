Моуринью звонил Верратти и звал в аренду в «Рому». Проблема в высокой зарплате хавбека «ПСЖ»

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Марко Верратти Футбол

«Рома» заинтересована в подписании Марко Верратти.

Corriere della Sera сообщает, что главный тренер итальянской команды Жозе Моуринью звонил полузащитнику «ПСЖ». 60-летний португалец хочет убедить футболиста присоединиться к римскому клубу.

«Рома» может арендовать Верратти, но проблема на данный момент заключается в высокой зарплате игрока.

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 хавбек провел 29 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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a2wai
Для Ромы даже текущий Вератти это мощное усиление. Было бы неплохо посмотреть на него в команде Моуринью.
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Никита Алексеев
Такой игрок Роме будет очень кстати. Только Вератти вряд ли захочет к сожалению
+4
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Eleman SPb
алло, это Верратти?
да
мы тебя в Рому не возьмем, слишком высокая зарплата
+3
-1
+2
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Jan Paskel
Ответ Игорь Новиков
Ну это вряд ли. Он явно лучше вариант может найти.
лучше это кто? Разве что Ювентус, но Моуриньо может такую телегу загрузить +/-, что там получится совсем не так уж и маслом помазано
+3
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Максим Ларченков
Не надо приВерратти!
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Three Days Grace
слышал, что у владельца "Ромы" хорошие отношения с шейхами из ПСЖ. Мол, можно взять в аренду и не платить зп, как с Вейналдумом было
+1
0
+1
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Никита Алексеев
Такой игрок Роме будет очень кстати. Только Вератти вряд ли захочет к сожалению
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Toffiti
Ну это совсем из области фантастики. Верратти в Роме. Нет, слишком невероятно, чтобы быть правдой.
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AlexDeLarge
Для Ромы - это был бы фантастический трансфер
Ради такого топаря, половина Рима даже скинулась бы на зп
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Альберт Сафиуллин
Вератти в МС спокойно может бегать,какая Рома еще и аренда🤣
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Aibek Mak
При всем уважении к Роме , но такой игрок навряд ли поедет туда. Верратти лакомый кусочек для любого топ клуба Европы
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Master Slova
Ответ a2wai
Для Ромы даже текущий Вератти это мощное усиление. Было бы неплохо посмотреть на него в команде Моуринью.
что значит даже текущий, Вератти будет мощным усилинием для любой команды мира
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ a2wai
Для Ромы даже текущий Вератти это мощное усиление. Было бы неплохо посмотреть на него в команде Моуринью.
Да не пойдет он в Рому, даже в средней форме не его уровень клуб)
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мс-мешок
Ответ Master Slova
что значит даже текущий, Вератти будет мощным усилинием для любой команды мира
в Сити будет сидеть на лавке, да и в Реале тоже
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