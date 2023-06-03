Холанд не забивает 4 матча. Такого не было c весны 2021 года

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 1 гол за последние 7 игр.

Сегодня форвард «Манчестер Сити» не сумел поразить ворота «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии.

В последний раз норвежец отмечался результативным ударом 14 мая – в игре против «Эвертона» (3:0). В последующих 4 матчах голов не было.

Холанд остается без забитых мячей на протяжении 4 игр впервые за два года. С 24 марта по 14 апреля 2021 года он провел за «Боруссию» Дортмунд и сборную Норвегии 8 сухих встреч.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Леван Мкртчян
Ответ Streetbor
и вот с таким незабивным форвардом Пеп прошел полуфинал и выиграл кубок. Ну не гений ли))
Да вообще жесть. Холанд мертвый -- четыре матча уже не забивает и забил какие-то ничтожные 52 гола за сезон.
Полузащита тоже мертвая, ни одного матча в сезоне не закончили со 100% точностью передач.
Да еще и Стоунз насколько плохой защитник, что Пеп убрал его в опорку от греха подальше, чтобы не привозил.
Вообще непонятно как Пеп с этими игроками еще чего-то выигрывает
+30
-2
+28
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Streetbor
и вот с таким незабивным форвардом Пеп прошел полуфинал и выиграл кубок. Ну не гений ли))
+24
-6
+18
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Kemal Gul
Ответ Xxx zzz
Ну фан факт он не забивает в важных матчах,потому что его умело прикрывают и мяч ему не приносят,все вот так просто :)
С Баварией, видимо, матчи были не особо важными
+18
-3
+15
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Иван Иванов
Большинство голов Холанда это голы на пространстве и с сильным ударом в одно касание.
Но прикол в том, что со стилем игры Сити именно вот такие моменты будут минимальными. Именно поэтому Холанд и мало забивает в последнее время.
Как только Холанду нужно 3 раза коснуться мяча перед ударом, то длина ног Эрлинга играет не в его пользу и сразу же чувствуется нехватка техники.
Но зато Холанд в последнее время прям активно стал использоваться, как столб, который цепляется за мячи и отдаёт пас полузащитникам. Прям этакий Жиру или Дрогба вроде так играл раньше. Но это очень эффективно, кстати, когда у Сити не получается контролировать мяч. Сегодня он вот этим действием ооочень помог команде.
+9
-1
+8
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XavIniesta2008-2015
Ответ Kemal Gul
С Баварией, видимо, матчи были не особо важными
И с Арсеналом
+10
-4
+6
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atomio
ЗМ господину
+10
-7
+3
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tony
Забьет дубль в финале ЛЧ
+4
-1
+3
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Барыга блинами
Оставил патроны на Интер!
+3
-1
+2
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Станислав Л
Ответ Streetbor
и вот с таким незабивным форвардом Пеп прошел полуфинал и выиграл кубок. Ну не гений ли))
гений там Кевин + еще полузащита отличная
+2
0
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Леван Мкртчян
Ответ Xxx zzz
Ну фан факт он не забивает в важных матчах,потому что его умело прикрывают и мяч ему не приносят,все вот так просто :)
Он Арсенал разорвал в тандеме с рыжиком. С Реалом за счет своих шикарных открываний имел три убойнейших момента, там чистое невезение и мастерство Куртуа не дали ему оформить хет-трик.
С Баварией тоже он хорошо играл и отлеплялся от защитников. На выезде даже забил ( правда с пенальти)
Не знаю что Вы имеете ввиду , говоря ,что мяч до него не доходит и его всгеда умело закрывают в важных матчах
+4
-2
+2
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Xxx zzz
Ответ Леван Мкртчян
Он Арсенал разорвал в тандеме с рыжиком. С Реалом за счет своих шикарных открываний имел три убойнейших момента, там чистое невезение и мастерство Куртуа не дали ему оформить хет-трик. С Баварией тоже он хорошо играл и отлеплялся от защитников. На выезде даже забил ( правда с пенальти) Не знаю что Вы имеете ввиду , говоря ,что мяч до него не доходит и его всгеда умело закрывают в важных матчах
Имею ввиду что Холланд абсолютно не техничный )) ему всегда нужно пространство,как только вокруг него будет 2-3 игроков,он не способен сделать абсолютно ничего толкового,стоит как столб все
+3
-2
+1
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Xxx zzz
Ну фан факт он не забивает в важных матчах,потому что его умело прикрывают и мяч ему не приносят,все вот так просто :)
+7
-7
0
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DYNAMOLEG
Значит, его прорвёт в ЛЧ!
+3
-3
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a2wai
Очевидно это очень важная и нужная новость, которая явно заслуживает того, чтобы ее поставили в ленту.
+2
-2
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Станислав Л
ЗМ срочно выносите
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-1
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Shem010
Все приберег Интеру.
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