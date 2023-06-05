Левандовски, Гризманн, Винисиус, Милитао, Педри и Кунде – в сборной Ла Лиги от WhoScored

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4 футболиста «Барселоны» включены в символическую сборную Ла Лиги по версии WhoScored.

При этом самым высокооцененным футболистом стал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

В команду, составленную из футболистов с лучшим средним баллом на соответствующей позиции, вошли:

вратарь: Херемиас ЛедесмаКадис», оценка – 7,03);

защитники: Жюль Кунде («Барселона», 6,97), Эдер Милитао («Реал», 7,03), Хосе Хименес («Атлетико», 6,96), Хави Галан («Сельта», 6,98);

полузащитники: Родриго Гоэс («Реал», 7,26), Френки де Йонг («Барселона», 7,15), Педри («Барселона», 7,20), Винисиус Жуниор («Реал», 7,35);

нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,69), Роберт Левандовски («Барселона», 7,49).

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31 комментарий

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Harut Hovsepyan
Ответ barsafun
Задвигают араухо, продвигают милитао. Стыд.
Это - средняя оценка за весь сезон, как можно кого-то задвинуть или наоборот продвинуть, если все матчи игрались на протяжении всего года? Тут чистая математика, может не хватило тупо 0.01 балла, зачем искать заговоры?

Да и в целом, что ни новость об оценках за матч - то какие-то абсурдные цифры сплошь и рядом. Лично я никогда не был хотя бы на 80% согласен со списком их оценок, так что обсуждать их точно не стану.

Да и вообще, что тут обсуждать? Барса выиграла титул, значит они были лучше всей командой, вот и все!
+10
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+9
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Эксперт Спортс
Какой нафиг Кунде? Он тот ещё привозила после травмы в начале сезона он стал вторым Магуайром.
+15
-8
+7
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miguel_diaz
Ответ TravenS
Нет Араухо, есть Милитао. Чудеса)
А то что Кунде есть вас естественно не смущает))
+4
0
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Victor Victor
Антон Гризманнов в этом сезоне просто топ. Отличные показатели
+5
-2
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barsafun
Задвигают араухо, продвигают милитао. Стыд.
+11
-8
+3
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Shadow1882
Ну Гризманн - МВП. Единственный, кто сделал "дабл-дабл". Но могут и Винисиусу дать в свете последних событий...
+5
-2
+3
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TravenS
Нет Араухо, есть Милитао. Чудеса)
+18
-16
+2
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Teodrakis
Ледесма - вратарь сборной Аргентины здорового человека
+2
0
+2
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King_X
Как игнорят Араухо - вообще непонятно
Ключевой игрок в Барсе, в защите уж точно
+3
-1
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che kaif
Гриз вернулся на свое место и сразу зажёг
+2
-1
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Эксперт Спортс
Ответ AnMe
Араухо и Марк? Где можно посмотреть, как считали?
Может быть вратарь Кадиса сыграл два три матча на 10ку может поэтому так оценки распределены?
+2
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TravenS
Ответ miguel_diaz
А то что Кунде есть вас естественно не смущает))
Смущает) но не так как отсутствие Араухо
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Эркинбек Апаканов
Ответ TravenS
Нет Араухо, есть Милитао. Чудеса)
Потому что Араухо большую часть сезона пропустил,
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Игорь Климов
Гризманн объективно был лучшим игроком в этом сезоне в Ла Лиге.
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Tristan...
Не включить лучшего защитника чемпионата в этот список - преступление против футбола
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Леван Мкртчян
Ответ AnMe
Араухо и Марк? Где можно посмотреть, как считали?
Там машина считает

Касательно Араухо....
Машинный софт от хускоред очень плохо ( занижено) считает/оценивает сугубо оборонительные скиллы. А вот стоит защитнику сделать голевой действие ( гол или передача) , или, хотя бы отдать ключевой пас( под удар), то оценка у них сразу сильно взлетате. За год могут до целого балла поднять общую оценку. Даже если защ просто закатил в пустые.
Поэтому наверное так
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Seoul Candy
Ответ ZamoRano
У меня в фифе в сборной Ла лиги какой-то иси палазон, не знаю кто это, но пишут, что в этом сезоне рвал😀
Он из Райо, правый полузащитник 9+5 по гол +пас в сезоне в лалиге, весьма не дурно
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f0rmoceft
Ответ Эксперт Спортс
Какой нафиг Кунде? Он тот ещё привозила после травмы в начале сезона он стал вторым Магуайром.
Это статистика
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ZamoRano
У меня в фифе в сборной Ла лиги какой-то иси палазон, не знаю кто это, но пишут, что в этом сезоне рвал😀
+1
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Seoul Candy
Ответ Shadow1882
Ну Гризманн - МВП. Единственный, кто сделал "дабл-дабл". Но могут и Винисиусу дать в свете последних событий...
В этом году гризи заслужил в лалиге уж точно ps: болельщик Реала
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Рауль Бро
Ответ Игорь Климов
Гризманн объективно был лучшим игроком в этом сезоне в Ла Лиге.
из за ассистов?
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