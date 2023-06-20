«МЮ» и «Реал» обратились к «Интеру» по поводу трансфера Димарко

Защитник «Интера» Федерико Димарко может перейти в новый клуб.

« » и « » обратились к итальянскому клубу по поводу трансфера 25-летнего футболиста, сообщает The Independent.

Отмечается, что «Юнайтед» рассматривает возможность подписания по нескольким причинам. Одной из них является возможность подписать контракт с растущим талантом за относительно небольшую сумму, также высоко ценится универсальность игрока.

В « » Федерико играет на позиции левого защитника, но главный тренер манкунианцев тен Хаг считает, что сможет использовать игрока в нескольких других ролях.