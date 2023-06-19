Жена Рико сообщила, что вратарь «ПСЖ» вышел из комы: «Мы уже видим свет. Я с самого начала знала, что он справится»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Серхио Рико Здоровье Футбол

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы.

Об этом рассказала жена футболиста Альба Силва. Напомним, в мае Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У 29-летнего голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг.

На этих выходных врачи приняли решение прекратить применение седативных препаратов. Рико вышел из состояния искусственной комы. 

«Что ж, мы делаем маленькие шаги вперед, мы уже видим свет... Я с самого начала знала, что он справится, но нужно двигаться шаг за шагом, нужно набраться терпения», – сказала Силва.

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12 комментариев

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JENNINGS
Здоровья Рико! Верим в лучшее!🙏
+39
-1
+38
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Nick Crosier
То Нойер ногу,теперь Рико с лошади упал. У них там разве нет запретов на то,чтобы не рисковали здоровьем.
+19
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Самозанятый
Ответ Nick Crosier
То Нойер ногу,теперь Рико с лошади упал. У них там разве нет запретов на то,чтобы не рисковали здоровьем.
Ну катание на лошади в целом весьма безопасное занятие само по себе. Опасным оно становится, если это скачки, барьеры и тд. Вон Канисарес ногу в ванной порезал, это же не повод запрещать мыться. Горные лыжи - это другое, без иронии. Там даже спокойное катание - изрядная нагрузка на суставы, связки и мышцы, да и травматичность повышенная.
+13
-1
+12
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Зелёный гопник
Никогда не знаешь, что тебя ждёт завтра.
Рико успешный футболист с большой зарплатой и прекрасной женой.

Но к сожалению одна ситуация может испортить всё!
Дай бог ему скорейшего выздоровления 🙏
+4
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Алексей Елистратов
Ответ Nick Crosier
То Нойер ногу,теперь Рико с лошади упал. У них там разве нет запретов на то,чтобы не рисковали здоровьем.
Покататься на лошадке и скатиться с крутой горы - наверное вообще полярные развлечения, нет? Вот про то, что со склонов люди себе части тела ломают, а порой и вообще инвалидами становятся - я слышал много раз. А вот про лошадей - только из совсем уж отбитых рассказов или видеонарезок, как конь копытом в причинное место попал.

Кстати, Канисарес как-то в ванной себе ногу порезал, вроде бы. Тоже нет запретов на душ у вратарей?
+7
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bgmt
Ответ Demyan Grachev
дай Всевышний ему здоровья 🙏
его всевышний сбросил с лошади, а врачи пытаются спасти
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инок
Здоровья Рико, и полного восстановления.
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cektor
футболисты хоть и получают миллионы , но от таких вещей ни кто не застрахован !
Здоровья!
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prutikanne
Какая хорошая новость! Здоровья Рико!
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Кокич
Ответ Алексей Елистратов
Покататься на лошадке и скатиться с крутой горы - наверное вообще полярные развлечения, нет? Вот про то, что со склонов люди себе части тела ломают, а порой и вообще инвалидами становятся - я слышал много раз. А вот про лошадей - только из совсем уж отбитых рассказов или видеонарезок, как конь копытом в причинное место попал. Кстати, Канисарес как-то в ванной себе ногу порезал, вроде бы. Тоже нет запретов на душ у вратарей?
Юран тоже в ванной ногу порезал.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lostblog/301451.html
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