Нагорных о Самошникове: «Илья впишется в «Локо» и станет своим для болельщиков. Добротный защитник»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Юрий Нагорных Илья Самошников Футбол

Юрий Нагорных считает, что Илья Самошников впишется в состав «Локомотива».

Накануне железнодорожники подписали экс-защитника «Рубина» свободным агентом.

«Самошников — добротный защитник. Я уверен, что он впишется в команду Галактионова и станет своим для наших болельщиков.

Нам нужны футболисты с высоким уровнем самоотдачи, защитники, способные не только отрабатывать в обороне, но и поддерживать давление в атакующих действиях команды.

Илья как раз обладает всеми этими качествами. Рады видеть его в «Локомотиве», — сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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