Пеп – лучший тренер мира, Конте – 2-й, Сульшер – 13-й, Моуринью – 19-й, Зидан – 21-й, Куман – 47-й (FourFourTwo)

Журнал FourFourTwo опубликовал список из 50 лучших главных тренеров на текущий момент.
В качестве основных критериев авторы выделили как профессиональные навыки, так и достижения команды за последние 12 месяцев независимо от ресурсной базы.
В число лучших вошли:
1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
2. Антонио Конте («Интер»).
3. Диего Симеоне («Атлетико»),
4. Юрген Клопп («Ливерпуль»).
5. Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг»).
6. Ханс-Дитер Флик («Бавария»).
7. Томас Тухель («ПСЖ»/»Челси»).
8. Маурисио Почеттино («ПСЖ»).
9. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).
10. Брендан Роджерс («Лестер»).
11. Марсело Бьелса («Лидс»).
12. Марко Розе («Боруссия» Менхенгладбах).
13. Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).
14. Карло Анчелотти («Эвертон»).
15. Стивен Джеррард («Рейнджерс»).
16. Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»).
17. Стефано Пиоли («Милан»).
18. Хулен Лопетеги («Севилья»).
19. Жозе Моуринью («Тоттенхэм» – уволен).
20. Эрик тен Хаг («Аякс»).
21. Зинедин Зидан («Реал»).
...
24. Микель Артета («Арсенал»).
...
47. Роналд Куман («Барселона»).
Клопп – лучший тренер 2020 года, Флик – 2-й, Гвардиола – 3-й (ESPN)