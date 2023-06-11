Холанд не забивает 5 игр. У форварда «Ман Сити» 1 гол за 8 последних матчей

Эрлинг Холанд продлил серию без голов до 5 матчей.

Форвард « » не сумел отличиться в финале чемпионов против «Интера» (1:0).

За последние 8 игр у него 1 мяч. В последний раз норвежец отмечался результативным ударом 14 мая – в игре против «Эвертона» (3:0).

У Холанда больше двух лет не было столь длинных серий без голов. С 24 марта по 14 апреля 2021 года он провел за «Боруссию» Дортмунд и сборную Норвегии 8 сухих встреч.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.