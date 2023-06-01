Ракитич поднимал кубок Лиги Европы, привязав к поясу футболку в поддержку вратаря «ПСЖ» Рико

поддержал находящегося в реанимации вратаря «ПСЖ» .

Во время празднования победы в хавбек «Севильи» поднимал трофей, привязав к поясу футболку Рико времен выступлений за испанский клуб.

29-летний голкипер получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У Рико диагностировано кровоизлияние в мозг, он находится в больнице в критическом состоянии.

Перед матчем против «Ромы» (1:1, 4:1 по пен.) игроки «Севильи» вышли на поле в футболках с надписью: «Вперед, Серхио! Мы с тобой!»

Рико перешел в « » из «Севильи» в 2020 году. В текущем сезоне он не провел за парижан ни одного матча.

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