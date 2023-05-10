«На Мальдивах понравилось меньше всего. А в Казахстане поразило гостеприимство – я такого не встречал ни в России, ни где-либо еще». Кучаев об отпуске

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Константин Кучаев Бахтиер Зайнутдинов Спорт-Экспресс Футбол

Константин Кучаев удивился гостеприимству во время отпуска в Казахстане.

– Ты говорил, что зимой провел самый насыщенный отпуск в жизни, но больше всего понравилось в Казахстане. Страшно представить, какие еще места посетил.

 — Дубай и Мальдивы. Вот на Мальдивах понравилось меньше всего. А в Казахстане меня поразило гостеприимство. Я такого не встречал ни у нас в стране, ни где-либо еще! Все люди нереально отзывчивые, добрые и готовы помочь, хотя видят тебя впервые в жизни.

— Например?

— Когда только приехали в Казахстан, Баха [Зайнутдинов] спросил, где мы остановились. Рассказал ему название отеля и спросил, где можно покушать. Он скинул какие-то рестораны, я ответил: «Доберемся только завтра вечером, а сейчас пойдем в ресторан при отеле. Мы с дороги, никуда ехать не хочется, на следующий день сходим в твои места».

Он ответил: «А, ну все. У меня там друг работает, туда-сюда, я ему скажу». Я не понял: что он хотел ему сказать-то? В итоге мы покушали — я прошу счет, а мне говорят: «За вас заплатили. Добро пожаловать в Казахстан».

На следующий день — то же самое, но уже в другом ресторане. После этого сказал Бахе: «Спасибо, но мне как-то неудобно уже — больше не надо!» В итоге в следующем месте все повторилось снова.

Потом мне пришла посылка в Казахстан, нужно было забрать ее у друга Бахи. Так он мне сам позвонил: «Скажи, куда и когда ее привезти, я все сделаю». Хотя это я под него должен подстраиваться. Был поражен всем этим вещам, – сказал хавбек ЦСКА.

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30 комментариев

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ВладимирНеПутин
Это не гостеприимство Казахстана, а щедрость и внимательность Зайнутдинова
+54
-2
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mariofrank08
Аналогично было у меня в Армении. Приятель узнал, что у меня там пересадка. Встретил ночью, переночевать предложил, накормил, так еще потом везде платил и не давал возможности самому заплатить, т.к гость. Теперь хочется в Армению приехать полноценно, а не на 1.5 дня
+43
0
+43
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HI MARS
Вот только поэтому я не летаю на Мальдивы и остаюсь в Казахстане
+35
-9
+26
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Gustav Forsberg
Ответ mariofrank08
Аналогично было у меня в Армении. Приятель узнал, что у меня там пересадка. Встретил ночью, переночевать предложил, накормил, так еще потом везде платил и не давал возможности самому заплатить, т.к гость. Теперь хочется в Армению приехать полноценно, а не на 1.5 дня
такая же история в Узбекистане у меня была.
приятель приятеля.
но задержался я там подольше)
+22
0
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Газонокосильщик Хави
Так в чем гостеприимство? Все устроил знакомый. Про такое гостеприимство можно было бы говорить, если бы все это происходило без помощи друзей, знакомых, коллег. Сам за баху все оплачивал в опред ситуациях? Или это другое и не дошёл до такой стадии гостеприимства?
+22
-8
+14
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Alex1104
Ответ Сергей Никитин
Бред какой то это я говорю как человек родившийся и про живший в Казахстане почти 30 лет и у меня там осталось полно родственников и я бываю там почти каждый год. С кем и где общался Кучаев в Казахстане? В Казахстане нет ни какого отличии по гостепреимству от любой бывшей республики СССР(я побывал во всех). Если Кучаев столкнулся с каким то конкретным случаем повышенного гостепримства то это значит, что ему не повезло встретиться с точно таким же случаем в любой другой стране и все.
А я скажу, что это правда. Хоть и немного меньше прожил в Казахстане.
+10
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+9
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Сергей Никитин
Бред какой то это я говорю как человек родившийся и про живший в Казахстане почти 30 лет и у меня там осталось полно родственников и я бываю там почти каждый год. С кем и где общался Кучаев в Казахстане? В Казахстане нет ни какого отличии по гостепреимству от любой бывшей республики СССР(я побывал во всех). Если Кучаев столкнулся с каким то конкретным случаем повышенного гостепримства то это значит, что ему не повезло встретиться с точно таким же случаем в любой другой стране и все.
+19
-12
+7
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Alex1104
Ответ Юрий
Враньё, больше двадцати лет прожил в Каз. АССР никакого гостеприимства чё то не встречал...
Казахстан был АССР. С 1925 до 1936 года. Вам уже должно быть под 100 минимум. И не двадцать лет прожили - это невозможно.
+6
0
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Alex1104
Ответ Сергей Никитин
И в чем это правда? Ты хоть раз бывал в Узбекистане, Армении, Грузии?
Пока не везде, но бывал. Это сугубо индивидуальные ощущения. Но в Казахстане мне понравилось больше. Родина, хоть и малая.
+4
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ПавелАвер
90 % россиян не могут сравнить где лучше, Мальдивы или Казахстан😄
+5
-2
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riverman1980
Ответ Анастасия Смирнова
А что там было?
Для того, чтобы знать, что на Луне нет атмосферы необязательно быть Нилом Армстронгом.
+2
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Анастасия Смирнова
Ответ riverman1980
а уж как гостеприимно было в Алмате в январе 2022.
А что там было?
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AntOn
Ответ ПавелАвер
90 % россиян не могут сравнить где лучше, Мальдивы или Казахстан😄
90%? 98%-99%!
+2
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Konstantin Meerov
Родился в Казахстане и прожил там до 18 лет. Казахи гостеприимны, если ты друг или брат человека, которого они уважают. К чужим же людям такое же радушие как и везде, то есть как повезет.

На Мальдивах Кучаеву тоже понравилось бы, если бы за него там везде платили, а так, конечно, дороговато.
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граф Якунин
Ответ Pavlov_16
Был один раз на Мальдивах, и как человек, у которого особо обостренная форма фобии насекомых, я возненавидел этот остров.
не ясно где ты там был, там вообще мало всякой живности. Это не юва и индия
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Druid22
Ответ riverman1980
а уж как гостеприимно было в Алмате в январе 2022.
Это была борьба за власть, наложенная на внутренние разборки кланов. Понятие (не)гостеприимства тут ни при чем.
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Alex1104
Ответ Сергей Никитин
Советкю набрать в интернете"Как в Казахстане обманывали русских приехавших после начала СВО" и ты почитаешь про якобы гостепреимство.Так же советкю съездить например в Джамбул или Чимкент и поискать там гостепреимство.
Во-первых: гостеприимство.
Во-вторых - я бывал в самых разных областях Казахстана.
В третьих - "покорителей Верхнего Ларса" не так и жаль.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ну да, Мальдивы это Вам не Казахстан)
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Pavlov_16
Был один раз на Мальдивах, и как человек, у которого особо обостренная форма фобии насекомых, я возненавидел этот остров.
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VecchiaSignora
Так это гостеприимство конкретного Бахи, а не всего Казахстана.
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Новый тренер ФК Спартак
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