Левандовски, Гризманн, Винисиус, Милитао, Педри и Кунде – в сборной Ла Лиги от WhoScored

4 футболиста «Барселоны» включены в символическую сборную Ла Лиги по версии WhoScored.

При этом самым высокооцененным футболистом стал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

В команду, составленную из футболистов с лучшим средним баллом на соответствующей позиции, вошли:

– вратарь: (« », оценка – 7,03);

– защитники: («Барселона», 6,97), («Реал», 7,03), («Атлетико», 6,96), Хави Галан («Сельта», 6,98);

– полузащитники: Родриго Гоэс («Реал», 7,26), Френки де Йонг («Барселона», 7,15), Педри («Барселона», 7,20), Винисиус Жуниор («Реал», 7,35);

– нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,69), Роберт Левандовски («Барселона», 7,49).

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