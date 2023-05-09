«Если у Дзюбы не было депрессии, это не значит, что ее не существует. Руки опускаются, сидишь и не понимаешь, для чего ты существуешь». Кучаев о словах Артема
Защитник 2Drots Гудай объяснил, почему параллельно играет за «Зеленоград» в КФК.
Нападающий «Локомотива» ранее высказался о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было».
– «Депрессии не существует – все от безделья» – тебя не задели эти слова Дзюбы, учитывая, как тяжело ты пережил травму «крестов»?
– Это его субъективное мнение.
Почему оно меня должно как-то задеть? Если у Артема не было депрессии, это не значит, что ее не существует. Но мнение сформироваться может. Просто я с ним не согласен.
– В тот период ты был близок к депрессии?
– Очень. Наверное, в депрессии я все же не был – ну, или просто не понял этого.
Но морально было тяжело: ничего не хочется, ты подавлен, нет никаких амбиций.
Руки опускаются, ты сидишь и не понимаешь, для чего ты вообще существуешь. Я был на костылях, восстановление шло супертяжело, не по плану...
– Как выкарабкался?
– Родители, будущая жена, друзья помогали.
Они и физически, и морально поддерживали меня. Пытались отвлечь, общались на нефутбольные темы, – сказал полузащитник ЦСКА Кучаев.
Вот и думай что тут лучше
Я считаю что их всех выдумали
Простите
Считай как тебе угодно , но посмеялись над тобой тут справедливо
Что еще расскажет вяликий психолух?