«Ман Сити» просил включить Заир-Эмери в сделку по Бернарду. «ПСЖ» отказался
«Манчестер Сити» интересен хавбек «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.
Как утверждает журналист Фабрис Хокинс, «горожане» предложили парижанам включить 17-летнего полузащитника в сделку по хавбеку Бернарду Силве. Чемпионы Франции ответили отказом.
Также отмечается, что Силве нравится вариант с «ПСЖ», но игра в Испании (вероятно, речь о «Барселоне») его привлекает больше.
Заир-Эмери провел в Лиге 1 26 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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