«ПСЖ» в футболках с именем Серхио Рико сыграет первый тайм против «Клермона»

Футболисты «ПСЖ» сыграют часть матча под фамилией Серхио Рико, а не своими именами .

Парижане проведут первый тайм заключительного матча сезона в Лиге 1 против « » с надписью « » на спине, на месте фамилий игроков.

Так «ПСЖ» поддержит 29-летнего испанского вратаря, испытывающего проблемы со здоровьем.

Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У футболиста диагностировано кровоизлияние в мозг, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: twitter.com/PSG_inside

У вратаря «ПСЖ» кровоизлияние в мозг – критическое состояние. Упал с лошади, а она лягнула в шею

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