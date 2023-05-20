«Нефтчи» может сыграть в летнем турнире в Петербурге вместо «Динамо»
«Нефтчи» может заменит «Динамо» в летнем турнире в Санкт-Петербурге.
В начале июля в соревновании примут участие «Зенит», «Фенербахче» и «Црвена Звезда».
«Клуб заинтересован в участии в этом турнире. Сейчас ведутся переговоры, но официально подтвердить участие пока не можем», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе бакинского клуба.
«Динамо» отказалось от участия в турнире в связи с отставкой главного тренера и изменением планов на предсезонную подготовку.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Это печально.
Ведь я видел благодаря Динамо и Рапид, и Рому, Шленск.....Это 80-е....
Неужели я все перепутал, и все же 60-чё?
А в финале Кубка Кубков с Рейнжером, оказывается не в 70-х......
Скоро я умру тогда.....
Что касается участия Нефтчи....
Очень хорошо.
Уверяю вас, Нефтчи более сильная команда, чем Динамо, и играет более красиво.
Так, что понравится он там.