«Реал», «ПСЖ» и «Интер» следят за Лингардом

Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард привлек внимание ряда статусных европейских клубов.
Права на хавбека принадлежат «Манчестер Юнайтед». Игрок был арендован «Вест Хэмом» до конца сезона. Контракт, связывающий полузащитника с «МЮ», рассчитан до лета 2022 года.
По информации источников ESPN, за хавбеком сейчас следят «Пари Сен-Жермен», «Интер» и «Реал Мадрид». Также футболист заинтересовал клубы из топ-6 английской Премьер-лиги.
Сам Лингард еще не определился со своим будущим. Приоритетная цель 28-летнего англичанина – играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Представители Лингарда дали понять, что он не станет частью сделки по возможному переходу хавбека Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Манчестер Юнайтед». Клубы еще не начинали переговоры по этому вопросу.
Лингард забил 8 голов и стал автором 3 результативных передач в 9 матчах за «Вест Хэм» после перехода из «Ман Юнайтед». Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.