Холанд не забивает 5 игр. У форварда «Ман Сити» 1 гол за 8 последних матчей
Эрлинг Холанд продлил серию без голов до 5 матчей.
Форвард «Манчестер Сити» не сумел отличиться в финале Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).
За последние 8 игр у него 1 мяч. В последний раз норвежец отмечался результативным ударом 14 мая – в игре против «Эвертона» (3:0).
У Холанда больше двух лет не было столь длинных серий без голов. С 24 марта по 14 апреля 2021 года он провел за «Боруссию» Дортмунд и сборную Норвегии 8 сухих встреч.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Месси дубль в финале, и голы во всех матчах плей-офф ЧМ.
С золотым мячом все ясно, норвежцу пока рано.
Все таки великий сезон от Бельгийца
Ничего кроме физики нет. Тот же Мбаппе гораздо разнообразнее и одареннее
Если и давать игроку Сити - то КДБ
Феноменальная физика, но никакой тонкости в игре.