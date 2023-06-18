Моуринью звонил Верратти и звал в аренду в «Рому». Проблема в высокой зарплате хавбека «ПСЖ»
«Рома» заинтересована в подписании Марко Верратти.
Corriere della Sera сообщает, что главный тренер итальянской команды Жозе Моуринью звонил полузащитнику «ПСЖ». 60-летний португалец хочет убедить футболиста присоединиться к римскому клубу.
«Рома» может арендовать Верратти, но проблема на данный момент заключается в высокой зарплате игрока.
В Лиге 1 в сезоне-2022/23 хавбек провел 29 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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да
мы тебя в Рому не возьмем, слишком высокая зарплата
Ради такого топаря, половина Рима даже скинулась бы на зп