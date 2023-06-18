Альба близок к переходу в «Интер Майами» – личные условия контракта согласованы. У защитника есть предложения от «Атлетико», «Интера» и клубов Саудовской Аравии

Теги Интер МЛС Барселона Атлетико серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Жорди Альба Интер Майами деньги Футбол

Жорди Альба близок к переходу в «Интер Майами».

По информации Mundo Deportivo, переговоры Альбы с клубом из МЛС находятся в продвинутой стадии. Личные условия контракта уже согласованы, и «Интер Майами» рассчитывает завершить подписание Альбы в ближайшее время после розыгрыша Лиги наций.

Сообщается, что Альба будет подписан в рамках TAM (targeted allocation money, целевые выделенные средства – Sports.ru), что позволит обойти потолок зарплат, так что зарплата испанца в МЛС составит порядка 2 миллиона долларов за сезон. Кроме того, ведется работа над обеспечением дополнительного источника дохода – рассматриваются, в частности, спонсорство и роль посла ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Также сообщается, что у Альбы есть предложения от «Атлетико», «Интера» и клубов из Саудовской Аравии, однако переход в «Интер Майами» выглядит наиболее вероятным. Окончательное решение игрок и его семья примут после Лиги наций. Отмечается, что ключевую роль при принятии решения сыграет личное и семейное благополучие игрока.

Ранее в «Интер Майами» перешел Лионель Месси.

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10 комментариев

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Абдул Абакаев
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
вилья и суарес ща заржали
для подобных как ты, там есть помарка редко!
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avcgloronalduMU
сыграют в Майами полтора сезона, потом разбегутся на ближний восток на заработки
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cektor
еще Бусю туда надо
и дрим тим готова)
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Очки Дани Алвеса
Прикольно, если эта троица вместо Барселоны воссоединится в Майами
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кто-то
Барселону в Майами будут строить
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Абдул Абакаев
легенды барсы редко когда играют за другие клубы в европе!
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Surviving
Поехали с друганом банкротить.
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Rafa Mekhraliev
Ответ Surviving
Поехали с друганом банкротить.
Они что насильно заставляют чтобы их подписали?
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