Александр Мостовой: «Спартак» был, есть и будет самым популярным клубом России. Но я не его фанат – рвать, целовать майку не буду»

Александр Мостовой сказал, что не является фанатом «Спартака».

Экс-футболист московского клуба также прокомментировал возможный уход генерального директора красно-белых Евгения Мележикова.

– Федун ушел год назад, скоро уйдет Мележиков. «Спартак» стал лучше?

– Ничего не поменялось – «Спартак» как был на втором-третьем месте, так и остался. Стало меньше разговоров, только Зарема иногда что-то говорит. Какая разница, кто сидит в руководстве, в верхушке.

Деньги платят вовремя, и все – больше ничего не надо. Играют футболисты! Эти люди на многое не влияют – Леонид Арнольдович 18 лет был в клубе! И что? Одно чемпионство! Многие даже не знают руководителей. Вот вы назвали этого Малежникова… Или как там его.

– Мележиков.

– Никто не знает, как он выглядит. Он что, на поле выходит? Нет, футболисты играют.

– Почему так много шума о «Спартаке» все время?

– Потому что «Спартак» был, есть и будет самым популярным клубом России.

– Вы фанат «Спартака»?

– Нет. Я был игроком этого клуба, но рвать, целовать майку «Спартака» не буду – я адекватный, нормальный человек, ни под кого не подстраиваюсь. Зачем мне это делать? Хотя многие так делают.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной