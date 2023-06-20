20 июня, во вторник, сборная Исландии на своем поле примет Португалию в матче 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы. Встреча пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике и начнется в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: «Обе забьют — нет»; Ф2 (-1).

Исландия

Исландия уже не та команда, которая удивляла на чемпионате Европы 2016 года во Франции и чемпионате мира 2018 года в России. На предстоящее континентальное первенство исландцы с большей долей вероятности попасть не смогут.

В трех играх отбора команда Арнара Видарссона набрала три очка и занимает предпоследнее место в группе.

Начали исландцы цикл с крупного гостевого поражения от Боснии и Герцеговины — 0:3. Сразу после этого команда покуражились над Лихтенштейном в гостях, выиграв со счетом 7:0. Героем встречи стал оформивший хет-трик Арон Гуннарссон, который сейчас выступает за катарский «Аль-Араби».

В предыдущем матче Исландия в ключевом матче отбора принимала Словакию и уступила 1:2. Счет в матче открыл Юрай Куцка, но еще в первом тайме Альвред Финнбогасон реализовал пенальти и сравнял счет. Победу словакам принес точный удар Томаша Суслова на 69-й минуте.

Таким образом, исландцы отпустили конкурента на четыре очка и ввиду матча с мощной Португалией рискуют еще сильнее отстать от второго места.

За сборную Исландии продолжают играть футболисты, хорошо нам знакомые по выступлению в Российской Премьер-лиге. Это защитники Севррир Ингасон (экс-игрок «Ростова») и Хордур Магнуссон (ранее играл за ЦСКА).

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Португалия

Португалия уверенной поступью идет к решению задачи выхода в финальную часть чемпионата Европы: в первых трех матчах команда Роберто Мартинеса одержала три победы с общим счетом 13:0.

В мартовских играх португальцы на своем поле сначала разгромили Лихтенштейн (4:0), а затем в гостях еще крупнее выиграли у Люксембурга со счетом 6:0.

В первой игре июня Португалия одержала третью крупную и сухую победу в отборе — на этот раз чемпионы Европы 2016 года не оставили шансов боснийцам, выиграв 3:0. Победу хозяевам принесли голы футболистов, выступающих за клубы из Манчестера: Бруну Фернандеш оформил дубль, а Бернарду Силва стал автором первого гола в этой встрече.

В матче с Боснией не смог отметиться результативными действиями Криштиану Роналду. Ветеран сборной, который до этого оформлял дубли в ворота Лихтенштейна и Люксембурга, даже ни разу не пробил по воротам.

Впрочем, и без голов своей главной звезды команда одержала уверенную победу и продолжает единолично возглавлять свою группу.

Исландия — Португалия: история личных встреч

За всю историю команды встречались трижды. Исландия и Португалия уже играли в одной отборочной группе чемпионата Европы 2012 года, и тогда португальцы одержали две победы (3:1 в гостях и 5:3 дома).

В 2016 году страны уже попали в одну группу финальной части Евро. Команды разошлись миром 1:1, оба соперника вышли в плей-офф, а португальцы затем и вовсе выиграли трофей.

Исландия — Португалия: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа исландцев оценивается в 9.56, ничья — 5.02, а успех гостей — 1.35.

Роберто Мартинес наверняка хочет продолжить победную серию во главе новой для себя команды, и португальцы действительно должны брать три очка.

Наверняка Португалия также снова сохранит свои ворота в неприкосновенности, так что можно взять ставку «Обе забьют — нет» за 1.73.

Также можно взять победу гостей с форой -1 за 1.52.

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