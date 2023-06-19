Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы.

Об этом рассказала жена футболиста Альба Силва. Напомним, в мае получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У 29-летнего голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг.

На этих выходных врачи приняли решение прекратить применение седативных препаратов. Рико вышел из состояния искусственной комы.

«Что ж, мы делаем маленькие шаги вперед, мы уже видим свет... Я с самого начала знала, что он справится, но нужно двигаться шаг за шагом, нужно набраться терпения», – сказала Силва.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной