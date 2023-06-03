Холанд не забивает 4 матча. Такого не было c весны 2021 года
Эрлинг Холанд забил 1 гол за последние 7 игр.
Сегодня форвард «Манчестер Сити» не сумел поразить ворота «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии.
В последний раз норвежец отмечался результативным ударом 14 мая – в игре против «Эвертона» (3:0). В последующих 4 матчах голов не было.
Холанд остается без забитых мячей на протяжении 4 игр впервые за два года. С 24 марта по 14 апреля 2021 года он провел за «Боруссию» Дортмунд и сборную Норвегии 8 сухих встреч.
Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Полузащита тоже мертвая, ни одного матча в сезоне не закончили со 100% точностью передач.
Да еще и Стоунз насколько плохой защитник, что Пеп убрал его в опорку от греха подальше, чтобы не привозил.
Вообще непонятно как Пеп с этими игроками еще чего-то выигрывает
Но прикол в том, что со стилем игры Сити именно вот такие моменты будут минимальными. Именно поэтому Холанд и мало забивает в последнее время.
Как только Холанду нужно 3 раза коснуться мяча перед ударом, то длина ног Эрлинга играет не в его пользу и сразу же чувствуется нехватка техники.
Но зато Холанд в последнее время прям активно стал использоваться, как столб, который цепляется за мячи и отдаёт пас полузащитникам. Прям этакий Жиру или Дрогба вроде так играл раньше. Но это очень эффективно, кстати, когда у Сити не получается контролировать мяч. Сегодня он вот этим действием ооочень помог команде.
С Баварией тоже он хорошо играл и отлеплялся от защитников. На выезде даже забил ( правда с пенальти)
Не знаю что Вы имеете ввиду , говоря ,что мяч до него не доходит и его всгеда умело закрывают в важных матчах