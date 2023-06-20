Мбаппе забил 54 гола за «ПСЖ» и сборную в сезоне-2022/23 и установил рекорд среди французских игроков

Килиан Мбаппе установил рекорд среди французских игроков по числу голов за один сезон.

Нападающий сборной реализовал пенальти матче отбора Евор-2024 против Греции (1:0).

Это 54-й гол за « » и французскую национальную команду в этом сезоне. Килиан установил рекорд среди французских игроков по количеству мячей за клуб и сборную в одном сезоне, превзойдя показатель (53 гола в сезоне-1957/58).