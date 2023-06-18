Александр Мостовой: «Спартак» был, есть и будет самым популярным клубом России. Но я не его фанат – рвать, целовать майку не буду»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Александр Мостовой Евгений Мележиков Зарема Салихова Футбол

Александр Мостовой сказал, что не является фанатом «Спартака».

Экс-футболист московского клуба также прокомментировал возможный уход генерального директора красно-белых Евгения Мележикова. 

– Федун ушел год назад, скоро уйдет Мележиков. «Спартак» стал лучше?

– Ничего не поменялось – «Спартак» как был на втором-третьем месте, так и остался. Стало меньше разговоров, только Зарема иногда что-то говорит. Какая разница, кто сидит в руководстве, в верхушке.

Деньги платят вовремя, и все – больше ничего не надо. Играют футболисты! Эти люди на многое не влияют – Леонид Арнольдович 18 лет был в клубе! И что? Одно чемпионство! Многие даже не знают руководителей. Вот вы назвали этого Малежникова… Или как там его.

– Мележиков.

– Никто не знает, как он выглядит. Он что, на поле выходит? Нет, футболисты играют.

– Почему так много шума о «Спартаке» все время?

– Потому что «Спартак» был, есть и будет самым популярным клубом России.

– Вы фанат «Спартака»?

– Нет. Я был игроком этого клуба, но рвать, целовать майку «Спартака» не буду – я адекватный, нормальный человек, ни под кого не подстраиваюсь. Зачем мне это делать? Хотя многие так делают.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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48 комментариев

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Максим Кутузов
Легендой себя считает, главное. Но фанатом не является..
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Максим Попов
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более или менее здравые слова,не под кого подстраиваться не буду, а то у нас вся страна на коленях перед зенитом стоит, идол из него сделали, скоро икону в церкви поставят зенита и будут молится на неё, не футбол, а одно идолопоклонство
+12
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Костя Кот
похмелился!
+6
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Николай Бабулькин
Мы тоже Саша давно не твои фанаты
+6
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Карлик на гормонах
Не царское это дело - добавил Мостовой
+3
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ApXuMaHqPuT
Ответ QWertY
С фига ли? Зенит гегемон РПЛ, в Зените играли Халк, Витсель, Иванович, Гарсия, Гарай, то бишь не последние игроки в мировом футболе. Из коучей были Вилаш Боаш и Спалетти. Да и в Еврокубках питерцы были на слуху. Так с какого перпуга середняк Спартак самый популярный клуб?
Анжи когда-то тоже был "на слуху"😀
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Иван Иванов
Ответ Спартак Уокер
И почему тогда играл за легенд Спартака?
Не, но тут надо признать, не все, кто играл за "легенд Спартака" в этом матче - с сердцем Красно-Белых. И таких примеров немало... Быстров Онопко, Мостовой...
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damondiamond
чего не скажу о тренерской лицензии
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Rumov
Ответ Verhovn
Будет через поколение чемпионство. Ну просто хватит. В 90е нажировали себе звёзд)) Хотя, справедливости ради, нужно признать и достижения - проход в полуфинал ЛЧ, но и всё на этом. А потом Хусаиновщина и Бромонтан. 😄
Пока ничего не понял. Нужно еще пару рюмок...
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Verhovn
Ответ Rumov
Ну популярный так популярный. Лишь бы ничего не выигрывал.
Будет через поколение чемпионство. Ну просто хватит. В 90е нажировали себе звёзд)) Хотя, справедливости ради, нужно признать и достижения - проход в полуфинал ЛЧ, но и всё на этом. А потом Хусаиновщина и Бромонтан. 😄
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KikiMusampa14
Ответ юра георгиевский
Наш, московский спартачок за сто лет своего существования ни одного еврокубка УЕФА не выиграл, даже самого низкозначимого типа «Кубок Конференций УЕФА»(клубы 5-6 мест в своих чемпионатах). Как был середняком в России, так и ещё сто лет останется. С каждым сезоном играет всё хуже и хуже, ну середняк и середняк, что с него взять. .///. Уверен, что лет через 20, люди в России вообще не будут обращать на слово спартачок.
Как бы полуфинал Кубка чемпионов.
Это не какие-то кубки для бедных, если на то пошло.
А вот иные питерские клубы миллионы потратили на халковитселей, а где кубок конференций?
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Кирилл Шарапов
Ответ QWertY
С фига ли? Зенит гегемон РПЛ, в Зените играли Халк, Витсель, Иванович, Гарсия, Гарай, то бишь не последние игроки в мировом футболе. Из коучей были Вилаш Боаш и Спалетти. Да и в Еврокубках питерцы были на слуху. Так с какого перпуга середняк Спартак самый популярный клуб?
Был в Краснодаре, Сочи и Ростове на матчах Спартака и Зенита. И болельщиков красно-белых в разы было больше каждый раз. В Сочи даже местных на их фоне не было видно. Просто факт.
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Шамиль мс
Ответ QWertY
С фига ли? Зенит гегемон РПЛ, в Зените играли Халк, Витсель, Иванович, Гарсия, Гарай, то бишь не последние игроки в мировом футболе. Из коучей были Вилаш Боаш и Спалетти. Да и в Еврокубках питерцы были на слуху. Так с какого перпуга середняк Спартак самый популярный клуб?
Команду не мешки с деньгами делает популярным ,а история клуба,чемпионства ,статус клуба . Я сам 10 лет болел за Зенит ,мне со временем стало противно смотреть ,как ему помогают ,тянут к чемпионату любимы путями . Мне со времён стало противно смотреть на это ,я перестал болеть за несправедливый клуб ,мне приятно смотреть на матчи Спартака хоть она и проигрывает хоть выигрывает . Это клуб с историей ,а не мешок с деньгами!
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Michael Boldyrev
Ответ Hazell37
Середняк без еврокубковых трофеев и титулов, который только и может кичиться чемпионствами имени хусаинова и прочих интересных личностей. Лучший клуб, не иначе.
ну, он же про популярность (про "будет" не согласен, если что. Дюже громкий и без результатов - так новых фанатов не набрать, но старые будут вымирать долго)
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bo_larson
Ответ Николай Бабулькин
Мы тоже Саша давно не твои фанаты
...а твои недавно!
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ponom4reffa
Ну вот Александр и про Малежика узнал.
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Спартак Уокер
И почему тогда играл за легенд Спартака?
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Dottore
Не царское это дело- майку целовать
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Алексей Ильин
Бузова тоже популярнее почти любого профессионального оперного певца. "Ну и?"
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Беременный малыш
Я адекватный, нормальный человек©️🤣🤣🤣
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Kazbek Ilyassovskiy
Спартак и любят и ненавидят одинаково искренне, восхищаются и презирают его так же одинаково искренне, поэтому это действительно самый популярный клуб.
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murmus
Фанаты: Мы поставили тебе памятник.
Мостовой: Я не фанат вашего клуба.
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