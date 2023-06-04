Мбаппе о том, чего ждет от «ПСЖ»: «Ничего. У меня контракт, я здесь ради футбола. Клуб делает что может, и меня это устраивает, а остальное не мое дело»

Килиан Мбаппе выразил поддержку вратарю «ПСЖ» Серхио Рико после игры с «Клермоном» (2:3).

Голкипер получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади.

– Важнее всего была акция в поддержку Серхио Рико. Есть более важные вещи, чем футбол.

Мы уже чемпионы, мы могли проиграть хоть 0:22 – ничего бы для нас не изменилось. Мы хотели поддержать Серхио, нас всех задела эта история, мы думаем о нем всю неделю. Мы должны молиться за него.

Нужно поблагодарить всех людей на стадионе, а также тех, кто по-своему поддержал Серхио и его семью. Мы будем молиться и направлять в его адрес как можно больше положительных эмоций, чтобы вытащить его из этой ситуации.

– Чего вы ожидаете от «ПСЖ» в следующем сезоне?

– Ничего. Я здесь для того, чтобы просто играть в футбол. У меня контракт. Я здесь ради футбола. Клуб делает то, что может, и меня это устраивает. Остальное не мое дело, – сказал лучший бомбардир « ».

Поступок капитана. После своего гола Мбаппе рванул к скамейке, чтобы отпраздновать с футболкой Серхио Рико

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