«Реал» арендует 33-летнего Хоселу за 500 000 евро с правом выкупа за 1,5 млн. Форвард снизит зарплату

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Хоселу Фабрицио Романо Футбол

Хоселу близок к переходу в «Реал».

Мадридский клуб возьмет 33-летнего нападающего «Эспаньола» в аренду на один сезон. Каталонский клуб получит 500 тысяч евро, сообщает Фабрицио Романо.

У «Реала» будет право выкупа игрока за 1,5 миллиона евро. Хоселу снизит зарплату ради перехода. 

В сезоне-2022/23 Хоселу провел 34 матча в рамках Ла Лиги, забил 16 голов с делал 2 ассиста. Подробную статистику форварда, уже игравшего за «Мадрид», можно найти здесь

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Неплохой вариант в качестве игрока ротации и выхода в основе во второстепенных матчах! Надеюсь, станем эдаким Моратой-2017!
+55
-6
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Destro7451
Ответ Asker Nourusov
Не очень хороший выбор, после ухода Бензема!!! Нужно большое усиление в атаке! хоселу - не подойдёт основным нападающим
так его и не берут как основного, но при этом, это хороший футболист ротации с маленькой ЗП
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Главные фанаты Реала уже на ветке
+32
-6
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шамиль Магомедов
Реал грамотно все сделал. не стал устанавливать огромную зп и прочее, а грамотно переманил хорошего нападающего который за последние 4 года забивает в лиги больше 10 голов за эспаньол и это норм считаю. в реале при наборе партнеров сможет больше но согласен не уровень реала
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
С Хоселу интереснав ситуация, он сыграл за Реал 2 матча и забил 2 гола, и за сборную 3 официальных матчах и забил 3 гола
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ cektor
Ну такое. Не уровень Реала.
Хороший форвард на подмену
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Напомнило: солидная фирма возьмёт в аренду дырокол
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rishat Ganiev
Ответ JENNINGS
Неплохой вариант в качестве игрока ротации и выхода в основе во второстепенных матчах! Надеюсь, станем эдаким Моратой-2017!
были же времена. три центральных напа у нас было в том сезоне. Даже Мариано выходил очень метко со скамейки. В плане глубины состава это наверное один из лучших Мадридов был. из прям выпадающих чуваков был Коэнтрао уже после травм и наверное Данило косячил
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Назмутдинов
Ответ Низом Хурсанов
Игрок уровня нынешнего Левандовского, но все равно не уровень Реала. На подмену сойдёт
Норм ты Лёву унизил. Только забыл, что он лучший бомбардир Ла Лиги
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том Мунтян
Ответ Jovana Jovičić
Это как Вегхорст у МЮ или Брейтуэйт у Барселоны?
Вегхорст вообще недоразумение какое-то)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Игрока для скамейки нашли, а кто в старте будет? Мбаппе, Кейн, Осимхен?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Щёголев
Этакий барсовский Брейтуэйт или Вегорст для МЮ. Короче, надо перебиться до Мбаппе. Вполне рабочий вариант.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TushcanRash
Ответ JENNINGS
Неплохой вариант в качестве игрока ротации и выхода в основе во второстепенных матчах! Надеюсь, станем эдаким Моратой-2017!
Надеюсь не будет как Мората постоянно говорить переходя в любой клуб , что это мечта всей его жизни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KenyaKana
Я вот смотрю, Фло на новый уровень поднял трансферные переговоры. Раньше игроки с большим повышением З/П переходили в Мадрид, также те клубы, от куда игроки уходилт обижались на Реал. А сейчас многие клубы хорошо отзываются о Реале. Тот же Дормунд хвалил Реал за честные переговоры. Наверное неадекватные болельщики Барсы заминусуют, но думаю адекватные болелщики признают этот факт, как адекватные болельщики Реала признают, что Месси по уровню игры, также трофеев превосходит Рона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Destro7451
так его и не берут как основного, но при этом, это хороший футболист ротации с маленькой ЗП
Дешёвый вариант Мариано Диаса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том Мунтян
Ответ Jovana Jovičić
Так Брейтуэйт и Хоселу не лучше
Не, ну в целом согласен, что игрок средний. Но у него хотя бы динамика последних лет по набору результативных действий положительная, а у Вегхорста наоборот. Но оба точно далеки от ТОПов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бакинский Кот
Бейл ... Роналду ... Бензема ... и вот на тебе Хоселу ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ JENNINGS
Неплохой вариант в качестве игрока ротации и выхода в основе во второстепенных матчах! Надеюсь, станем эдаким Моратой-2017!
Тот Мората забил больше Бензема
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Botikool
Реал брал в аренду форвардов только в критические времена. Похоже, хоселу и останется единственным номинальным нападающим
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Фёдор Кузнецов
С Хоселу интереснав ситуация, он сыграл за Реал 2 матча и забил 2 гола, и за сборную 3 официальных матчах и забил 3 гола
Человек гол!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Postal899
Если не ошибаюсь воспитанник клуба .Мог бы перейти в условную Валенсию и быть на ведущих ролях .Смысл в 33 года после вызова в сборную и такого успешного сезона быть резервистом в Реале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ cektor
Ну такое. Не уровень Реала.
Так это не уровень основного состава, а как игрок ротации - вполне. Все-таки третий бомбардир Примеры вместе с Муричи - 16 голов забил за команду, которая весь сезон практически плелась в подвале турнирной таблицы и в конечном итоге вылетела - отличный индивидуальный результат. Забивал всем трем топам Испании в этом сезоне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Nizovtsev
Респект, что на понижение ЗП пошёл при переходе из клуба-олигарха к тем, кто живёт пр средствАм и перебивается на последние.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Old Partisan
Ответ Men77
какой пункт?
Снижение трансферной стоимости в случае вылета клуба из ЛаЛиги. Такое практикуется, чтобы игроки могли перейти недорого в другие клубы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Ответ Old Partisan
Снижение трансферной стоимости в случае вылета клуба из ЛаЛиги. Такое практикуется, чтобы игроки могли перейти недорого в другие клубы
я все понимаю, а то, что был такой пункт кто сказал? Есть ссылки может? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий