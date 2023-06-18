Роджерс возвращается в «Селтик». Тренер согласовал условия контракта
Брендан Роджерс близок к возвращению в «Селтик».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рождерс согласовал с «Селтиком» личные условия контракта. Сделку планируется завершить в ближайшее время.
Сообщается, что переговоры начались несколько дней назад и находятся в завершающей стадии.
Брендан Роджерс тренировал «Селтик» с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок лиги. При этом сезон-2016/17 «Селтик» провел без единого поражения в чемпионате.
После ухода из «Селтика» Рождерс возглавил «Лестер», который покинул в апреле 2023 года.
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