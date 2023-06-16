У Хоселу 3 гола в 3 матчах за Испанию – 1 мяч каждые 27 минут, 4 удара в створ из 5. 33-летний форвард забил головой, правой и левой ногой
Хоселу забил 3 гола в 3 матчах за сборную Испании.
В общей сложности Хоселу провел на поле 81 минуту – то есть в среднем испанец забивает каждые 27 минут. При этом 4 из 5 его ударов попали в створ ворот.
Стоит отметить, что все три гола Хоселу за сборную были забиты по-разному – левой ногой, правой ногой и головой.
В полуфинальном матче Лиги наций против сборной Италии Хоселу забил победный гол на 88-й минуте.
Хоселу – новый джокер Испании. Забил Италии за четыре минуты и влетел в финал Лиги наций
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