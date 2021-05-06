Пеп – лучший тренер мира, Конте – 2-й, Сульшер – 13-й, Моуринью – 19-й, Зидан – 21-й, Куман – 47-й (FourFourTwo)

Журнал FourFourTwo опубликовал список из 50 лучших главных тренеров на текущий момент.

В качестве основных критериев авторы выделили как профессиональные навыки, так и достижения команды за последние 12 месяцев независимо от ресурсной базы.

В число лучших вошли:

1. Пеп Гвардиола ( ).

2. Антонио Конте ( ).

3. Диего Симеоне ( ),

4. Юрген Клопп ( ).

5. Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг»).

6. Ханс-Дитер Флик ( ).

7. Томас Тухель («ПСЖ»/» ).

8. Маурисио Почеттино ( ).

9. Джан Пьеро Гасперини ( ).

10. Брендан Роджерс ( ).

11. Марсело Бьелса («Лидс»).

12. Марко Розе («Боруссия» Менхенгладбах).

13. Оле-Гуннар Сульшер ( ).

14. Карло Анчелотти («Эвертон»).

15. Стивен Джеррард («Рейнджерс»).

16. Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»).

17. Стефано Пиоли («Милан»).

18. Хулен Лопетеги («Севилья»).

19. Жозе Моуринью («Тоттенхэм» – уволен).

20. Эрик тен Хаг («Аякс»).

21. Зинедин Зидан («Реал»).

...

24. Микель Артета («Арсенал»).

...

47. Роналд Куман («Барселона»).

Клопп – лучший тренер 2020 года, Флик – 2-й, Гвардиола – 3-й (ESPN)