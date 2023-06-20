«МЮ» и «Реал» обратились к «Интеру» по поводу трансфера Димарко
Защитник «Интера» Федерико Димарко может перейти в новый клуб.
«Манчестер Юнайтед» и «Реал» обратились к итальянскому клубу по поводу трансфера 25-летнего футболиста, сообщает The Independent.
Отмечается, что «Юнайтед» рассматривает возможность подписания Димарко по нескольким причинам. Одной из них является возможность подписать контракт с растущим талантом за относительно небольшую сумму, также высоко ценится универсальность игрока.
В «Интере» Федерико играет на позиции левого защитника, но главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает, что сможет использовать игрока в нескольких других ролях.
Альфонсо Дэвис может поспорить.
А как же Сауди, МЛС?.. ))
Все бабки будут в АПЛ
В том самом матче я болел за Интер - Дзнейдер, Майкон, Диего Милито, удаление Мотты, и фонтаны из поливалок газона на Камп Ноу. )
Мы ждём, когда в кальчо снова хлынут деньги. Может, кто-то из наследников Моратти выкупит Интер?.. )