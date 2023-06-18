Нагорных о Самошникове: «Илья впишется в «Локо» и станет своим для болельщиков. Добротный защитник»

Юрий Нагорных считает, что Илья Самошников впишется в состав «Локомотива».

Накануне железнодорожники подписали экс-защитника «Рубина» свободным агентом.

«Самошников — добротный защитник. Я уверен, что он впишется в команду Галактионова и станет своим для наших болельщиков.

Нам нужны футболисты с высоким уровнем самоотдачи, защитники, способные не только отрабатывать в обороне, но и поддерживать давление в атакующих действиях команды.

как раз обладает всеми этими качествами. Рады видеть его в «Локомотиве», — сказал председатель совета директоров « ».

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