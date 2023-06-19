Гаджиев о тюремном сроке Промеса в Нидерландах: «Мы должны игнорировать все их решения. У нас Квинси не совершил ничего? Не совершил»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Квинси Промес Футбол

Гаджи Гаджиев считает, что нужно игнорировать решения суда в Нидерландах по Квинси Промесу.

Футболист «Спартака» был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.

31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Мы должны игнорировать все их решения точно так же, как они игнорируют нас. У нас Промес не совершил же ничего? Не совершил. Совершит – надо будет наказывать.

Он сейчас находится в России и должен жить по законам России», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

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16 комментариев

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Alex Slobodskikh
«Украинские нацисты» у нас тоже вон не совершили ничего
+13
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Aleksandr Danilov
Гаджиев о Промесе: Брейвик кого то убил в Дагестане? Нет. Оправдан
+13
-2
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Damien King
Просто в Дагестане удары ножом и бить толпой - это не преступление
+4
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Ебздрогыч
Удобная позиция
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Faust Doc
Промес:
- подержите мое пиво!
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Red_Marlboro_
Гаджиев о Промесе:Если Квинси разрешат выходить с ножом на поле в матчах РПЛ,то Спартак прервёт гегемонию Зенита
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Pavel Harriss
взрослый мужик позорится. грустно
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f_L_ake
Первый пошёл
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Злодей Спб
Давайте предположим (только предположим), что конечной точкой маршрута партии кокаина, в приобретении которого обвиняют Промеса по второму делу, являлась Российская Федерация.

Тоже проигнорируем такую возможность, "ведь у нас Квинси ничего не совершал"?

На территории РФ находится гражданин другой страны проходящий на родине по делу о торговле наркотиками в особо крупном размере. Конечно, пока вина Промеса по этому делу не доказана, но мне кажется, в свете последних событий, Госнаркоконтролю надо вызвать Квинси хотя бы для беседы.
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Антон Фалафель
Што за пещерное суждение?😳
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Karel
Ответ Ебздрогыч
Удобная позиция
Единственно правильная.
Голландия отказывает в выдаче россиян, соверших преступление в России и спрятавшихся от наказания в Голландии.
Поэтому вряд ли Голландия будет делать запрос об экстрадиции Промеса.
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Velirpa
Ответ Alex Slobodskikh
«Украинские нацисты» у нас тоже вон не совершили ничего
это другое, бгг
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Spartakus1984
Ответ Честный контроль
Раньше я был о Гаджиеве лучшего мнения.
А о Мойзесе?
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