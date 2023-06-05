Решение по делу об ударе Промеса ножом в колено родственнику вынесут 19 июня. Прокуратура требует 2 года тюрьмы

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Прокуратура Нидерландов не отказалась от требования заключить Квинси Промеса в тюрьму.

В конце 2020 года двоюродный брат игрока «Спартака» обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, Квинси ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена. Инцидент произошел летом 2020 года, когда Промес выступал за «Аякс».

В марте 2023 года прокуратура Нидерландов потребовала тюремного заключения для Промеса сроком на два года.

Сегодня суд в Амстердаме продолжил рассмотрение дела. Прокурор подтвердил, что его требование о сроке для Квинси не изменилось. Промес не присутствовал при рассмотрении дела.

Решение по делу будет объявлено 19 июня.

В конце мая полузащитника красно-белых обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году. Это дело будет изучено сегодня без участия Промеса.

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56 комментариев

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Криштиану Роналду
Промес потом подаст апелляцию в Басманный суд Москвы и его полностью оправдают.
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Дмитрий
Ответ Криштиану Роналду
Промес потом подаст апелляцию в Басманный суд Москвы и его полностью оправдают.
И посадят прокуратуру Нидерландов, прокурор которой козел он
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Иван Иванов
Ответ SMART789
Укрывательство международного преступника
Это ты про одного питерского персонажа?
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banchik1
Отличное комбо уголовных статей подбирается у чувачка. Ничего удивительного, что наш Спартачок собирается пробивать ему гражданство, понятие репутации давно пустой звук. Уж позориться, так по полной, без оглядок ни на что и ни на кого. Мое увожение этим принципиальным людям.
+29
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александр хромов
Ответ Честный контроль
"Вор должен сидеть в тюрьме"(С)
Это ты кому нибудь повыше скажи.
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Phantom1289
Ответ Дмитрий
И посадят прокуратуру Нидерландов, прокурор которой козел он
Не, СК уголовное дело возбудит на следователей прокуратуры Нидерландов. И Бастрыкин под личный контроль возьмет. У нас СК любит этим заниматься. На кого только уже не возбуждали.
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Такие дела
Ответ Aleksey Yashin
"Промес не присутствовал при рассмотрении дела" А что так? Времени нет, готовит документы для получения российского гражданства?
Нет кокосом торгует
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Красная стрела
«С Дону выдачи нет» (с)
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Честный контроль
"Вор должен сидеть в тюрьме"(С)
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Aleksey Yashin
"Промес не присутствовал при рассмотрении дела"

А что так? Времени нет, готовит документы для получения российского гражданства?
+19
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Геннадий Тимченко
Ответ Simka87
Что можно 3 года скрупулёзно собирать? не смеши. Бардак у них.
То ли дело российский суд - Мосгορсуд освободил министρа спορта Маτыцина от наказания за нанесенный госбюджету ущерб более 120 млн рублей по истечению срока давности уголовного преследования. При этом в судебном решении указывалось, что срок давности истек за день до рассмотрения кассационной жалобы, заседания по которой неоднократно переносились 👏👏👏
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filippa
если читать новости то прям Промес 1 в списке разыскиваемых в Нидерландах. и наркота и поножевщина. прям Бронсон фром Нидерландс !
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Карлик на гормонах
Процесс получения паспорта РФ ускоряется
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Криптонит
Как убивали Спартак прокуроры клятые.
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Jazzzz
«Как убивали Спартак. Удар ножом в ногу»
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Beloded2007
Раньше думал, что ударить ножом в колено родственника может только Хасбик
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Ivan Kupriyanov
Ответ Phantom1289
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Andy Trendy
Ответ Igor Pivovarov
Сейчас бы на отдельно Спартачок пенять. Когда дела на судей МУС заводят. Не посадили эту прокуратуру Нидерландов и на том спасибо. Принципиальность Спартачка просто рябь на воде. На фоне всего.
а кто ещё на судей МУС хотел уголовные дела заводить?) ну до момента, пока МУС резко решили прекратить расследование
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Zenith forever
Кто знает, наказания в Нидерландах суммируются? Наверное да, ждем добавки к 2-м годам.
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Александр Романов
Если Спартак не выдаст преступника и будет его всячески покрывать. То надеюсь Спартак навсегда заблокируют от участия в еврокубках
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Andy Trendy
Ответ Александр Романов
Если Спартак не выдаст преступника и будет его всячески покрывать. То надеюсь Спартак навсегда заблокируют от участия в еврокубках
я конечно в ахере с понимания отдельный персонажей как устроено международное право. конечно же Спартак является его актором и имеет полномочия на выдачу))
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Ярик01
О как, потыкал в новости Голландии, описание ситуации.
Дело было в июле 2020 года на вечеринке по случаю дня рождения своего брата (?). Причина конфликта заключалась в том, что племянник якобы украл ожерелье у тети.
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Александр Логинов
Ответ Криштиану Роналду
Промес потом подаст апелляцию в Басманный суд Москвы и его полностью оправдают.
И правильно своих не бросаем...Спартак !
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Ринат Якупов
В РПЛ, вроде, уже, играет один футболист, которому дали срок за границей? Не Промес.
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Jon May
Что же будет в России будет тусить в Европу не поедет, или огромный штраф заплатит
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