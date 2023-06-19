Гризманн получил приз ключевому игроку сезона Ла Лиги. Форвард «Атлетико» опередил Левандовского и Аспаса

Теги Барселона Сельта Атлетико Ла Лига Роберт Левандовски Антуан Гризманн Яго Аспас Футбол

Антуан Гризманн признан ключевым игроком сезона Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико» получил приз игроку, чей вклад был наиболее важным для его команды на протяжении всего сезона. Награда была учреждена платформой Socios.com в сотрудничестве с Ла Лигой и газетой Marca и в этом году вручается впервые. 

На протяжении сезона читатели Marca выбирали ключевого игрока тура Ла Лиги. Гризманн, которого болельщики выбирали 11 раз, а также нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и форвард «Сельты» Яго Аспас, набравшие по три очка, стали тремя финалистами конкурса.

Второй этап голосования проходил в приложении Socios.com – болельщики должны были отдать голос за одного из трех финалистов. Голоса, полученные каждым игроком, были умножены на количество раз, когда он был выбран в качестве ключевого игрока тура (11 в случае Гризманна, по 3 в случае Левандовского и Аспаса).

Гризманн стал победителем голосования, набрав 55,1% голосов. Второе место занял Левандовски (36,9%), третье – Аспас (8%). 

В прошедшем сезоне Ла Лиги Антуан стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Атлетико», набрав 31 (15+16) очко по системе «гол+пас». 

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19 комментариев

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Royal Watcher
Заслуженно абсолютно…
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Lindeman
Гризманн заслужил. Тащил Атлетико в чемпионате как и Францию на ЧМ
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cektor
Гризи похорошел в Атлетико
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Aleksey Yashin
Хороший сезон Гризманна. Еще и ЧМ отлично провёл.
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corazón blanco
Заслужил, был главным творцом успеха команды во второй части сезона.
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Bazilic
Аспас?)
Лева?)
Где Тер Штеген?
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гилберт
Ответ Абдул Абакаев
как по мне Араухо игрок сезона в Ла Лиге. без него вся оборона рушится
Показалось Агуэро.
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Shadow1882
Справедливо и заслуженно. Сделал дабл-дабл, в конце концов!
К тому же, часть сезона играл не полные матчи, но всё равно решал
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Спартак Уокер
Антуан вернулся
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инок
Игра Гризманна после ЧМ - несомненно заслуживает награды.
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TJ tigra
Что тут делает Левандовски? В этом сезоне в Барселоне три основополагающих чела - это Педри, Тер Штеген, Араухо. С натяжкой можно добавить Дембеле. Тк с натяжкой, то убираем его, Араухо и Педри были оба немало травмированы, собственно потому такие плохие результаты в еврокубках, остаётся Тер Штеген. Он должен быть вместо Левандовски.
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Анвар Масимов
Напомню : лучшим игроком Франции стал беженец
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