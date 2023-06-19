Роджерс вернулся в «Селтик». Тренер делал 2 домашних требла в Шотландии и проводил сезон без поражений

«Селтик» вернул Брендана Роджерса на пост главного тренера.

Бывший тренер «Ливерпуля» подписал контракт с « » на три года.

тренировал « » с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда дважды подряд делала домашний требл – выиграла чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок лиги. При этом сезон-2016/17 «Селтик» провел без единого поражения в чемпионате.

После ухода из «Селтика» Рождерс возглавил « », который покинул в апреле 2023 года. «Лисы» по итогам сезона вылетели из .

В минувшем сезоне Эндж Постекоглу стал чемпионом вместе с «Селтиком». Недавно тренер возглавил «Тоттенхэм».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной