«Реал» арендует 33-летнего Хоселу за 500 000 евро с правом выкупа за 1,5 млн. Форвард снизит зарплату

Хоселу близок к переходу в «Реал».

Мадридский клуб возьмет 33-летнего нападающего « » в аренду на один сезон. Каталонский клуб получит 500 тысяч евро, сообщает Фабрицио Романо.

У « » будет право выкупа игрока за 1,5 миллиона евро. снизит зарплату ради перехода.

В сезоне-2022/23 Хоселу провел 34 матча в рамках , забил 16 голов с делал 2 ассиста. Подробную статистику форварда, уже игравшего за «Мадрид», можно найти здесь.

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