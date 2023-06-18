ЦСКА и Кучаев начали переговоры о продлении контракта

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Александр Клюев агенты Константин Кучаев Спорт-Экспресс Футбол

ЦСКА начал переговоры о продлении соглашения с Константном Кучаевым.

Действующий контракт 25-летнего полузащитника с клубом истекает в июне 2024 года.

«Мы начали переговоры с ЦСКА по поводу продления контракта с Константином Кучаевым», – сказал агент Кучаева Александр Клюев.

В сезоне-2022/23 Константин Кучаев провел в составе ЦСКА 14 матчей в Мир РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

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7 комментариев

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Shuller18
Нравится мне Кучай, парень во всех смыслах со светлой головой: тонкий, умный, креативный, на мяче при этом хорош. Но блин ломается часто...если бы не обилие травм, был бы звездой РПЛ и лидером ЦСКА, я уверен, среди паспортистов таких мало
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Егор Егор
Ответ SMART789
Иван Карпов: Зенит предложил Кучаеву 73 млн.евро в день, на его родителей давили из администрации президента, игрок готов сменить гражданство, любит ЦСКА и готов играть за конфеты лишь бы в родном клубе
Для тебя дать Дивееву на лям больше - это нечто такое, ради чего стоит так язвить и позориться? Как ты там сказал про поведение Абрамовича - мерзостно? Так вот ты вновь проявил себя не лучше, молодчина уже во 2й раз)

Оооо нет наш Зенит не может предложить сильнейшему паспортисту в защите зарплату побольше, это же так позорно, мы лучше заплатим Малкому восьмеру ради очередной победы в РФПЛ! Железная логика!
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Эдуард Элверс
Ему уже 25 лет?
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воробей джек
Я ожидал от Кости намного больше. Не уверен,что возможен качественный скачок в его карьере,но игрок добротный.
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Станислав Колесов
Кучаев действительно умный игрок. Единственное я не могу понять, почему его не хватает на 2 тайма?
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