Жена Рико сообщила, что вратарь «ПСЖ» вышел из комы: «Мы уже видим свет. Я с самого начала знала, что он справится»
Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы.
Об этом рассказала жена футболиста Альба Силва. Напомним, в мае Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У 29-летнего голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг.
На этих выходных врачи приняли решение прекратить применение седативных препаратов. Рико вышел из состояния искусственной комы.
«Что ж, мы делаем маленькие шаги вперед, мы уже видим свет... Я с самого начала знала, что он справится, но нужно двигаться шаг за шагом, нужно набраться терпения», – сказала Силва.
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Рико успешный футболист с большой зарплатой и прекрасной женой.
Но к сожалению одна ситуация может испортить всё!
Дай бог ему скорейшего выздоровления 🙏
Кстати, Канисарес как-то в ванной себе ногу порезал, вроде бы. Тоже нет запретов на душ у вратарей?
Здоровья!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lostblog/301451.html