Стал известен расширенный список возможных приобретений «Баварии» этим летом.

По данным Bild, в нем фигурируют 10 игроков:

защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи»), (« »), ван де Вен (« »), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

полузащитники: («Тоттенхэм»), Кай Хавертц («Челси»);

форварды: Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Душан Влахович («Ювентус»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Виктор Осимхен («Наполи»).

Ранее сообщалось об интересе мюнхенцев к 7 игрокам из этого списка, кроме Торреса, ван де Вена и Хейбьерга.