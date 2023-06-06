Левандовски, Винисиус, Гризманн, тер Стеген – в символической сборной сезона Ла Лиги от Marca

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Газета Marca составила символическую сборную сезона Ла Лиги.

«Реал» и «Барселона» стали единственными клубами, которые представлены несколькими игроками в этой команде. Для символической сборной авторы выбрали схему 4-3-3. 

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

ЗащитникиАрнау Мартинес («Жирона»), Эдер Милитао («Реал»), Рональд Араухо («Барселона»), Алекс Бальде («Барселона»);

Полузащитники: Иси Паласон («Райо Вальекано»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Габриэль Вейга («Сельта»);

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»). 

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18 комментариев

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Игорь Боровой
Гризманн, конечно, провел выдающийся сезон
+5
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Vatikan
Ответ Severfan
любая символическая сборная без спартаковцев - самая объективная)
Так-то в сборной Бальде,а он сейчас в Спартаке)
+2
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DNMA
Мессии и Роналду настолько высоко задрали планку, что Винисиус с 10+9 на фоне их показателей выглядит нелепо
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sargerasxd
Неплохо
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Severfan
любая символическая сборная без спартаковцев - самая объективная)
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Vatikan
Полузащита нонеймовская какая-то
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Rhett Butler
в полузащите ни одного игрока из Барсы, Реала, Атлетико...
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Nike of FW
где мастер лоу-кика Карвахаль ?

https://twitter.com/i/status/1665725566148833282
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ZaSvabody
А где Де Йонг?
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gelkin
Ещё бы Педри в полузащиту хотя он наверное мало играл
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Zenith forever
Бензема нужно было напоследок включить. Жалко что-ли?
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Tiestorzn17
Странно что Жирону и Сосьедад еще по запчастям не начали растаскивать... После таких то сезонов.
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Bazilic
Безумный пиар Милитао
Кунде и Кристенсен были лучше
А концовка сезона показала уровень Милитао
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zaebarca
Вот это полузащита! А де Йонг, а бускетс, а гави, а педри? Никто из них не наиграл на сборную?
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Bazilic
Барса ерундой занимается
Купили бы Арнау Мартинеса, он еще и воспитанник
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Severfan
Ответ Vatikan
Так-то в сборной Бальде,а он сейчас в Спартаке)
не ту бальду вы гондурасом называете)
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