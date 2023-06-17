«Баварии» интересны хавбек «Тоттенхэма» Хейбьерг, защитники Пау Торрес и ван де Вен (Bild)
Стал известен расширенный список возможных приобретений «Баварии» этим летом.
По данным Bild, в нем фигурируют 10 игроков:
защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи»), Пау Торрес («Вильярреал»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);
полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Кай Хавертц («Челси»);
форварды: Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Душан Влахович («Ювентус»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Виктор Осимхен («Наполи»).
Ранее сообщалось об интересе мюнхенцев к 7 игрокам из этого списка, кроме Торреса, ван де Вена и Хейбьерга.
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