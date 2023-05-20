«Нефтчи» может сыграть в летнем турнире в Петербурге вместо «Динамо»

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«Нефтчи» может заменит «Динамо» в летнем турнире в Санкт-Петербурге.

В начале июля в соревновании примут участие «Зенит», «Фенербахче» и «Црвена Звезда».

«Клуб заинтересован в участии в этом турнире. Сейчас ведутся переговоры, но официально подтвердить участие пока не можем», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе бакинского клуба.

«Динамо» отказалось от участия в турнире в связи с отставкой главного тренера и изменением планов на предсезонную подготовку.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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5 комментариев

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Кеша
Аж мурашки побежали , как вспомнишь чемпионат СССР… Нефтчи , Кайрат , Пахтакор, Арарат, Динамо Тбилиси , Торпедо Кутаиси , Днепр, Динамо Киев , Заря Ворошиловград , Даугава , Памир , харьковский Металлист , Динамо Москва , Торпедо , Спартак , ЦСКА, Зенит, Локомотив, Динамо Минск . Что не клуб , то в каждом клубе свои легенды.
+8
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Viktor Martunov
Ну и правильно сделали что отказались, всё равно ничего там нам не светит, а так с Нефтчи международный турнир.
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Dinamik1
Вобще первый раз слышу о турнире.Жаль конечно но ситуация не позволяет.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Kanan Jarrus
братушки и просто более статусная команда чем динама которая в еврокубках играла в 60-х
Если вы правы, то мне 100 лет.
Это печально.
Ведь я видел благодаря Динамо и Рапид, и Рому, Шленск.....Это 80-е....

Неужели я все перепутал, и все же 60-чё?
А в финале Кубка Кубков с Рейнжером, оказывается не в 70-х......
Скоро я умру тогда.....
Что касается участия Нефтчи....
Очень хорошо.
Уверяю вас, Нефтчи более сильная команда, чем Динамо, и играет более красиво.
Так, что понравится он там.
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