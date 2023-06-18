Гризманн о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Сложно было смириться с этим в первые дни, но сейчас я полностью поддерживаю нашего капитана»

Теги ПСЖ Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Антуан Гризманн был недоволен ренешием сделать Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.

«Мне сложно было это принять, это тяжело. Мне 32 года, хотя силы еще есть, я понимаю, что приближаюсь к концу карьеры.

Мне сложно было с этим смириться первые пару дней.

[Сейчас] я полностью поддерживаю нашего капитана, Килиана. Я бы ничего не стал менять, вот таков я», – заявил форвард «Атлетико» интервью Telefoot.

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23 комментария

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Турко Ибрагимов
Ответ alexis2020
Гризманн, наверное, в топ 5 игроков сборной Франции за её историю
папен, Фонтен, Платини, Зидан, Анри, рибери, копа, тюрам, Блан, бартез, лизаразю, вийера, тигана, дешам, Пирес, Трезеге, галлас, льорис, варан, жиру
то есть в этом списке ты поставишь гризманна в топ5?
+28
-2
+26
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Фан Рубина
Давно уже в капитаны стали пихать самого распиаренного, а не тех, кто реально заслуживает.
+22
-4
+18
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SaH4r.
безобразие конечно, Антон больше заслуживает чем черепаха
+11
-3
+8
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Шамиль Магомедов
обидно. он явно заслужил быть капитаном. человек не пропускает игры сборной на протяжении столько лет и вместо него ставят мбаппе....я понимаю, мбаппе правда хорош, его игра в финале ЧМ это подтвердила, наверное лучший игрок в мире сейчас, но есть ведь правила и иерархия. льориса нет, должна быть очередь гризманна, но...
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Очки Дани Алвеса
Ответ Фан Рубина
Давно уже в капитаны стали пихать самого распиаренного, а не тех, кто реально заслуживает.
Ну например? В каждом клубе это всегда достойная персона, лидер коллектива либо по характеру, либо по игре. Просто во Франции культ облизывания черепашки, поэтому ему всё и сразу, чтобы фИфа не капризничала. А кто у них там лучший по игре, характеру или влиянию - хезе.
+7
-4
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VERBLYUD
Ответ ML26
18 год ещё можно согласиться, а в 16 за что? За то, что все турниры проиграл одному и тому же человеку, который в итоге его и взял? 😁
Он был лучше него что на Евро, что в ЛЧ
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Peter Parker
Ответ Фан Рубина
Давно уже в капитаны стали пихать самого распиаренного, а не тех, кто реально заслуживает.
Обычно, так делают в каких-нибудь сербских командах, чтобы еще выгоднее продать, если у сборной Франции такие же цели то…
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ASH11
Ответ Фан Рубина
Давно уже в капитаны стали пихать самого распиаренного, а не тех, кто реально заслуживает.
Так же было с Роналду и Месси. Их поставили капитанами задолго до того, как они этого заслужили.
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Marcus-light
Ответ SaH4r.
безобразие конечно, Антон больше заслуживает чем черепаха
Финал ЧМ посмотрите
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Peter Parker
Ответ ASH11
Так же было с Роналду и Месси. Их поставили капитанами задолго до того, как они этого заслужили.
Месси капитаном стал на чм 2010, имея за спиной требл, зм, зб, кчм, Суперкубки Европы и Испании, 5 лет в сборной, вроде вполне заслуженный человек
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Ман Сити
Ответ Турко Ибрагимов
папен, Фонтен, Платини, Зидан, Анри, рибери, копа, тюрам, Блан, бартез, лизаразю, вийера, тигана, дешам, Пирес, Трезеге, галлас, льорис, варан, жиру то есть в этом списке ты поставишь гризманна в топ5?
Варан и Жиру рядом с Платни, Зиданом и Анри, ахаха)
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ASH11
Ответ Peter Parker
Месси капитаном стал на чм 2010, имея за спиной требл, зм, зб, кчм, Суперкубки Европы и Испании, 5 лет в сборной, вроде вполне заслуженный человек
По-моему, Месси капитаном все-таки стал на ЧМ-14. Тем не менее, суть от этого не сильно меняется. Капитаном обычно ставят лидера раздевалки, коллектива или самого опытного. Даже в 2014 году в составе были Маскерано, Сабалета, Гарай, куда более подходящие люди, на тот момент.
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ML26
Ответ VERBLYUD
Великий Гризманн! Истинный обладатель ЗМ-2016 и ЗМ-2018!
18 год ещё можно согласиться, а в 16 за что? За то, что все турниры проиграл одному и тому же человеку, который в итоге его и взял? 😁
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А.Э.РАСИМ
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Вы забыли Босси!!!!
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А.Э.РАСИМ
Ответ заблокированному пользователю
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Вы забыли Феррари, Женжини, Эттори, Маю, Сикса, Беллона, Туре,Жанвийона, Тувенеля....
))))))
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А.Э.РАСИМ
Ответ заблокированному пользователю
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Папен пришел в 1986 году, из Брюгге.
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Ответ А.Э.РАСИМ
Копа, Фонтен, Трезор, Платини, Анри, Зидан, Аморос, Виейра, Мбаппе, Тигана, Трезеге.....Нет, Гризманн не в Топ5, конечно.Я еще многих не вспомнил сразу. Фернандес, Жиресс...
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А.Э.РАСИМ
Ответ alexis2020
Гризманн, наверное, в топ 5 игроков сборной Франции за её историю
Копа, Фонтен, Трезор, Платини, Анри, Зидан, Аморос, Виейра, Мбаппе, Тигана, Трезеге.....Нет, Гризманн не в Топ5, конечно.Я еще многих не вспомнил сразу.
Фернандес, Жиресс...
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Геннадий Тимченко
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну например? В каждом клубе это всегда достойная персона, лидер коллектива либо по характеру, либо по игре. Просто во Франции культ облизывания черепашки, поэтому ему всё и сразу, чтобы фИфа не капризничала. А кто у них там лучший по игре, характеру или влиянию - хезе.
кто в финале ЧМ из команды проявил характер и взял игру на себя❓🤔он и стал капитаном, разве нет👏
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Olegus7
Сначала не согласен, но когда увидел сумму на карточке, то переживать стало легче
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alexis2020
Гризманн, наверное, в топ 5 игроков сборной Франции за её историю
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