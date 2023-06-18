Где смотреть Сборная Исландии – Сборная Португалии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 20 июня
Во вторник, 20 июня, сыграют сборная Исландии и сборная Португалии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Исландии – сборная Португалии
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Сборная Португалии: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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