Левандовски, Гризманн, Винисиус, Милитао, Педри и Кунде – в сборной Ла Лиги от WhoScored
4 футболиста «Барселоны» включены в символическую сборную Ла Лиги по версии WhoScored.
При этом самым высокооцененным футболистом стал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.
В команду, составленную из футболистов с лучшим средним баллом на соответствующей позиции, вошли:
– вратарь: Херемиас Ледесма («Кадис», оценка – 7,03);
– защитники: Жюль Кунде («Барселона», 6,97), Эдер Милитао («Реал», 7,03), Хосе Хименес («Атлетико», 6,96), Хави Галан («Сельта», 6,98);
– полузащитники: Родриго Гоэс («Реал», 7,26), Френки де Йонг («Барселона», 7,15), Педри («Барселона», 7,20), Винисиус Жуниор («Реал», 7,35);
– нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,69), Роберт Левандовски («Барселона», 7,49).
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Да и в целом, что ни новость об оценках за матч - то какие-то абсурдные цифры сплошь и рядом. Лично я никогда не был хотя бы на 80% согласен со списком их оценок, так что обсуждать их точно не стану.
Да и вообще, что тут обсуждать? Барса выиграла титул, значит они были лучше всей командой, вот и все!
Ключевой игрок в Барсе, в защите уж точно
Касательно Араухо....
Машинный софт от хускоред очень плохо ( занижено) считает/оценивает сугубо оборонительные скиллы. А вот стоит защитнику сделать голевой действие ( гол или передача) , или, хотя бы отдать ключевой пас( под удар), то оценка у них сразу сильно взлетате. За год могут до целого балла поднять общую оценку. Даже если защ просто закатил в пустые.
Поэтому наверное так