Самошников получит 55 млн рублей подъемных от «Локо». Зарплата – 5 млн в месяц

Илья Самошников будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц.

Как пишет Иван Карпов, в случае выполнения определенных условий зарплата защитника может увеличиться до 6 млн евро. Также игрок, который перешел в «Локо» на правах свободного агента, получит подъемные в размере 55 млн рублей.

Ранее « » подтвердил переход . Контракт с ним рассчитан на 3 года.

В минувшем сезоне Илья провел 28 матчей в Первой лиге за «Рубин» и забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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