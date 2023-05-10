Константин Кучаев удивился гостеприимству во время отпуска в Казахстане.

– Ты говорил, что зимой провел самый насыщенный отпуск в жизни, но больше всего понравилось в Казахстане. Страшно представить, какие еще места посетил.

— Дубай и Мальдивы. Вот на Мальдивах понравилось меньше всего. А в Казахстане меня поразило гостеприимство. Я такого не встречал ни у нас в стране, ни где-либо еще! Все люди нереально отзывчивые, добрые и готовы помочь, хотя видят тебя впервые в жизни.

— Например?

— Когда только приехали в Казахстан, [Зайнутдинов] спросил, где мы остановились. Рассказал ему название отеля и спросил, где можно покушать. Он скинул какие-то рестораны, я ответил: «Доберемся только завтра вечером, а сейчас пойдем в ресторан при отеле. Мы с дороги, никуда ехать не хочется, на следующий день сходим в твои места».

Он ответил: «А, ну все. У меня там друг работает, туда-сюда, я ему скажу». Я не понял: что он хотел ему сказать-то? В итоге мы покушали — я прошу счет, а мне говорят: «За вас заплатили. Добро пожаловать в Казахстан».

На следующий день — то же самое, но уже в другом ресторане. После этого сказал Бахе: «Спасибо, но мне как-то неудобно уже — больше не надо!» В итоге в следующем месте все повторилось снова.

Потом мне пришла посылка в Казахстан, нужно было забрать ее у друга Бахи. Так он мне сам позвонил: «Скажи, куда и когда ее привезти, я все сделаю». Хотя это я под него должен подстраиваться. Был поражен всем этим вещам, – сказал хавбек .