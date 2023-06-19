Гризманн получил приз ключевому игроку сезона Ла Лиги. Форвард «Атлетико» опередил Левандовского и Аспаса
Антуан Гризманн признан ключевым игроком сезона Ла Лиги.
Нападающий «Атлетико» получил приз игроку, чей вклад был наиболее важным для его команды на протяжении всего сезона. Награда была учреждена платформой Socios.com в сотрудничестве с Ла Лигой и газетой Marca и в этом году вручается впервые.
На протяжении сезона читатели Marca выбирали ключевого игрока тура Ла Лиги. Гризманн, которого болельщики выбирали 11 раз, а также нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и форвард «Сельты» Яго Аспас, набравшие по три очка, стали тремя финалистами конкурса.
Второй этап голосования проходил в приложении Socios.com – болельщики должны были отдать голос за одного из трех финалистов. Голоса, полученные каждым игроком, были умножены на количество раз, когда он был выбран в качестве ключевого игрока тура (11 в случае Гризманна, по 3 в случае Левандовского и Аспаса).
Гризманн стал победителем голосования, набрав 55,1% голосов. Второе место занял Левандовски (36,9%), третье – Аспас (8%).
В прошедшем сезоне Ла Лиги Антуан стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Атлетико», набрав 31 (15+16) очко по системе «гол+пас».
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