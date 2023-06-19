Гаджиев о тюремном сроке Промеса в Нидерландах: «Мы должны игнорировать все их решения. У нас Квинси не совершил ничего? Не совершил»
Гаджи Гаджиев считает, что нужно игнорировать решения суда в Нидерландах по Квинси Промесу.
Футболист «Спартака» был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.
31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.
«Мы должны игнорировать все их решения точно так же, как они игнорируют нас. У нас Промес не совершил же ничего? Не совершил. Совершит – надо будет наказывать.
Он сейчас находится в России и должен жить по законам России», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.
- подержите мое пиво!
Тоже проигнорируем такую возможность, "ведь у нас Квинси ничего не совершал"?
На территории РФ находится гражданин другой страны проходящий на родине по делу о торговле наркотиками в особо крупном размере. Конечно, пока вина Промеса по этому делу не доказана, но мне кажется, в свете последних событий, Госнаркоконтролю надо вызвать Квинси хотя бы для беседы.
Голландия отказывает в выдаче россиян, соверших преступление в России и спрятавшихся от наказания в Голландии.
Поэтому вряд ли Голландия будет делать запрос об экстрадиции Промеса.