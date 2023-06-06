Левандовски, Винисиус, Гризманн, тер Стеген – в символической сборной сезона Ла Лиги от Marca

Газета Marca составила символическую сборную сезона Ла Лиги.

«Реал» и «Барселона» стали единственными клубами, которые представлены несколькими игроками в этой команде. Для символической сборной авторы выбрали схему 4-3-3.

Вратарь: тер Стеген («Барселона»);

Защитники: («Жирона»), («Реал»), («Барселона»), («Барселона»);

Полузащитники: Иси Паласон («Райо Вальекано»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Габриэль Вейга («Сельта»);

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»).

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