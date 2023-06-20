«МЮ» и «Реал» обратились к «Интеру» по поводу трансфера Димарко

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Федерико Димарко Эрик тен Хаг Футбол

Защитник «Интера» Федерико Димарко может перейти в новый клуб.

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» обратились к итальянскому клубу по поводу трансфера 25-летнего футболиста, сообщает The Independent. 

Отмечается, что «Юнайтед» рассматривает возможность подписания Димарко по нескольким причинам. Одной из них является возможность подписать контракт с растущим талантом за относительно небольшую сумму, также высоко ценится универсальность игрока.

В «Интере» Федерико играет на позиции левого защитника, но главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает, что сможет использовать игрока в нескольких других ролях. 

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21 комментарий

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Manseer
Димарко и Барелла - главные активы Интера.
+12
-1
+11
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ман сити фейк
Если судить по финалу игрок топ
+9
-1
+8
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a.sh.s.
Ответ Manseer
Димарко и Барелла - главные активы Интера.
Бастони, Онана, Мартинез.
+3
0
+3
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Кирилл Горланов
Ответ vzi
Интеристы, как он? Можно забирать?
Он лучший лз мира на данный момент, но лучше не забирайте. Самим нужен
+2
0
+2
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Кирилл Горланов
Руки прочь от димарко
+1
0
+1
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vzi
Ответ Кирилл Горланов
Он лучший лз мира на данный момент, но лучше не забирайте. Самим нужен
Прям лучший?
Альфонсо Дэвис может поспорить.
+4
-3
+1
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ман сити фейк
Ответ Бухгалтер2021
там салах перешл ксаудам
Откуда инфа?
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vzi
Ответ zzzeeerrrooo
Это маловероятно Все бабки будут в АПЛ
Прям никому ничего не останется. Только АПЛ?
А как же Сауди, МЛС?.. ))
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vzi
Ответ KataDiaz
дэвис в этом сезоне совсем сдулся
Ката Диас зато в Боке хорошо играл. )
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zzzeeerrrooo
Ответ vzi
Помните, как Дэвис на бровке сыграл в “потанцуем” с Семеду , прошел в лицевую и выкатил на гол?.. тогда было 8-2. ) В том самом матче я болел за Интер - Дзнейдер, Майкон, Диего Милито, удаление Мотты, и фонтаны из поливалок газона на Камп Ноу. ) Мы ждём, когда в кальчо снова хлынут деньги. Может, кто-то из наследников Моратти выкупит Интер?.. )
Это маловероятно
Все бабки будут в АПЛ
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KataDiaz
Ответ vzi
Прям лучший? Альфонсо Дэвис может поспорить.
дэвис в этом сезоне совсем сдулся
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vzi
Ответ Кирилл Горланов
Может. Но в любом случае топ 3. Тут чисто субъективное мнение .
Помните, как Дэвис на бровке сыграл в “потанцуем” с Семеду , прошел в лицевую и выкатил на гол?.. тогда было 8-2. )

В том самом матче я болел за Интер - Дзнейдер, Майкон, Диего Милито, удаление Мотты, и фонтаны из поливалок газона на Камп Ноу. )

Мы ждём, когда в кальчо снова хлынут деньги. Может, кто-то из наследников Моратти выкупит Интер?.. )
0
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Кирилл Горланов
Ответ vzi
Прям лучший? Альфонсо Дэвис может поспорить.
Может. Но в любом случае топ 3. Тут чисто субъективное мнение .
0
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Right Authoritarianism
Ответ a.sh.s.
Я думал после финала ЛЧ им первым позвонить Сити.
скорее они позвонили лукаку по вопросу оклада
0
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Е.Р.
Хорошие новости для Интера. С этим недоПеришичем нельзя претендовать ни на что серьезное.
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поколение пепси
интер такой клуб предтоп который все хотят разобрать по финтикам, очень жаль, туда пару позиций усилить и это будет топ который станет завсегдатый в плей офф лч
+1
-1
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vzi
Интеристы, как он? Можно забирать?
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a.sh.s.
Я думал после финала ЛЧ им первым позвонить Сити.
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