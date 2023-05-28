Самошников бесплатно переходит в «Локо» из «Рубина». Предварительный контракт на 3 года подписан

Илья Самошников близок к переходу в «Локомотив» из «Рубина».

Как пишет инсайдер Иван Карпов, футболист уже подписал предварительный контракт с « ». Срок соглашения – 3 года.

Все документы перед переходом подпишет 4-5 июня. В этот же день он пройдет медосмотр для «Локомотива».

Ранее сообщалось о том, что футболист мог перейти в «Локо» минувшей зимой. Писали, что трансфер за 1 млн долларов согласован. Затем появилась информация о том, что игрок не прошел медосмотр, однако Самошников опроверг, что проходил обследование для «Локомотива».

Самошников провел 28 матчей в Мелбет Первой лиге, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Статистика 25-летнего левого защитника, который летом станет свободным агентом, можно найти здесь.

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