«МЮ» не отпустит Линделефа зимой. «Интер» и «Атлетико» делали запрос
«Манчестер Юнайтед» не отпустит Виктора Линделефа этой зимой.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассчитывает на 28-летнего центрального защитника, поэтому клуб решил не принимать предложений об аренде или полноценном трансфере.
В последние дни «Интер» делал запрос о доступности Линделефа. Также «Атлетико» недавно обращался в «Юнатйед» по поводу Виктора.
Линделеф провел всего 6 матчей в АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
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