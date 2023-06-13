Состояние Рико после кровоизлияния в мозг остается тяжелым. Вратарь «ПСЖ» находится в палате интенсивной терапии под воздействием седативов

Состояние вратаря «ПСЖ» Серхио Рико остается стабильно тяжелым.

Напомним, в мае Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У 29-летнего голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг.

По информации Marca, состояние Рико остается стабильно тяжелым. Футболист находится в отделении интенсивной терапии под воздействием седативных препаратов. Врачи наблюдают за его состоянием.

Жена Серхио Рико Альба Силва сообщила, что его состояние постепенно улучшается.

У вратаря «ПСЖ» кровоизлияние в мозг – критическое состояние. Упал с лошади, а она лягнула в шею