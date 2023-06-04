Мбаппе о том, чего ждет от «ПСЖ»: «Ничего. У меня контракт, я здесь ради футбола. Клуб делает что может, и меня это устраивает, а остальное не мое дело»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Клермон Серхио Рико Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе выразил поддержку вратарю «ПСЖ» Серхио Рико после игры с «Клермоном» (2:3).

Голкипер получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади.

– Важнее всего была акция в поддержку Серхио Рико. Есть более важные вещи, чем футбол.

Мы уже чемпионы, мы могли проиграть хоть 0:22 – ничего бы для нас не изменилось. Мы хотели поддержать Серхио, нас всех задела эта история, мы думаем о нем всю неделю. Мы должны молиться за него.

Нужно поблагодарить всех людей на стадионе, а также тех, кто по-своему поддержал Серхио и его семью. Мы будем молиться и направлять в его адрес как можно больше положительных эмоций, чтобы вытащить его из этой ситуации.

– Чего вы ожидаете от «ПСЖ» в следующем сезоне?

– Ничего. Я здесь для того, чтобы просто играть в футбол. У меня контракт. Я здесь ради футбола. Клуб делает то, что может, и меня это устраивает. Остальное не мое дело, – сказал лучший бомбардир «ПСЖ».

Поступок капитана. После своего гола Мбаппе рванул к скамейке, чтобы отпраздновать с футболкой Серхио Рико

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28 комментариев

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Николай Кукота
По словам как будто разочарован быть в ПСЖ 😔
+17
-2
+15
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Ебздрогыч
Зарплату он ждет, чего же еще
+10
0
+10
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manchester united
Ответ GuruFutbola
Красава, играет ради страны, а в модридском меньше чем клубе пусть чумени позорятся после унижения от маэстро Хави)
Меньше, чем коммент, молодец
+6
-1
+5
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manchester united
Эх, Киллиан, выбрал деньги вместо славы в Мадриде, но может Перес еще простит
+4
-2
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Красава, играет ради страны, а в модридском меньше чем клубе пусть чумени позорятся после унижения от маэстро Хави)
Откуда столько яда? Ты хоть в аптеку его сдавай, а не здесь в комментах разбрызгивай, и то полезнее будет
+4
-2
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Злобный Конь
Это смена курса?
+1
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zamzam
ПСЖ должен купить 3-4 защитников и тренера, им бы научиться играть на 0

автобус Моуриньо припарковать или может Конте на пару лет
+1
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Ответ Ебздрогыч
Зарплату он ждет, чего же еще
И продление на 600 млн. в год. Хотя этого больше папа ждет
+1
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Сергей Перевалов
"хоть 0:22 – ничего бы для нас не изменилось" (с). А репутация? А спортивная честь? А болелы? Плохо сказал
+1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Пофигизм какой-то. Видимо Микеланджело понял, что ошибся
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kos.vohrt
- Что ждёт ПСЖ?
- Ничего.
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Добрый Ретроград
Ничего. У меня контракт, я здесь ради футбола и денег.
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Ответ zamzam
ПСЖ должен купить 3-4 защитников и тренера, им бы научиться играть на 0 автобус Моуриньо припарковать или может Конте на пару лет
Конте может на год, потом разосрется со всеми. Хотя мы его не видели с безлимитным бюджетом на покупки. И не факт, что в ПСЖ он и дальше будет таким же безлимитным
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rigobersong
Ответ Николай Кукота
По словам как будто разочарован быть в ПСЖ 😔
Учитывая что там винисиус в реале раздул, не всем черным захочеться бегать в футболке мадрида:) Хотя Мбаппе на фоне вини просто снежок, может в Испании есть карта Зенита для определения цвета:))
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GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Откуда столько яда? Ты хоть в аптеку его сдавай, а не здесь в комментах разбрызгивай, и то полезнее будет
Поскули еще )!
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Sergey Troshin
Сколько эмоций, сколько любви к команде ...
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vladosthebest
Жду подписного бонуса в 200 лямов, чтобы остаться еще на год, классического вылета в 1/8 ЛЧ и отпуска пораньше-подумал Мбаппе
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vladosthebest
Видимо черепаха заподозрила в вопросе журналиста подвох, типа, какую сумму ждете от шейхов чтобы остаться еще на год), и решил просто сьехать
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vladosthebest
Ригобаба, а причем тут гном?
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Wild91688
Одним словом ему пофиг уже на этот недоарабский проект
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igls54
Я не я, и лошадь не моя
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Барсик Юрана
300 лямов на дороге не валяются
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