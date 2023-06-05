Решение по делу об ударе Промеса ножом в колено родственнику вынесут 19 июня. Прокуратура требует 2 года тюрьмы
Прокуратура Нидерландов не отказалась от требования заключить Квинси Промеса в тюрьму.
В конце 2020 года двоюродный брат игрока «Спартака» обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, Квинси ударил родственника ножом.
Пострадавший получил травму колена. Инцидент произошел летом 2020 года, когда Промес выступал за «Аякс».
В марте 2023 года прокуратура Нидерландов потребовала тюремного заключения для Промеса сроком на два года.
Сегодня суд в Амстердаме продолжил рассмотрение дела. Прокурор подтвердил, что его требование о сроке для Квинси не изменилось. Промес не присутствовал при рассмотрении дела.
Решение по делу будет объявлено 19 июня.
В конце мая полузащитника красно-белых обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году. Это дело будет изучено сегодня без участия Промеса.
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Дело было в июле 2020 года на вечеринке по случаю дня рождения своего брата (?). Причина конфликта заключалась в том, что племянник якобы украл ожерелье у тети.