Неймар готов уйти из «ПСЖ» – протесты у дома шокировали его. Клуб тоже хочет расстаться – Мбаппе обещали, что команду будут строить вокруг него

Неймар готов задуматься об уходе из «ПСЖ» этим летом – он в шоке от недавней акции фанатов.

Как пишет Le Parisien, бразилец может рассмотреть варианты ухода из «ПСЖ» этим летом.

Неймар не собирался покидать Париж, но его мнение поменялось после акции ультрас «ПСЖ» рядом с его домом. По данным источника, футболист сообщил близким, что инцидент шокировал его, и ему больше не хочется носить футболку «ПСЖ».

Теперь Неймар готов рассмотреть любое серьезное предложение о переходе. «ПСЖ» надеется, что сможет расстаться с игроком, который «постоянно травмирован». Команду хотят строить вокруг , которого пообещали сделать центральной фигурой проекта во время переговоров о продлении контракта прошлым летом.

Отмечается, что в «ПСЖ» настроены оптимистично и считают, что в Англии на Неймара будет спрос. Клуб работает над уходом бразильца – на этот раз с полного согласия и футболиста, и его представителей.

Стороны готовы рассмотреть любые возможности: от полноценного трансфера до аренды, по условиям которой «ПСЖ» будет платить Неймару часть зарплаты.

Неймар связан с «ПСЖ» контрактом сроком до июня 2027-го, по которому он получает 26 млн евро в год после уплаты налогов. Он не выйдет на поле до конца сезона – в начале марта он перенес операцию, после которой выбыл на 4 месяца.

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