«ПСЖ» в футболках с именем Серхио Рико сыграет первый тайм против «Клермона»
Футболисты «ПСЖ» сыграют часть матча под фамилией Серхио Рико, а не своими именами .
Парижане проведут первый тайм заключительного матча сезона в Лиге 1 против «Клермона» с надписью «Серхио Рико» на спине, на месте фамилий игроков.
Так «ПСЖ» поддержит 29-летнего испанского вратаря, испытывающего проблемы со здоровьем.
Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У футболиста диагностировано кровоизлияние в мозг, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Фото: twitter.com/PSG_inside
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