«Ман Сити» просил включить Заир-Эмери в сделку по Бернарду. «ПСЖ» отказался

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция возможные трансферы Бернарду Силва Уоррен Заир-Эмери Футбол

«Манчестер Сити» интересен хавбек «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.

Как утверждает журналист Фабрис Хокинс, «горожане» предложили парижанам включить 17-летнего полузащитника в сделку по хавбеку Бернарду Силве. Чемпионы Франции ответили отказом.

Также отмечается, что Силве нравится вариант с «ПСЖ», но игра в Испании (вероятно, речь о «Барселоне») его привлекает больше.

Заир-Эмери провел в Лиге 1 26 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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Axs Men
Ответ Александр Елкин
На что сити рассчитывали вообще? Несмотря на все абсурдные действия, которые совершали и совершают руководство псж, они не настолько дурачки, чтобы отдавать главного таланта своего поколения в мире на игрока, которому уже под тридцатник, пускай и топового.
Ну тогда пусть идут лесом, Берни это пахарь, свой уровень он железно держит
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NartApsua
Меняйте на Мбаппе)
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Кашшай Чакырович
Сильву и 50 лямов за Мбаппе ,а потом Сити его толкнет за 250 судейскому мешку через годик другой )))
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Александр Елкин
На что сити рассчитывали вообще? Несмотря на все абсурдные действия, которые совершали и совершают руководство псж, они не настолько дурачки, чтобы отдавать главного таланта своего поколения в мире на игрока, которому уже под тридцатник, пускай и топового.
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Александр Елкин
Ответ Axs Men
Ну тогда пусть идут лесом, Берни это пахарь, свой уровень он железно держит
Оно понятно, говорю же, игрок топовый, но Заир-Эмери в перспективе - лучший игрок планеты на своей позиции, не меньше. Силва, опять-таки, приближается к тридцатнику, да и не обязательно обмениваться игроками, бабки никто не отменял. 80-90 лямов на столе у Сити, и вот псж уже вырулил из леса))
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Александр Елкин
Ответ Имя Фамилия
Ты прав абсолютно. Заир уже сейчас играет примерно как распиаренный Камавинга, доминирует на своём фланге и в центре поля, только моложе и универсальнее, а что будет через пару лет, вполне может стать лучшим в мире на своей позиции.
И самое главное - парень не по годам холоден и спокоен.
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Имя Фамилия
Заир это тот редчайший случай, когда талант академии пробился в основу ПСЖ. Его не отпустят ни за какие деньги и будет долго ещё пылить как Кимпембе.
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Имя Фамилия
Бернарду супер крут. Но ПСЖ за такие деньги сейчас не нужен. Там уже ведутся переговоры по Ли Кангу из мортал комбата, игрок в принципе того же типажа, только моложе и дешевле. Тем более за те деньги, которые запросит Сити, лучше вернуть своего Диаби, который лучше впишется в стиль ПСЖ и опять-таки моложе намного.
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Александр Елкин
Ответ Alexey Catalonsky
Переписанный полуалжирец, не катит на главного таланта поколения.
В любом случае по паспорту он француз. Ну и почему же человек, в 16-17 лет завоевавший фактически место в старте псж не тянет статус главного таланта поколения? Есть кандидаты на эту роль с более солидными достижениями? Эндрик?))
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Александр Елкин
Ответ Sundance Neeskens
"главного таланта своего поколения в мире" эт ты задвинул канеш мощно 😂😂😂
Дак, объективно и по делу, че тебя рассмешило то?
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Имя Фамилия
Ответ Cardboard_monkey
2 гола за 26 игр. Машина💪🏻
Какой же детский сад в комментах.
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Имя Фамилия
Ответ Александр Елкин
И самое главное - парень не по годам холоден и спокоен.
Гвардиола думаю с радостью обменял бы Бернарду на Заира даже с доплатой со стороны Сити. У него ВООБЩЕ нет слабых мест и он представитель любимого для Пепа типажа игроков, которые могут смещаться с фланга обороны в центр полузащиты. Ну а что касается Бернарду, то его сейчас на самом деле пытаются слить куда-то, потому что атака Сити перегружена и под Бернарду сидит много голодных игроков, Фоден, Марез, Альварес, которые при меньшем игровом времени делают намного лучшую статистику. А то, что выставляют это как желание игрока, это просто чтобы продать его за нормальные деньги.
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Cardboard_monkey
Ответ Имя Фамилия
Какой же детский сад в комментах.
И не говори. Одни приводят цифры. Другие разбрасываются словами.
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Кашшай Чакырович
Ответ Artur Smith
Знаешь где окажется Сити, когда Гвардиола уйдет?
Там умный владелец ,думаю они не пропадут ) возьмут Тен Хага и он тоже чё нить выиграет или Клоппа например ,да и Спалетти с Нагельсманом неплохой вариант ,Сити задрал такую планку ,что любой тренер в мире захочет там поработать )))
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