Гризманн о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Сложно было смириться с этим в первые дни, но сейчас я полностью поддерживаю нашего капитана»
Антуан Гризманн был недоволен ренешием сделать Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.
«Мне сложно было это принять, это тяжело. Мне 32 года, хотя силы еще есть, я понимаю, что приближаюсь к концу карьеры.
Мне сложно было с этим смириться первые пару дней.
[Сейчас] я полностью поддерживаю нашего капитана, Килиана. Я бы ничего не стал менять, вот таков я», – заявил форвард «Атлетико» интервью Telefoot.
Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Кажется, Гризманн обиделся – и даже может уйти
Большие итоги Ла Лиги. Тер Стеген и Гризманн – лучшие, неровный «Реал» и трансформация «Атлетико»
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
то есть в этом списке ты поставишь гризманна в топ5?
))))))
Фернандес, Жиресс...