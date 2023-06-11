Холанд не забивает 5 игр. У форварда «Ман Сити» 1 гол за 8 последних матчей

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд продлил серию без голов до 5 матчей.

Форвард «Манчестер Сити» не сумел отличиться в финале Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

За последние 8 игр у него 1 мяч. В последний раз норвежец отмечался результативным ударом 14 мая – в игре против «Эвертона» (3:0).

У Холанда больше двух лет не было столь длинных серий без голов. С 24 марта по 14 апреля 2021 года он провел за «Боруссию» Дортмунд и сборную Норвегии 8 сухих встреч.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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97 комментариев

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London.is.blue
Сплошные нули в главных матчах сезона.

Месси дубль в финале, и голы во всех матчах плей-офф ЧМ.

С золотым мячом все ясно, норвежцу пока рано.
+94
-21
+73
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QWertY
Сегодня потерялся, в играх против Реала потерялся, в игре против МЮ в финале КА потерялся.
+50
-8
+42
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Акира_1
Нужно было менять его на Альвареса ещё после того мемного паса. 🤭
+40
-6
+34
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Пирс Морган
Золотую бутсу заслужил, ЗМ нет
+28
-4
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SaH4r.
Поздравляем Месси с 8-ым ЗМ!
+27
-6
+21
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podkop09
Лучший расклад из возможных, Сити выиграл требл, а Месси ЗМ!
+21
-3
+18
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Фарид Харисов
Подсдулся мужик, жаль. Думаю это сыграет с ним злую шутку в голосовании за ЗМ.
+17
-2
+15
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aslvowk@mail.ru
Все важные матчи в конце сезона Эрлинг провалил, сыграв на уровне обычного высокого наконечника атак. Думаю, вопрос обладателя ЗМ в пользу Месси окончательно закрыт.
+15
0
+15
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Bazilic
Месси - первый в истории игрок из МЛС, выигравший Зм)
+15
-2
+13
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Крыс Пол
У Холанда месяц назад всё было для того, чтобы взять ЗМ, но он благополучно загубил все полимеры, играя на уровне Дарвина Нуньеса. Ну хоть рекорд успел побить.
+14
-2
+12
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Bazilic
Ответ London.is.blue
Сплошные нули в главных матчах сезона. Месси дубль в финале, и голы во всех матчах плей-офф ЧМ. С золотым мячом все ясно, норвежцу пока рано.
КДБ может поспорить
Все таки великий сезон от Бельгийца
+13
-4
+9
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VERBLYUD
Поздравляю Месси с ЗМ! Холанд худший игрок финала по оценкам Софаскор! Провалил финал ЛЧ, провалил полуфинал ЛЧ, провалил финал Кубка Англии!
+19
-10
+9
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Bazilic
Через пару лет в Лукаку превратится
Ничего кроме физики нет. Тот же Мбаппе гораздо разнообразнее и одареннее
+13
-5
+8
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Fan of Sport
КДБ, Гюндоган, Родриго и Стоунз также провели шикарный сезон, первые двое наравне с Холландом на мой взгляд.
+8
0
+8
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Чёрный тюльпан
Накануне финала меня заминусили, когда я сказал, что Интеру не стоит опасаться норвежца и пытаться организовать оборону вокруг одного игрока. Ну вот и доказательство, начали адаптироваться соперники к его игре, 5 матч без голов, причём соперники были разного уровня.
+7
0
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London.is.blue
Ответ Бестрофейник 19/20
У Мбаппе хет-трик в финале ЧМ? Почему тогда не ему?
Потому что Месси чемпион мира, лучший игрок турнира.
+8
-2
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Bazilic
Ну какой ему зм?)
Если и давать игроку Сити - то КДБ
+10
-6
+4
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Пирс Морган
Ответ QWertY
Сегодня потерялся, в играх против Реала потерялся, в игре против МЮ в финале КА потерялся.
Есть к чему стремиться, все впереди
+4
0
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Мартинелли
Холанд за мячи не цепляется, обыгрывать соперников не умеет, в пас с партнерами играть не умеет. Против сильных соперников - лишний игрок
+4
0
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zamzam
Ответ Fan of Sport
КДБ, Гюндоган, Родриго и Стоунз также провели шикарный сезон, первые двое наравне с Холландом на мой взгляд.
Бернарду ?
+4
0
+4
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Slavanya
Да всем плевать на эту серию которую он перекусит. СИТИ СДЕЛАЛ ТРЕБЛ!!!
+4
0
+4
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bel01
Пока очень сырой норвег.
Феноменальная физика, но никакой тонкости в игре.
+4
0
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Владислав Козьминский
Ответ London.is.blue
Потому что Месси чемпион мира, лучший игрок турнира.
а у Холанда требл и куча побитых рекордов)
+5
-1
+4
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Человек1991
Золотой Мяч вручается за сезон 22/23 . Месси 42 гола , 27 голевых передач , 20 предголевых пасов . Номер 1 в мире по системе гол+пас, ну а чисто по игре можно сравнить только с Дэ Брёйне, у него 12 голов 30 голевых. Месси Чемпион Мира по футболу 2022 ! Обладатель СуперКубка Мира Финаллисима 2022! Чемпион Франции 22/23 , и выиграл Суперкубок Франции. У Холланда 53 гола 9 голевых , но половина голов с нескольких метров , чисто по игре с Месси даже не сравнить конечно.
+5
-2
+3
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GuruFutbola
Глорам мчк надо искать нового кандидата на зм! Срочно 🤣
+17
-14
+3
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