19 июня пройдут матчи четвертого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. В рамках квалификации сыграют Армения — Латвия. Игра пройдет в столице Армении Ереване на Республиканском стадионе. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Хозяева получили статус фаворита встречи. Команда набрала три очка в предыдущем матче и включилась в борьбу за выход в финальную стадию чемпионата Европы. Латвия замыкает турнирную таблицу и пока не имеет очков в активе.

На официальном уровне команды не встречались. В истории сборных было две товарищеские встречи. В 2009 году Латвия дома сыграла вничью 0:0. В 2014 году прибалтийская сборная была сильнее в домашней встрече. Победа со счетом 2:0.

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Рекомендованная ставка: ИТБ1,5 Армении, ТБ2,5, победа Армении.

Армения

Армянская сборная прервала неудачную серию из 9 игр без побед. В последней встрече Армения обыграла Уэльс. Гостевая победа 4:2. Победа волевая. Армяне пропустили на 10 минуте. Отличился Даниэль Джеймс. До перерыва Армения вышла вперед. По голу забили Лукас Селарраян и Грант-Леон Ранос. Голевыми передачами отметились игроки «Локомотива» и «Краснодара» Наир Тикнизян и Эдуард Сперцян. Во втором тайме Ранос и Селарраян оформили дубли. Пропустили армяне второй гол на 72 минуте от Харри Уилсона, когда вели в счете 3:1. С 78 минуты Уэльс играл в меньшинстве после удаления Киффера Мура, но в неравных составах армяне не забили.

Результаты Армении в пяти играх:

Евро-2024, Уэльс — Армения 2:4;

Товарищеский, Армения — Кипр 2:2;

Евро-2024, Армения — Турция 1:2;

Товарищеский, Албания — Армения 2:0;

Товарищеский, Косов — Армения 2:2.

Победа над Уэльсом стала первой в 10 последних встречах при двух ничьих и семи поражениях. Армяне пропускают в 10 играх кряду, в каждом матче пропущено более гола. В рамках квалификации к Евро у армянской сборной 4 победы, ничья и 5 поражений. На домашней арене 6 поражений, 2 победы и 2 ничьи в 10 встречах.

Интересные статистические факты по игре Армении:

Армения пропускает более гола в 10 матчах;

Армения пропускает в 9 играх квалификации;

Армения забивает в 8 из 10 матчах квалификации;

Армения пропускает в первом тайме в 4 матчах;

Армения пропускает во втором тайме в 4 матчах;

4 последние игры Армении прошли как минимум с тремя голами;

В 6 из 8 и трех последних матчах забивали обе команды.

В текущем квалификационном турнире Армения занимает четвертое место с тремя набранными очками. Отставание от Хорватии и Уэльса одно очко, при этом валлийцы провели на матч больше. Возглавляет группу Турция с 6 очками в 3 матчах. На Евро-2024 попадают первая и вторая команда группы.

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Латвия

Балтийцы неудачно стартовали в квалификации понизив до нуля и так небольшие шансы на борьбу за место в топ-2. На старте групповой стадии у Латвии два поражения. В последнем туре сборная проиграла лидеру группы. Домашнее поражение 2:3 от Турции. Латвия дважды сравнивала счет. На 51 минуте и на четвертой компенсированной голами отметились Эдуард Эмсис и Кристерс Тоберс. Победный мяч за турецкую сборную забил Ирфан Джан Кахведжи на пятой компенсированной минуте. Также отличились Дженгиз Ундер на 61 и Абдулкерим Бардакчи на 23. С 83 минуты Латвия играла в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален автор первого гола Эдуард Эмсис. Полузащитник пропустит игру с Арменией.

Результаты Латвии в пяти последних встречах:

Евро-2024, Латвия — Турция 2:3;

Евро-2024, Уэльс — Латвия 1:0;

Товарищеский, Ирландия — Латвия 3:2;

Кубок Балтики, Латвия — Исландия 1:1, СП 7:8;

Кубок Балтики, Латвия — Эстония 1:1, СП 5:3.

На дистанции в 10 последних игр у Латвии ничья, четыре победы и пять поражений. По одной победе и поражению в серии пенальти. В рамках квалификации прибалтийская сборная не играет вничью в 10 встречах: 9 поражений и 1 победа. На выезде у Латвии 3 ничьи и 7 поражений в отборочных матчах.

Интересные статические факты по игре Италии:

Латвия пропускает в 7 последних играх;

Латвия забивает в 9 из 10 матчах;

Латвия не играет вничью в 10 играх квалификации;

Латвия проиграла 9 из 10 матчей в отборе на Евро;

В 7 из 10 матчах квалификации Латвия пропустила более гола;

Латвия не побеждает в 10 гостевых играх квалификации;

Латвия пропускает в 10 гостевых матчах отбора;

Латвия сыграла вничью во втором тайме в 5 встречах;

В 4 матчах сборная пропускает первой.

В отборочной группе Латвия расположилась на последнем месте с нулем очков в двух турах.

Коэффициенты букмекеров на матч Армения — Латвия

Хозяева выделяются яркими молодыми игроками. Хорошо проявляют себя представители РПЛ. В составе есть игроки из топ-5 европейских чемпионатов. По уровню исполнителей Армения выше Латвии. Это касается и рейтинга ФИФА. Армения на 97 строчке, Латвия на 132. Хозяева получили статус фаворита встречи.

Коэффициенты на матч Армения —Латвия от букмекерской конторы BetBoom:

Победа Армении — 1,77;

Ничья — 3,80;

Победа Латвии — 4,62;

ТБ2,5 — 1,93;

ТМ2,5 — 1,90;

ОЗ (да) — 1,82;

ОЗ (нет) — 1,92.

Армения смогла прервать 12-матчевую серию Уэльса без поражений в домашних матчах. Победа над Уэльсом сохраняет дальнейшие шансы на борьбу за место в топ-2 группы, но важно брать очки с главным аутсайдером. У Латвии был неплохой домашний матч с Турцией, но с турками прибалты традиционно сильно играют. У Армении с уходом Генриха Мхитаряна не убавилось мощи в линии атаки. Прекрасно себя проявляют Сперцян, Зелараян и Грант-Леон Ранос. Последний оформил дубль в игре с Уэльсом. У хозяев есть проблемы с игрой в обороне. В 10 последних встречах команда пропускает как минимум два мяча. Учитывая это и сильных исполнителей в атаке можно выбрать для ставки на игру ТБ2,5. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициент 1,93 на этот исход.

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