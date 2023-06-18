Гризманн о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Сложно было смириться с этим в первые дни, но сейчас я полностью поддерживаю нашего капитана»

Антуан Гризманн был недоволен ренешием сделать Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.

«Мне сложно было это принять, это тяжело. Мне 32 года, хотя силы еще есть, я понимаю, что приближаюсь к концу карьеры.

Мне сложно было с этим смириться первые пару дней.

[Сейчас] я полностью поддерживаю нашего капитана, . Я бы ничего не стал менять, вот таков я», – заявил форвард «Атлетико» интервью Telefoot.

Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Кажется, Гризманн обиделся – и даже может уйти

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