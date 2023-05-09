«Если у Дзюбы не было депрессии, это не значит, что ее не существует. Руки опускаются, сидишь и не понимаешь, для чего ты существуешь». Кучаев о словах Артема

Теги ЦСКА Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Кучаев Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Защитник 2Drots Гудай объяснил, почему параллельно играет за &laquo;Зеленоград&raquo; в КФК.

Нападающий «Локомотива» ранее высказался о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было».

– «Депрессии не существует – все от безделья» – тебя не задели эти слова Дзюбы, учитывая, как тяжело ты пережил травму «крестов»?

– Это его субъективное мнение.

Почему оно меня должно как-то задеть? Если у Артема не было депрессии, это не значит, что ее не существует. Но мнение сформироваться может. Просто я с ним не согласен.

– В тот период ты был близок к депрессии?

– Очень. Наверное, в депрессии я все же не был – ну, или просто не понял этого.

Но морально было тяжело: ничего не хочется, ты подавлен, нет никаких амбиций.

Руки опускаются, ты сидишь и не понимаешь, для чего ты вообще существуешь. Я был на костылях, восстановление шло супертяжело, не по плану...

– Как выкарабкался?

– Родители, будущая жена, друзья помогали.

Они и физически, и морально поддерживали меня. Пытались отвлечь, общались на нефутбольные темы, – сказал полузащитник ЦСКА Кучаев.

57 комментариев

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moldfan
Депрессия и вообще осознание депрессии, больше свойственно людям думающим, рефлексирующим. А у Артема солома в башке... какая депрессия, вы о чем.
+171
-9
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utsh44psmr
Руки опускаются, а потом уже дело техники
+101
-10
+91
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Vladislav II
Ответ Теннисный абсолют
Депрессия возникает от безделия! Если человек занимается по жизни чем-то, а не сидит без дела и грузится, то никакой депрессии у него не будет.
Очень глупое мнение ограниченного человека. Люди разные, как их психологический горизонт. Судить по себе могут только тупые.
+72
-3
+69
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Юрий Кечко
Ответ moldfan
Депрессия и вообще осознание депрессии, больше свойственно людям думающим, рефлексирующим. А у Артема солома в башке... какая депрессия, вы о чем.
А ещё парадокс в том , то что недалекие люди от отсутствия рефлексии иногда даже могут быть и счастливее , чем те у кого она присутствует , особенно гипертрофированная

Вот и думай что тут лучше
+35
-2
+33
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Юрий Кечко
Ответ moldfan
Депрессия и вообще осознание депрессии, больше свойственно людям думающим, рефлексирующим. А у Артема солома в башке... какая депрессия, вы о чем.
Проблема в том что многие в слово депрессия не совсем то вкладывают чем это является на самом деле , в том числе и Кучаев
+31
-4
+27
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crispymousse
У Дзюбы руки никогда не опускались😏
+31
-7
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Nacho13
Ответ Теннисный абсолют
Депрессия возникает от безделия! Если человек занимается по жизни чем-то, а не сидит без дела и грузится, то никакой депрессии у него не будет.
Почему тогда вполне успешные и занятые люди кончают жизнь самоубийством?
+21
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+20
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Юрий Кечко
Ответ Теннисный абсолют
Не знаю, у меня в семье все работящие, ни у кого депрессий не было никаких)) Да, бывало плохое настроение, но и того. А вот знаю людей-бездельников, и у них депрессия).
У меня вот в окружении никогда не было героиновых наркоманов , геев, болельщиков Спартака

Я считаю что их всех выдумали
+23
-4
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Moffo
У Дзюбы нет мозгов для рефлексии поэтому нет и депрессии
+15
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Уолтер Собчак
Ответ Теннисный абсолют
Депрессия возникает от безделия! Если человек занимается по жизни чем-то, а не сидит без дела и грузится, то никакой депрессии у него не будет.
Такое простительно писать, если вам лет четырнадцать. Но, скорее всего, вам в пару раз больше. И читать такой комментарий "взрослого" человека смешно и грустно одновременно. Не позорились бы. Хотя что с вас взять — с глупца спрос невысокий.
+10
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Jeremy Fraser
Ответ Теннисный абсолют
Не знаю, у меня в семье все работящие, ни у кого депрессий не было никаких)) Да, бывало плохое настроение, но и того. А вот знаю людей-бездельников, и у них депрессия).
Отличная логика, у меня в семье нет больних раком/вич/бешенством и тд, значит их нет.
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Юрий Кечко
Я знаю что это будет прям баян и словом минусов мб, но не могу удержаться что бы не сказать что у Дзюбы руки опускаются абсолютно по другим причинам)))

Простите
+17
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Совесть Черданцева
Ответ Уолтер Собчак
Открыт новый сказочный персонаж — Совесть Черданцева.
Я исчез из Георгия так давно, что о моём существовании знают немногие
+8
-1
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Юрий Кечко
Ответ Теннисный абсолют
Депрессия - это когда человек себя загоняет и ему не хватает стержня, чтобы выбраться. Грубо говоря, обострение слабоволия. То-то и всего. Если ты чем-то занят, то шансы загоняться и погружаться намного ниже. Просто времени не будет на всякие вредительские мысли). Все просто. Хотя психологи-либерасты и новодельные врачи скажут другое. Те самые врачи, которые утверждают, что гомосексуализм - это норма.
Да все уже поняли что ты колхозник)))
Считай как тебе угодно , но посмеялись над тобой тут справедливо
+6
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Roman
Ответ Теннисный абсолют
Депрессия возникает от безделия! Если человек занимается по жизни чем-то, а не сидит без дела и грузится, то никакой депрессии у него не будет.
Дзюба, перелогинься)
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Three Days Grace
Ответ Теннисный абсолют
Депрессия возникает от безделия! Если человек занимается по жизни чем-то, а не сидит без дела и грузится, то никакой депрессии у него не будет.
Чушь полная. Я буквально выгорел в свое время из-за стресса на работе 24/7
+5
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добрый грек
У Дзюбы тоже бывает депрессия, руки опускаются, телефон включается
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Destro7451
Дзюба знает как и куда опускать руки
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Юрий Кечко
Ответ David Aprasidze
Вообще сейчас модно иметь болезнь, отклонение или историю насилия в детстве. А у кого совсем ничего такого нет придумывает депрессию. Чтобы пожалели о обратили внимание.
Что не отменяет того то что она бывает у людей в действительно тяжелой форме
+5
0
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marsover
Ответ Юрий Кечко
А ещё парадокс в том , то что недалекие люди от отсутствия рефлексии иногда даже могут быть и счастливее , чем те у кого она присутствует , особенно гипертрофированная Вот и думай что тут лучше
Все хорошо в меру.
+3
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Papaphil
Все, про руки написали, накидываете на вентилятор..
+6
-3
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Lev Kondratchik
Проблема с "у каждого может быть своё мнение" конкретно в этом случае заключается в том, что депрессия как болезнь - научный факт, и мнение по этому поводу может быть только одно, пока ты не приведёшь весомое доказательство обратного
+2
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Никодим Людской
Ответ Теннисный абсолют
Депрессия возникает от безделия! Если человек занимается по жизни чем-то, а не сидит без дела и грузится, то никакой депрессии у него не будет.
Лично я как работал так и работаю с начала депрессии. Это все равно что сказать, что переломы ног бывают только у не желающих бегать.
Что еще расскажет вяликий психолух?
+2
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Совесть Черданцева
Что значит "руки опускаются"? В отношении Артёма это некорректно
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Garikus89
Ответ moldfan
Депрессия и вообще осознание депрессии, больше свойственно людям думающим, рефлексирующим. А у Артема солома в башке... какая депрессия, вы о чем.
Депрессия - это психическое заболевание. От уровня развития интеллекта оно не зависит, может быть у любого)
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