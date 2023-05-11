«Спартак» такой не один, «Ливерпуль» тоже проигрывает клубам вторых дивизионов». Озбилиз о вылете красно-белых из Кубка от «Акрона»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Арас Озбилиз Матч ТВ Акрон Футбол

Арас Озбилиз считает случайностью вылет «Спартака» от «Акрона» в Фонбет Кубке России.

В полуфинале Пути регионов «Спартак» уступил тольяттинскому «Акрону», выступающему в Первой лиге. Перед этим «Акрон» выбил из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

«Мне сложно объяснить, с чем связан спад «Спартака» весной. На эти вопросы могут ответить только люди из клуба.

Заметил, что каждая игра дается тяжело, но уверенность и характер остались. Только с внутренней уверенностью и работой можно проложить дорогу вверх.

Да, бывает, что команда РПЛ может в Кубке проиграть клубу из низшего дивизиона. «Спартак» такой не один – вон, «Ливерпуль» тоже проигрывает командам из вторых дивизионов.

Конечно, для всех это сюрприз, но таков футбол. «Спартак» может сыграть с «Акроном» десять матчей, один они проиграют, но во всех остальных одержат победу», – сказал бывший игрок «Спартака», выступающий за армянский «Урарту».

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28 комментариев

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Oleg Olegov
Ну он сравнил, конечно, Спартак с Ливерпулем.
У Ливера сколько кубков Матч Премьер?
+33
-5
+28
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Oleg Olegov
Ответ chernov jr
пора уже просто говорить: нет команд которые никогда не проигрывали
Есть.
Команды тренера Мостового в профессиональном футболе не проигрывали ни разу.
+23
0
+23
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chernov jr
пора уже просто говорить: нет команд которые никогда не проигрывали
+7
0
+7
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deadjoker
Ну и реал влетал тоже в кубке пару лет назад вроде. Получается ливерпуль спартак и Реал в одном списке. Но есть нюанс :)
+5
-1
+4
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Oleg Olegov
Ответ евГений
Новость: про Спартак В комментах за 16 минут: минимум 6 звезданутых. Комплексы такие комплексы ;)
У вас что-то сзади полыхает)
+3
0
+3
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Александр Белов
А ещё Спартак 7-ку от Ливерпуля пропускал
+3
0
+3
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Owen_the_Simple
Ответ ВячеславКЗ
Про Яшина сам придумал?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/pavelfcsm/2126880.html

https://tass.ru/sport/5497592

Больше гуглить за тебя не буду
+2
0
+2
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добрый грек
Ответ deadjoker
Ну и реал влетал тоже в кубке пару лет назад вроде. Получается ливерпуль спартак и Реал в одном списке. Но есть нюанс :)
Реал бывало даже и Спартаку влетал....
+1
0
+1
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Alestern
ну здесь трудно не согласиться...
+2
-1
+1
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Николай Корягин
Вот только Ливерпуль своих главных соперников в дерби выносит 7-0, а Спартак только проигрывает 0-7
+2
-2
0
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Давид Agabekyan
Вот это сравнения. Последний раз Ливерпуль от команды из второго дивизиона вылетал в сезоне 16-17 от Вулверхэмптона, который через 2 года уже был в АПЛ
+1
-1
0
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llolishe
Манчестер Юнайтед он предпологал
МК ДОНС и Дерби Каунти выкидыли их из кубокв
0
0
0
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Owen_the_Simple
Помню, как все косяки Максименко прикрывали веским "Яшин тоже". Не помогло. Яшиным он не стал.
+2
-2
0
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BorodachAstrakhan
Ответ Oleg Olegov
Есть. Команды тренера Мостового в профессиональном футболе не проигрывали ни разу.
у
Канчельскис зашёл в чат)
0
0
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llolishe
Ответ chernov jr
пора уже просто говорить: нет команд которые никогда не проигрывали
Сборная Англии при Элердайсе
Там вроде ток один матч где Лаллана зарешал
100 проц побед
0
0
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ВячеславКЗ
Ответ Owen_the_Simple
Помню, как все косяки Максименко прикрывали веским "Яшин тоже". Не помогло. Яшиным он не стал.
Про Яшина сам придумал?
0
0
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Kazbek Ilyassovskiy
А у Ливерпуля есть копа дель соль? Есть? То то же!
+3
-3
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ВячеславКЗ
Ответ Owen_the_Simple
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/pavelfcsm/2126880.html https://tass.ru/sport/5497592 Больше гуглить за тебя не буду
Так это мнение одного журналиста. Это его выводы.
0
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Owen_the_Simple
Ответ ВячеславКЗ
Так это мнение одного журналиста. Это его выводы.
До двух считать умеешь?
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ВячеславКЗ
Ответ Owen_the_Simple
До двух считать умеешь?
А ты?
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Owen_the_Simple
Ответ ВячеславКЗ
А ты?
Могу отличить двух журналистов от одного журналиста. "А ты?"(с)
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ВячеславКЗ
Ответ Owen_the_Simple
Могу отличить двух журналистов от одного журналиста. "А ты?"(с)
Два журналиста - это конечно сила!
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Owen_the_Simple
Ответ ВячеславКЗ
Два журналиста - это конечно сила!
А ты чего ожидал? Статью Нильса Бора? Может и третьего найти, если есть желание и на спортсовские ветки посмотреть, где отмаза про Яшина в топе была комментариев. Было бы желание.
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Сергей Жарковский
Сравнение конечно!!!
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