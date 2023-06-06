Мостовой о сезоне «Спартака»: «На троечку, слишком много шума и пафоса было вначале. В топ-3 РПЛ он быть обязан, вылет от «Акрона» – беда»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Александр Мостовой Акрон Футбол

Александр Мостовой на тройку оценил сезон «Спартака».

«В чемпионате третье место. Я в начале сезона говорил о том, что «Спартак» обязан быть в тройке. Здесь ничего удивительного для меня нет.

В Кубке вылетел от «Акрона» – беда. Хотя от «Акрона» многие вылетели, а потом и «Акрон» поехал домой благодаря новой системе Кубка.

Я бы поставил [за сезон] троечку. Мог бы поставить с плюсом, но не буду. Потому что слишком много шума и пафоса было вокруг «Спартака», особенно в начале сезона. Когда происходят приобретения одного, второго, третьего – все, «Спартак» у нас то-се, а потом смотришь – опять. И те люди, которые кричали, целовали, обнимали вначале, уже притихли.

Об усилении говорить не буду. В команде есть люди, которые за это получают деньги. Они пускай разбираются.

Последние три года я говорю о том, что «Зенит» будет чемпионом. Если они оставят эту обойму и никто не уедет, а может, и еще кого-то приобретут, конечно «Зенит» будет чемпионом. На данный момент – процентов на 80. К началу сезона, может, что-то поменяется», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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15 комментариев

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Спартак Уокер
От Акрона в кубке вылетел не только Спартак а Динамо и Локомотив
+6
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+6
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Этот Райола хочет денег
"Об усилении говорить не буду, пусть сами разбираются"- правильно, легенда, нечего всяким бездарям бесценные тренерские идеи подкидывать, прибереги для своего грядущего тренерства! )
+4
0
+4
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Kanan Jarrus
Ответ Антимосковский
8 и 9 место вылетели от великого Акрона? все верно, спартак с ними в одном ряду, недавние единоличники 10 места :) а тольяттинцы - настоящая гроза московских середняков
провинцилальный проект газпрома кем был унижен на этот раз, не напомнишь?
+4
-1
+3
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Антимосковский
Ответ Спартак Уокер
От Акрона в кубке вылетел не только Спартак а Динамо и Локомотив
8 и 9 место вылетели от великого Акрона? все верно, спартак с ними в одном ряду, недавние единоличники 10 места :) а тольяттинцы - настоящая гроза московских середняков
+6
-4
+2
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Спартак Уокер
Ответ Антимосковский
8 и 9 место вылетели от великого Акрона? все верно, спартак с ними в одном ряду, недавние единоличники 10 места :) а тольяттинцы - настоящая гроза московских середняков
По факту
+4
-2
+2
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Jovana Jovičić
В топ-3 они быть обязаны? Локо в следующем сезоне исправит этот нюанс. Зенит, ЦСКА и Локо будут в тройке.
+3
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Алексей Ненахов
После 10 места 3 очень даже хорошо, могли и 2 удержать но всё сами по весне просрали
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осень 4+, были неудачные матчи, весна 2 без вопросов...проигрыш в кубке настоящий провал...
+1
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Петр Васильев
что-то мну не поймет: если перед сезоном говорил, что обязаны быть в тройке, то значит задачу Мостового выполнили - Спортак же третий. Почему тогда только троечка за сезон?
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+1
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Ответ Петр Васильев
что-то мну не поймет: если перед сезоном говорил, что обязаны быть в тройке, то значит задачу Мостового выполнили - Спортак же третий. Почему тогда только троечка за сезон?
ожиданий на весну была масса, а случился провал...
+1
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shava72
На самом деле, послед победы над кабинетными, все было в руках красно-белых. И то, что вместо 6 очков они набрали лишь 1, это только их вина.
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3 панды
Ответ Jovana Jovičić
В топ-3 они быть обязаны? Локо в следующем сезоне исправит этот нюанс. Зенит, ЦСКА и Локо будут в тройке.
😂
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Антимосковский
Ответ Kanan Jarrus
провинцилальный проект газпрома кем был унижен на этот раз, не напомнишь?
а мне какая разница? важно, что тушинский проект лукойла в очередной раз был поставлен на место, причем в этот раз хозяевами из ФНЛ)))
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Valentin Grabenovsky
Ответ </c/>
ожиданий на весну была масса, а случился провал...
ничего нового, да
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