«Реал» арендует 33-летнего Хоселу за 500 000 евро с правом выкупа за 1,5 млн. Форвард снизит зарплату
Хоселу близок к переходу в «Реал».
Мадридский клуб возьмет 33-летнего нападающего «Эспаньола» в аренду на один сезон. Каталонский клуб получит 500 тысяч евро, сообщает Фабрицио Романо.
У «Реала» будет право выкупа игрока за 1,5 миллиона евро. Хоселу снизит зарплату ради перехода.
В сезоне-2022/23 Хоселу провел 34 матча в рамках Ла Лиги, забил 16 голов с делал 2 ассиста. Подробную статистику форварда, уже игравшего за «Мадрид», можно найти здесь.
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