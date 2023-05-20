«Нефтчи» может сыграть в летнем турнире в Петербурге вместо «Динамо»

« » может заменит «Динамо» в летнем турнире в Санкт-Петербурге.

В начале июля в соревновании примут участие « », « » и « ».

«Клуб заинтересован в участии в этом турнире. Сейчас ведутся переговоры, но официально подтвердить участие пока не можем», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе бакинского клуба.

« » отказалось от участия в турнире в связи с отставкой главного тренера и изменением планов на предсезонную подготовку.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!