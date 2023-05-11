«Спартак» такой не один, «Ливерпуль» тоже проигрывает клубам вторых дивизионов». Озбилиз о вылете красно-белых из Кубка от «Акрона»

Арас Озбилиз считает случайностью вылет «Спартака» от «Акрона» в Фонбет Кубке России.

В полуфинале Пути регионов «Спартак» уступил тольяттинскому «Акрону», выступающему в . Перед этим « » выбил из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

«Мне сложно объяснить, с чем связан спад «Спартака» весной. На эти вопросы могут ответить только люди из клуба.

Заметил, что каждая игра дается тяжело, но уверенность и характер остались. Только с внутренней уверенностью и работой можно проложить дорогу вверх.

Да, бывает, что команда может в Кубке проиграть клубу из низшего дивизиона. «Спартак» такой не один – вон, «Ливерпуль» тоже проигрывает командам из вторых дивизионов.

Конечно, для всех это сюрприз, но таков футбол. «Спартак» может сыграть с «Акроном» десять матчей, один они проиграют, но во всех остальных одержат победу», – сказал бывший игрок « », выступающий за армянский «Урарту».