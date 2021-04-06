«Реал», «ПСЖ» и «Интер» следят за Лингардом

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Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард привлек внимание ряда статусных европейских клубов.

Права на хавбека принадлежат «Манчестер Юнайтед». Игрок был арендован «Вест Хэмом» до конца сезона. Контракт, связывающий полузащитника с «МЮ», рассчитан до лета 2022 года.

По информации источников ESPN, за хавбеком сейчас следят «Пари Сен-Жермен», «Интер» и «Реал Мадрид». Также футболист заинтересовал клубы из топ-6 английской Премьер-лиги.

Сам Лингард еще не определился со своим будущим. Приоритетная цель 28-летнего англичанина – играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Представители Лингарда дали понять, что он не станет частью сделки по возможному переходу хавбека Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Манчестер Юнайтед». Клубы еще не начинали переговоры по этому вопросу.

Лингард забил 8 голов и стал автором 3 результативных передач в 9 матчах за «Вест Хэм» после перехода из «Ман Юнайтед». Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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