«ПСЖ» в футболках с именем Серхио Рико сыграет первый тайм против «Клермона»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Клермон Серхио Рико игровая форма стиль Футбол

Футболисты «ПСЖ» сыграют часть матча под фамилией Серхио Рико, а не своими именами .

Парижане проведут первый тайм заключительного матча сезона в Лиге 1 против «Клермона» с надписью «Серхио Рико» на спине, на месте фамилий игроков.

Так «ПСЖ» поддержит 29-летнего испанского вратаря, испытывающего проблемы со здоровьем.

Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У футболиста диагностировано кровоизлияние в мозг, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: twitter.com/PSG_inside

У вратаря «ПСЖ» кровоизлияние в мозг – критическое состояние. Упал с лошади, а она лягнула в шею

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13 комментариев

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Артур Исаев
Ответ Луизао фром мексика
ради какого-то ноунейма одевать эти футболки... 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Нейм есть - Серхио.
И Надевать, а не Одевать
+8
0
+8
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Нуржан Жайырбаев
Ответ Луизао фром мексика
ради какого-то ноунейма одевать эти футболки... 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Низость
+6
0
+6
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Андрей Хенто
Ответ Mekan Abdullaev
красивый поступок, но так можно?
Поддержать человека в трудной ситуации и его близких всегда можно и нужно.
+5
0
+5
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Бестрофейник 19/20
Здоровья! Вот это похвально, по сравнению с псевдо борьбой с псевдо расизмом
+4
-2
+2
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Андрей Хенто
Ответ Mekan Abdullaev
я про правило, они не нарушат правила?
Я думаю, что не нарушают, раз уже объявили об этой акции. Значит регламентом не запрещено или же для них лига сделала исключение.
+1
0
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Mekan Abdullaev
красивый поступок, но так можно?
0
0
0
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rigobersong
Достойный поступок! Рико здоровья, надеюсь вернется к полноценной жизни после травмы, еще слишком молод для того, что бы быть на инвалидном кресле.
0
0
0
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JENNINGS
Ответ Луизао фром мексика
ради какого-то ноунейма одевать эти футболки... 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Ты в адеквате?
0
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predMBAPPE
Ответ Артур Исаев
Нейм есть - Серхио. И Надевать, а не Одевать
Надевают обувь)
0
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0
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Mekan Abdullaev
Ответ Андрей Хенто
Поддержать человека в трудной ситуации и его близких всегда можно и нужно.
я про правило, они не нарушат правила?
0
0
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