Александр Мостовой: «Спартак» был, есть и будет самым популярным клубом России. Но я не его фанат – рвать, целовать майку не буду»
Александр Мостовой сказал, что не является фанатом «Спартака».
Экс-футболист московского клуба также прокомментировал возможный уход генерального директора красно-белых Евгения Мележикова.
– Федун ушел год назад, скоро уйдет Мележиков. «Спартак» стал лучше?
– Ничего не поменялось – «Спартак» как был на втором-третьем месте, так и остался. Стало меньше разговоров, только Зарема иногда что-то говорит. Какая разница, кто сидит в руководстве, в верхушке.
Деньги платят вовремя, и все – больше ничего не надо. Играют футболисты! Эти люди на многое не влияют – Леонид Арнольдович 18 лет был в клубе! И что? Одно чемпионство! Многие даже не знают руководителей. Вот вы назвали этого Малежникова… Или как там его.
– Мележиков.
– Никто не знает, как он выглядит. Он что, на поле выходит? Нет, футболисты играют.
– Почему так много шума о «Спартаке» все время?
– Потому что «Спартак» был, есть и будет самым популярным клубом России.
– Вы фанат «Спартака»?
– Нет. Я был игроком этого клуба, но рвать, целовать майку «Спартака» не буду – я адекватный, нормальный человек, ни под кого не подстраиваюсь. Зачем мне это делать? Хотя многие так делают.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Это не какие-то кубки для бедных, если на то пошло.
А вот иные питерские клубы миллионы потратили на халковитселей, а где кубок конференций?
Мостовой: Я не фанат вашего клуба.