Состояние Рико после кровоизлияния в мозг остается тяжелым. Вратарь «ПСЖ» находится в палате интенсивной терапии под воздействием седативов

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Серхио Рико Здоровье Футбол

Состояние вратаря «ПСЖ» Серхио Рико остается стабильно тяжелым.

Напомним, в мае Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У 29-летнего голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг.

По информации Marca, состояние Рико остается стабильно тяжелым. Футболист находится в отделении интенсивной терапии под воздействием седативных препаратов. Врачи наблюдают за его состоянием.

Жена Серхио Рико Альба Силва сообщила, что его состояние постепенно улучшается.

У вратаря «ПСЖ» кровоизлияние в мозг – критическое состояние. Упал с лошади, а она лягнула в шею

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5 комментариев

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Edwin_Hubble
Желаю выкарабкаться мужику 🙏
+26
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Spartakus1984
Ответ Direct free kick
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Бред,никто не знает где и что скем может случиться.
+4
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Имя Фамилия
Ответ Direct free kick
Кататься на лошадке не будучи жокеем - что это если не скука от безделья. Очень жаль, что так вышло. Жаль, что Милан не потянул даже его аренду. Пока не было Меньяна, румын пропускал почти всё что летело в створ и растерял кучу баллов
Его стукнула лошадь, вырвавшаяся из упряжки.
+1
0
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Direct free kick
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Его стукнула лошадь, вырвавшаяся из упряжки.
Катастрофа
0
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