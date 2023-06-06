Левандовски, Винисиус, Гризманн, тер Стеген – в символической сборной сезона Ла Лиги от Marca
Газета Marca составила символическую сборную сезона Ла Лиги.
«Реал» и «Барселона» стали единственными клубами, которые представлены несколькими игроками в этой команде. Для символической сборной авторы выбрали схему 4-3-3.
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);
Защитники: Арнау Мартинес («Жирона»), Эдер Милитао («Реал»), Рональд Араухо («Барселона»), Алекс Бальде («Барселона»);
Полузащитники: Иси Паласон («Райо Вальекано»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Габриэль Вейга («Сельта»);
Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»).
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