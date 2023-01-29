«МЮ» не отпустит Линделефа зимой. «Интер» и «Атлетико» делали запрос

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Виктор Линделеф Эрик тен Хаг Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» не отпустит Виктора Линделефа этой зимой.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассчитывает на 28-летнего центрального защитника, поэтому клуб решил не принимать предложений об аренде или полноценном трансфере.

В последние дни «Интер» делал запрос о доступности Линделефа. Также «Атлетико» недавно обращался в «Юнатйед» по поводу Виктора.

Линделеф провел всего 6 матчей в АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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8 комментариев

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a2wai
Третий выбор в защиту, смысла отпускать ноль. Потому что иначе клуб останется с Магуайром, а это по сути похороны.
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Joker17
Ну это понятно. Он третий выбор на позицию ЦЗ после Варана и Мартинеза. Самим нужен
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Любезный Коссутий
можно вместо Витька отправить в Интер Макгвайра
0
0
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Пакаев
Ну и отлично, график жесткий. А игроки пока что лишними не будут
+9
0
+9
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Владимир Владимирович
Вроде у Тен Хана играет, зачем его вообще отпускать, как минимум в случае травм он пригодится
+2
0
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c0ncistad0r
приходите летом
+5
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Орa Алв
Это кто?
+1
-5
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SaNeK86rus
И Слава Богу)
+4
-3
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