Холанд не забивает 4 матча. Такого не было c весны 2021 года

Эрлинг Холанд забил 1 гол за последние 7 игр.

Сегодня форвард « » не сумел поразить ворота « » (2:1) в финале Кубка Англии.

В последний раз норвежец отмечался результативным ударом 14 мая – в игре против «Эвертона» (3:0). В последующих 4 матчах голов не было.

остается без забитых мячей на протяжении 4 игр впервые за два года. С 24 марта по 14 апреля 2021 года он провел за «Боруссию» Дортмунд и сборную Норвегии 8 сухих встреч.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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