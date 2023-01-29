«МЮ» не отпустит Линделефа зимой. «Интер» и «Атлетико» делали запрос

« » не отпустит этой зимой.

Главный тренер «МЮ» рассчитывает на 28-летнего центрального защитника, поэтому клуб решил не принимать предложений об аренде или полноценном трансфере.

В последние дни « » делал запрос о доступности Линделефа. Также « » недавно обращался в «Юнатйед» по поводу Виктора.

Линделеф провел всего 6 матчей в в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.