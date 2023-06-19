Гризманн получил приз ключевому игроку сезона Ла Лиги. Форвард «Атлетико» опередил Левандовского и Аспаса

Антуан Гризманн признан ключевым игроком сезона Ла Лиги.

Нападающий « » получил приз игроку, чей вклад был наиболее важным для его команды на протяжении всего сезона. Награда была учреждена платформой Socios.com в сотрудничестве с Ла Лигой и газетой Marca и в этом году вручается впервые.

На протяжении сезона читатели Marca выбирали ключевого игрока тура . Гризманн, которого болельщики выбирали 11 раз, а также нападающий «Барселоны» и форвард «Сельты» , набравшие по три очка, стали тремя финалистами конкурса.

Второй этап голосования проходил в приложении Socios.com – болельщики должны были отдать голос за одного из трех финалистов. Голоса, полученные каждым игроком, были умножены на количество раз, когда он был выбран в качестве ключевого игрока тура (11 в случае Гризманна, по 3 в случае Левандовского и Аспаса).

стал победителем голосования, набрав 55,1% голосов. Второе место занял Левандовски (36,9%), третье – Аспас (8%).

В прошедшем сезоне Ла Лиги Антуан стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Атлетико», набрав 31 (15+16) очко по системе «гол+пас».

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