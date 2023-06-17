Самошников получит 55 млн рублей подъемных от «Локо». Зарплата – 5 млн в месяц
Илья Самошников будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц.
Как пишет Иван Карпов, в случае выполнения определенных условий зарплата защитника может увеличиться до 6 млн евро. Также игрок, который перешел в «Локо» на правах свободного агента, получит подъемные в размере 55 млн рублей.
Ранее «Локомотив» подтвердил переход Самошникова. Контракт с ним рассчитан на 3 года.
В минувшем сезоне Илья провел 28 матчей в Первой лиге за «Рубин» и забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
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Человек только подъемными получает сумму, которую среднестатистический россиянин даже за всю жизнь не заработает, скорее всего.
Я футболистов не виню. На их месте я бы тоже от такого не отказывался и сидел себе спокойно в РПЛ.
Удачи ему в новой команде, для Рубина был очень важен, уверен что сможет закрепиться в основе Локо, ведь потенциала хватает чтобы заиграть в и Европе, хоть и не в самых именитых командах.
6 не может быть, потому что не может быть никогда😄 тем более у защитника
Смешная опечатка
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бред какой то
Ребят, Дзюбы было достаточно, хватит стараться.