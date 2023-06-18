Альба близок к переходу в «Интер Майами» – личные условия контракта согласованы. У защитника есть предложения от «Атлетико», «Интера» и клубов Саудовской Аравии

Жорди Альба близок к переходу в «Интер Майами».

По информации Mundo Deportivo, переговоры Альбы с клубом из МЛС находятся в продвинутой стадии. Личные условия контракта уже согласованы, и « » рассчитывает завершить подписание Альбы в ближайшее время после розыгрыша Лиги наций.

Сообщается, что будет подписан в рамках TAM (targeted allocation money, целевые выделенные средства – Sports.ru), что позволит обойти потолок зарплат, так что зарплата испанца в составит порядка 2 миллиона долларов за сезон. Кроме того, ведется работа над обеспечением дополнительного источника дохода – рассматриваются, в частности, спонсорство и роль посла ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Также сообщается, что у Альбы есть предложения от « », «Интера» и клубов из Саудовской Аравии, однако переход в «Интер Майами» выглядит наиболее вероятным. Окончательное решение игрок и его семья примут после наций. Отмечается, что ключевую роль при принятии решения сыграет личное и семейное благополучие игрока.

Ранее в «Интер Майами» перешел Лионель Месси.

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