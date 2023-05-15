Неймар готов уйти из «ПСЖ» – протесты у дома шокировали его. Клуб тоже хочет расстаться – Мбаппе обещали, что команду будут строить вокруг него

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы болельщики Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Неймар готов задуматься об уходе из «ПСЖ» этим летом – он в шоке от недавней акции фанатов.

Как пишет Le Parisien, бразилец может рассмотреть варианты ухода из «ПСЖ» этим летом.

Неймар не собирался покидать Париж, но его мнение поменялось после акции ультрас «ПСЖ» рядом с его домом. По данным источника, футболист сообщил близким, что инцидент шокировал его, и ему больше не хочется носить футболку «ПСЖ».

Теперь Неймар готов рассмотреть любое серьезное предложение о переходе. «ПСЖ» надеется, что сможет расстаться с игроком, который «постоянно травмирован». Команду хотят строить вокруг Килиана Мбаппе, которого пообещали сделать центральной фигурой проекта во время переговоров о продлении контракта прошлым летом.

Отмечается, что в «ПСЖ» настроены оптимистично и считают, что в Англии на Неймара будет спрос. Клуб работает над уходом бразильца – на этот раз с полного согласия и футболиста, и его представителей.

Стороны готовы рассмотреть любые возможности: от полноценного трансфера до аренды, по условиям которой «ПСЖ» будет платить Неймару часть зарплаты.

Неймар связан с «ПСЖ» контрактом сроком до июня 2027-го, по которому он получает 26 млн евро в год после уплаты налогов. Он не выйдет на поле до конца сезона – в начале марта он перенес операцию, после которой выбыл на 4 месяца. 

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37 комментариев

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Юрий Поляков
Давай в Челси )))) там весело , народу полно )))🤣
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Назар Игорь
Это было ожидаемо, у Мбаппе гонор и самомнение зашкалили, он возомнил себя футбольным богом, а как личность гнилой и жадный. После того как он кинул Реал нет к нему уважения в мире футбола.
+19
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+16
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HI MARS
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Прикольно будет, если Месси и Неймар вернутся в Барселону
Барсе не прикольно
+19
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АРТУР АЛИЕВ
Прикольно будет, если Месси и Неймар вернутся в Барселону
+15
-5
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Destro7451
Ответ HI MARS
Барсе не прикольно
а чем Неймар помешает нынешней барсе? у них слева играть некому , там левым вингером выходят педри/гави , профильные цпз/апз.
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Destro7451
Ответ Назар Игорь
Это было ожидаемо, у Мбаппе гонор и самомнение зашкалили, он возомнил себя футбольным богом, а как личность гнилой и жадный. После того как он кинул Реал нет к нему уважения в мире футбола.
будет весело, если черепаха свободным агентом в Реал уйдет попутно выкинув Месси и Нея из ПСЖ. за такое шейхи ему должны будут ступню отрубить
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Лёха Жданчик
Боэли уже достал кошелек....коллекция вингеров должна пополнятся
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liverpool and barcelona fan
Эх Неймар. Талантливый же парень. Вот только с "окружением" все плохо. Плохо повлияли. В 2017 году принял правильное решение в плане финансов, но не в спортивном плане. Да, есть у него ЛЧ и Копа Америки, но до величия Роналдо и Рональдиньо все же не дотягивает. А была возможность их превзойти.
Сейчас уже 31 и букет болезней. Стеклянный стал. Ему остается доить ПСЖ до 2027 года, а так уже никому не нужен из топов. А в Аравийский полуостров и в США скорее всего он не пойдет.
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Иван Иванов
Ответ Юрий Поляков
Давай в Челси )))) там весело , народу полно )))🤣
А ведь это вполне возможно! Почеттино же отлично знает Неймара! 🤔
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kunaguero
Кроме Аравии ему никто такую зарплату платить не будет.
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Answer1
26 млн чистыми? И кто такое сможет потянуть сейчас? Разве что к Роналду ехать, поднимать футбол.
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Axs Men
Начнут строить вокруг Мбаппе, а он в следующем сезоне бесплатно уйдёт в Реал D
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justbored
ПСЖ - протесты, склоки, жалобы.
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che kaif
Ответ Answer1
26 млн чистыми? И кто такое сможет потянуть сейчас? Разве что к Роналду ехать, поднимать футбол.
У условного середняка Мане в какой нибудь баварии зп 20
Действительно кто потянет 26 млн
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Vinnipukh Vinni
Ответ Кино Музыка
Вопрос в какой клуб. Лучше, если выберет не зарплату, а правильную команду.
Очевидно, что зарплата будет играть большую роль. Так что выбор небольшой - Челси, МЮ, Ньюкасл.
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che kaif
Ответ Назар Игорь
Это было ожидаемо, у Мбаппе гонор и самомнение зашкалили, он возомнил себя футбольным богом, а как личность гнилой и жадный. После того как он кинул Реал нет к нему уважения в мире футбола.
Да Реал мало кто может унизить так.разве что легенды типа Тотти-Дель Пьеро
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Игорь Климов
"Насильно мил не будешь", видимо, пора Неймару уходить из ПСЖ.
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Иван Иванов
Надеюсь Неймар всё-таки приедет в Англию. Ждём его в Челси или Ньюкасле!
Если Коутиньо в Астон Вилле так всех возил, будучи совсем безамбициозным футболистом, то представьте что Неймар будет творить с дуболомами Англии?! 😳
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che kaif
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Прикольно будет, если Месси и Неймар вернутся в Барселону
Барсе бы нынешний состав вытянуть финансово.уже не знают кого слить
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Партизанен
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Прикольно будет, если Месси и Неймар вернутся в Барселону
Прикольно будет, если он вернётся в Барсу и ПСЖ будет платить ему зарплату 😂
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March Hare
Ответ Destro7451
а чем Неймар помешает нынешней барсе? у них слева играть некому , там левым вингером выходят педри/гави , профильные цпз/апз.
при всем уважении к таланту Неймара, но брать ещё одного игрока, который по полсезона лечится. дембеле уже есть.
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Кино Музыка
Неймару надо благодарить фанатов. Уход в ПСЖ его практически похоронил. Решиться на перемены нет силы воли, фанаты играют здесь роль добрых самаритян. Надо уйти и заново начинать карьеру. Время пока осталось.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Partizanski
Значит шуметь и мешать соседям - это норм. Пошумели у самого под домом - это шок
Ну да, они же просто дискотеку перед домом Неймара устроили.
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Нурбол Жумаскалиев
пора к саудитам ехать. на матчи ходить не будет, зато вне поля даст им то шоу, которого они так хотят
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Дмитрий Новиков
М- лига
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