«Ман Сити» просил включить Заир-Эмери в сделку по Бернарду. «ПСЖ» отказался

«Манчестер Сити» интересен хавбек «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.

Как утверждает журналист Фабрис Хокинс, «горожане» предложили парижанам включить 17-летнего полузащитника в сделку по хавбеку . Чемпионы Франции ответили отказом.

Также отмечается, что Силве нравится вариант с « », но игра в Испании (вероятно, речь о «Барселоне») его привлекает больше.

провел в Лиге 1 26 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.