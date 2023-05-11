«Спартак» такой не один, «Ливерпуль» тоже проигрывает клубам вторых дивизионов». Озбилиз о вылете красно-белых из Кубка от «Акрона»
Арас Озбилиз считает случайностью вылет «Спартака» от «Акрона» в Фонбет Кубке России.
В полуфинале Пути регионов «Спартак» уступил тольяттинскому «Акрону», выступающему в Первой лиге. Перед этим «Акрон» выбил из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».
«Мне сложно объяснить, с чем связан спад «Спартака» весной. На эти вопросы могут ответить только люди из клуба.
Заметил, что каждая игра дается тяжело, но уверенность и характер остались. Только с внутренней уверенностью и работой можно проложить дорогу вверх.
Да, бывает, что команда РПЛ может в Кубке проиграть клубу из низшего дивизиона. «Спартак» такой не один – вон, «Ливерпуль» тоже проигрывает командам из вторых дивизионов.
Конечно, для всех это сюрприз, но таков футбол. «Спартак» может сыграть с «Акроном» десять матчей, один они проиграют, но во всех остальных одержат победу», – сказал бывший игрок «Спартака», выступающий за армянский «Урарту».
У Ливера сколько кубков Матч Премьер?
Команды тренера Мостового в профессиональном футболе не проигрывали ни разу.
https://tass.ru/sport/5497592
Больше гуглить за тебя не буду
МК ДОНС и Дерби Каунти выкидыли их из кубокв
Канчельскис зашёл в чат)
Там вроде ток один матч где Лаллана зарешал
100 проц побед