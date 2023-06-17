«Баварии» интересны хавбек «Тоттенхэма» Хейбьерг, защитники Пау Торрес и ван де Вен (Bild)

Теги Бавария Вольфсбург премьер-лига Англия бундеслига Германия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Пьер-Эмиль Хейбьерг Пау Торрес Микки ван де Вен Футбол

Стал известен расширенный список возможных приобретений «Баварии» этим летом.

По данным Bild, в нем фигурируют 10 игроков:

защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи»), Пау ТорресВильярреал»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Кай Хавертц («Челси»);

форварды: Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Душан Влахович («Ювентус»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Виктор Осимхен («Наполи»).

Ранее сообщалось об интересе мюнхенцев к 7 игрокам из этого списка, кроме Торреса, ван де Вена и Хейбьерга.

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20 комментариев

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che kaif
В итоге заберут Фулькруга из Вердера
+20
-8
+12
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SamSam
Влахович будет топчиком в Мюнхене
+10
-3
+7
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JENNINGS
Ответ che kaif
В итоге заберут Фулькруга из Вердера
Он в бременском «Вердере» так-то играет
+4
-1
+3
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RedDevil1909
Ответ Эмиль Джафаров
могу ошибаться, но Бавария редко забирает своих бывших игроков за приличные деньги. Датчанин дороговат будет для подобной авантюры
его вроде на трансфер выставили
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ManuCherry
Ответ RedDevil1909
его вроде на трансфер выставили
Не выставляли, но пока непонятно нужен ли он Постекоглу
+1
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Эмиль Джафаров
могу ошибаться, но Бавария редко забирает своих бывших игроков за приличные деньги. Датчанин дороговат будет для подобной авантюры
+1
-1
0
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заратустра-будрайтис
Ким, Уокер, Хейберг и Хаверц
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Вадим Слуцкий
Да, они ещё хотели Пепа Гвардиолу тренером по стандартам. Уже ведут переговоры...
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Yu123
Хёйберг хорош но в команде сейчас и так 5 человек на 2 позиции
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Мохнатый55
Хейбьерг был же уже)
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ManuCherry
Ответ SamSam
Влахович будет топчиком в Мюнхене
Тоже жду этот трансфер
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leroc
Ответ che kaif
В итоге заберут Фулькруга из Вердера
Или снова кого-то из своего фарм-клуба псг
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Under
Ответ Spaten
Ещё одного трансферного провала не простят
кто кому не простит?
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DolJun
Ответ заратустра-будрайтис
Ким, Уокер, Хейберг и Хаверц
если бавария и планировала хаверца на роль напа, то после вчерашнего перформанса это уже не вариант, в противном случае не вижу в списке чистой 9ки
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заратустра-будрайтис
Ответ DolJun
если бавария и планировала хаверца на роль напа, то после вчерашнего перформанса это уже не вариант, в противном случае не вижу в списке чистой 9ки
Я тоже не вижу, но и не ищу. Как бы это не было парадоксально, но при том, что самый нужный для Баварии игрок это центральный нападающий, вот именно его покупать сейчас не нужно. Рынок не расположен для его покупки, все варианты оооооооочень дорогие и неоднозначные.
Чупа, как вариант для игры с центрнапом, Хаверц для ложной девятки и Тель. А в следующем сезоне смотреть на ситуацию
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