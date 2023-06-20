Мбаппе забил 54 гола за «ПСЖ» и сборную в сезоне-2022/23 и установил рекорд среди французских игроков

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу Жюст Фонтен рекорды Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе установил рекорд среди французских игроков по числу голов за один сезон.

Нападающий сборной Франции реализовал пенальти матче отбора Евор-2024 против Греции (1:0). 

Это 54-й гол Мбаппе за «ПСЖ» и французскую национальную команду в этом сезоне. Килиан установил рекорд среди французских игроков по количеству мячей за клуб и сборную в одном сезоне, превзойдя показатель Жюста Фонтена (53 гола в сезоне-1957/58).

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13 комментариев

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jzx
Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее меси
Месси заканчивает карьеру, а Мбаппе в самом ее расцвете. И даже сейчас не видно, что Мбаппе чем то лучше
+18
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Вадим Дзахоев
Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее меси
Разве что по скорости. По остальным показателям (футбольный интеллект, видение поля, плеймейкинг (да, да, они оба крайние нападающие), чтение игры и тп) Мбаппе даже 35-летнему Месси не ровня, что уж про праймового Лео говорить. Да и Роналду в прайме был абсолютно на другом уровне
+9
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Mr@k
а я то думал - зачем ему пенальти перебивать давали...
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Михаил1970
Интересно, какой рекорд по голам за сезон, и у кого среди российских игроков
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Spartakus1984
Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее меси
Ты сильнее Пеле.Но только потому,что его уже нет.
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Барсик Юрана
Эффект Месси
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А. Мостовой
Холлант требл в первый же сезон, мбаппе - рекорд по голам фермерам. Каждому своё
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Spartakus1984
Ох уж эти французско-Африканские игроки
0
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