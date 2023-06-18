ЦСКА и Кучаев начали переговоры о продлении контракта
ЦСКА начал переговоры о продлении соглашения с Константном Кучаевым.
Действующий контракт 25-летнего полузащитника с клубом истекает в июне 2024 года.
«Мы начали переговоры с ЦСКА по поводу продления контракта с Константином Кучаевым», – сказал агент Кучаева Александр Клюев.
В сезоне-2022/23 Константин Кучаев провел в составе ЦСКА 14 матчей в Мир РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Оооо нет наш Зенит не может предложить сильнейшему паспортисту в защите зарплату побольше, это же так позорно, мы лучше заплатим Малкому восьмеру ради очередной победы в РФПЛ! Железная логика!