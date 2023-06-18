Роджерс возвращается в «Селтик». Тренер согласовал условия контракта

Теги высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия Лестер Брендан Роджерс Футбол

Брендан Роджерс близок к возвращению в «Селтик».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рождерс согласовал с «Селтиком» личные условия контракта. Сделку планируется завершить в ближайшее время.

Сообщается, что переговоры начались несколько дней назад и находятся в завершающей стадии.

Брендан Роджерс тренировал «Селтик» с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок лиги. При этом сезон-2016/17 «Селтик» провел без единого поражения в чемпионате.

После ухода из «Селтика» Рождерс возглавил «Лестер», который покинул в апреле 2023 года.

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7 комментариев

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Royal Watcher
Думаю всё у него в Селтике будет хорошо, удачи…
+3
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corazón blanco
Ответ Zangezi Isenar
Роджерс Лестеру: Злые вы, ухожу туда, где мне рады...
Они имеют право быть недовольны Роджерсом, отправил команду в Чемпионшип.
+2
0
+2
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M. Shinoda
Ответ corazón blanco
Они имеют право быть недовольны Роджерсом, отправил команду в Чемпионшип.
Тяжело удержать команду на плаву, когда состав почти не обновляется, а если и берутся игроки, то что-то на уровне Ваута Фаса
+1
0
+1
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Okaka
Ответ M. Shinoda
Тяжело удержать команду на плаву, когда состав почти не обновляется, а если и берутся игроки, то что-то на уровне Ваута Фаса
так он доверял Уорду до последнего, хотя его на скамью надо было усадить через пару игр
+1
0
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Zangezi Isenar
Роджерс Лестеру: Злые вы, ухожу туда, где мне рады...
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Alex_V69
Хороший тренер. К сожалению, не раскрыл свой потенциал.
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Сергей Орлов
Ответ Alex_V69
Хороший тренер. К сожалению, не раскрыл свой потенциал.
Очень даже раскрыл. Потенциал как раз на Селтик.
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