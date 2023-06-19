Гаджиев о тюремном сроке Промеса в Нидерландах: «Мы должны игнорировать все их решения. У нас Квинси не совершил ничего? Не совершил»

Гаджи Гаджиев считает, что нужно игнорировать решения суда в Нидерландах по Квинси Промесу.

Футболист «Спартака» был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.

31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в « », не посещал слушания по делу.

«Мы должны игнорировать все их решения точно так же, как они игнорируют нас. У нас Промес не совершил же ничего? Не совершил. Совершит – надо будет наказывать.

Он сейчас находится в России и должен жить по законам России», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.