Дидье Дешам: «Мбаппе полностью берет роль капитана на себя, она для него не в тягость. У Килиана есть всеобщее признание»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам рассказал о поведении Килиана Мбаппе в роли капитана сборной Франции.

«Он – капитан, который полностью берет эту роль на себя. Решения принимает не он один, он обсуждает важные вопросы [с командой]. Таков Килиан.

 У него есть всеобщее признание, он не переигрывает.  Он часто бывает на пресс-конференциях, к вашему [журналистов] величайшему счастью. Все просьбы он передает мне. Для него капитанство не в тягость, это происходит естественно», – сказал главный тренер сборной Франции.

Гризманн о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Сложно было смириться с этим в первые дни, но сейчас я полностью поддерживаю нашего капитана»

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