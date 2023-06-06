Мостовой о сезоне «Спартака»: «На троечку, слишком много шума и пафоса было вначале. В топ-3 РПЛ он быть обязан, вылет от «Акрона» – беда»

Александр Мостовой на тройку оценил сезон «Спартака».

«В чемпионате третье место. Я в начале сезона говорил о том, что «Спартак» обязан быть в тройке. Здесь ничего удивительного для меня нет.

В Кубке вылетел от « » – беда. Хотя от «Акрона» многие вылетели, а потом и «Акрон» поехал домой благодаря новой системе Кубка.

Я бы поставил [за сезон] троечку. Мог бы поставить с плюсом, но не буду. Потому что слишком много шума и пафоса было вокруг «Спартака», особенно в начале сезона. Когда происходят приобретения одного, второго, третьего – все, «Спартак» у нас то-се, а потом смотришь – опять. И те люди, которые кричали, целовали, обнимали вначале, уже притихли.

Об усилении говорить не буду. В команде есть люди, которые за это получают деньги. Они пускай разбираются.

Последние три года я говорю о том, что «Зенит» будет чемпионом. Если они оставят эту обойму и никто не уедет, а может, и еще кого-то приобретут, конечно « » будет чемпионом. На данный момент – процентов на 80. К началу сезона, может, что-то поменяется», – сказал бывший полузащитник « ».

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