Самошников получит 55 млн рублей подъемных от «Локо». Зарплата – 5 млн в месяц

Теги Локомотив премьер-лига Россия Илья Самошников деньги Футбол

Илья Самошников будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц.

Как пишет Иван Карпов, в случае выполнения определенных условий зарплата защитника может увеличиться до 6 млн евро. Также игрок, который перешел в «Локо» на правах свободного агента, получит подъемные в размере 55 млн рублей.

Ранее «Локомотив» подтвердил переход Самошникова. Контракт с ним рассчитан на 3 года.

В минувшем сезоне Илья провел 28 матчей в Первой лиге за «Рубин» и забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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33 комментария

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cmorblr
Зарплата может увеличиться до 6 миллионов евро, сильно)
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Otchelnik
Вы хоть читаете что выкладывает?Страшно представить что должно случиться чтобы ЗП увеличилась с 5 лямов рублей,до 6 лямов евро.
+29
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Фут.Боль
Путь Самошникова:с 5 млн рублей до 6 млн евро.
+20
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Средний палец Кирана Тирни
Прикиньте, у вас зарплата 60 тыс., а при трудоустройстве новый работодатель выплачивает вам еще 660 тыс.))
+11
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dreamstep
Ответ Otchelnik
Вы хоть читаете что выкладывает?Страшно представить что должно случиться чтобы ЗП увеличилась с 5 лямов рублей,до 6 лямов евро.
Забьёт победный гол в финале ЛЧ, наверное.
+8
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Женька Овомоела
что пишет это карпов целый день?) не опохмелился что ли?
+6
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Shilo_za_CSKA
Вот вам элементарный ответ на вопрос: Почему же наши игрок не едут в Европу?

Человек только подъемными получает сумму, которую среднестатистический россиянин даже за всю жизнь не заработает, скорее всего.
Я футболистов не виню. На их месте я бы тоже от такого не отказывался и сидел себе спокойно в РПЛ.
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pantriashvili
28 игр в ФНЛ 2 гола подъемные 55 млн куда мы катимся?
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Гамарджоба Генацвале
Явно ошибка, с 5 до 6 млн рублей скорее всего.
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Hong Kil
Видимо подняться ему уже тяжело
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Valentin Kompaneytsev
Сумасшествие какое то.
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Korney
Ответ cmorblr
Зарплата может увеличиться до 6 миллионов евро, сильно)
может рублей всё-таки 😅😅😅
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mv29km6ngq
Самоха отличный игрок!
Удачи ему в новой команде, для Рубина был очень важен, уверен что сможет закрепиться в основе Локо, ведь потенциала хватает чтобы заиграть в и Европе, хоть и не в самых именитых командах.
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mv29km6ngq
Ответ Otchelnik
Вы хоть читаете что выкладывает?Страшно представить что должно случиться чтобы ЗП увеличилась с 5 лямов рублей,до 6 лямов евро.
Ну а если сказать что зарплата может увеличиться с 1млн евро до 6 лямов уже не кажется так резко, да?
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Иван Егурнов
В Локо потолок зарплат - 1 лям евро)
6 не может быть, потому что не может быть никогда😄 тем более у защитника

Смешная опечатка
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SMART789
Иван Карпов не может врать
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Михаил1970
Ответ cmorblr
Зарплата может увеличиться до 6 миллионов евро, сильно)
Арабам продадут)
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Максим Шпилёв
Ответ cmorblr
Зарплата может увеличиться до 6 миллионов евро, сильно)
Спортс..
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Ираклий Керимов
У локо бюджет 5 лярдов ) он за 1 год все съест 😃
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Алексей Гусев
Как пишет Иван Карпов, в случае выполнения определенных условий зарплата защитника может увеличиться до 6 млн евро.
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бред какой то
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ALMANAC
Перспективный лимитчик был раньше
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ApXuMaHqPuT
Роберто Карлос из пердива👍
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savik-A.M.
Почти миллион долларов подъемных игроку который только что играл в пердиве ) .
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ractorosan527@gmail.com
Щас пиняев возмутится с глушенкгвым типа хера ли я с пеняевым получаем 5 миллионов а самошников 6 и пойдёт капец в балансе коллектива
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Александр Русанов
Делают всё, чтобы я не смотрел их матчи.
Ребят, Дзюбы было достаточно, хватит стараться.
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