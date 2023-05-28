Самошников бесплатно переходит в «Локо» из «Рубина». Предварительный контракт на 3 года подписан

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Илья Самошников Футбол

Илья Самошников близок к переходу в «Локомотив» из «Рубина».

Как пишет инсайдер Иван Карпов, футболист уже подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Срок соглашения – 3 года.

Все документы перед переходом Самошников подпишет 4-5 июня. В этот же день он пройдет медосмотр для «Локомотива».

Ранее сообщалось о том, что футболист мог перейти в «Локо» минувшей зимой. Писали, что трансфер за 1 млн долларов согласован. Затем появилась информация о том, что игрок не прошел медосмотр, однако Самошников опроверг, что проходил обследование для «Локомотива».

Самошников провел 28 матчей в Мелбет Первой лиге, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Статистика 25-летнего левого защитника, который летом станет свободным агентом, можно найти здесь

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18 комментариев

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Roman
Не совсем понятно для чего он нужен. Тикнизяна он не вытеснит, а тут еще Митай есть, который может подменить Наира
+13
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+12
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Roman
Ответ Mikhail Savin
Я думаю, Митай и в раму в случай чего встать может, и в принципе, на уровне отстоит.
Сегодня центральным защитником хорошо отыграл, поуверенее того же профильного центрдефа Кузьмичева)
+7
0
+7
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Mikhail Savin
Ответ Roman
Не совсем понятно для чего он нужен. Тикнизяна он не вытеснит, а тут еще Митай есть, который может подменить Наира
Я думаю, Митай и в раму в случай чего встать может, и в принципе, на уровне отстоит.
+4
0
+4
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Mikhail Savin
Ответ Roman
Сегодня центральным защитником хорошо отыграл, поуверенее того же профильного центрдефа Кузьмичева)
Митай резкий и техничный парень. Я реально немного нервничал, когда он, оставаясь последним, начинал обыгрывать соперника. Хорошо, что не привёз. Но, как говорится, техничный защитник - враг команды. Нужно учиться отключать технаря, когда играешь в последнего защитника.
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Roman
Ответ An Kr
Митая в центр может будут наигрывать?
Ну вот только если такой вариант. Магкеев на травме, Конти и Кузьмичев не впечатляют, Фассон неизвестно как после травмы себя чувствует, Погостнов неопытен еще. Может и Митаю шанс в центре защиты дадут, ему не привыкать играть везде)
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Ростов-на-Дону
Hв всякий случай!
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Чётко_как_чечётка
На засолку сойдёт))
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Dmitry Orlov
Итого - слева Тикнизян и Митай, справа - Ненахов, который при Галактионове внезапно хорош, из аренды может вернуться Сильянов (сам Галактионов публично озвучил, что ждёт его), Живоглядов и Смольников, скорее всего - до свидания. И сюда добавляется Самошников, который может и справа, и слевы сыграть. Возможно, кто-то лишний или, например, в аренду уйдёт.
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Алексей Богородицкий
Ответ Roman
Не совсем понятно для чего он нужен. Тикнизяна он не вытеснит, а тут еще Митай есть, который может подменить Наира
Ну, кстати, я с тобой согласен. Не понятно, где Самошников будет играть. Может быть тикнизян в полузащиту? Но там тоже перебор сильных игроков.
Самошников правого никогда не играл?
Минтая продадут скорее всего
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Roman
Ответ Алексей Богородицкий
Ну, кстати, я с тобой согласен. Не понятно, где Самошников будет играть. Может быть тикнизян в полузащиту? Но там тоже перебор сильных игроков. Самошников правого никогда не играл? Минтая продадут скорее всего
Да мне кажется Митая оставят, он как универсал для затычек дыр пойдет. Тут еще вопрос насчет Сильянова, вроде он возвращается в Локо, он правого будет играть, конкурировать с Ненаховым. По идее, у Локо края сформированы, усиление не нужно туда. Ну посмотрим, в любом случае Самошников бесплатно достанется, не страшно
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Dmitry Orlov
Ответ Алексей Богородицкий
Ну, кстати, я с тобой согласен. Не понятно, где Самошников будет играть. Может быть тикнизян в полузащиту? Но там тоже перебор сильных игроков. Самошников правого никогда не играл? Минтая продадут скорее всего
Самошников изначально правый защитник, просто в Рубине некого было ставить налево, и там он проявил себя.
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An Kr
Ответ Roman
Не совсем понятно для чего он нужен. Тикнизяна он не вытеснит, а тут еще Митай есть, который может подменить Наира
Митая в центр может будут наигрывать?
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mishakmv96
Ответ Roman
Не совсем понятно для чего он нужен. Тикнизяна он не вытеснит, а тут еще Митай есть, который может подменить Наира
Митая, возможно, будут использовать в полузащите, в центре защиты и на случай чего на левом фланге защиты, он универсален. Самошников думаю берётся на подмену Тикнизяну
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s_kapa
Ответ Алексей Богородицкий
Ну, кстати, я с тобой согласен. Не понятно, где Самошников будет играть. Может быть тикнизян в полузащиту? Но там тоже перебор сильных игроков. Самошников правого никогда не играл? Минтая продадут скорее всего
Причем у него такой дворовый прикол, тянет до последнего, пока его не накроют и отдает пас в последний момент, на позиции цз так играть опасно. А так, парень техничный, неплохой
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aptemii
Ответ Roman
Не совсем понятно для чего он нужен. Тикнизяна он не вытеснит, а тут еще Митай есть, который может подменить Наира
Для глубины с учётом ухода Смольникова и, вероятно, уходом Живоглядова.
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An Kr
Ответ Roman
Ну вот только если такой вариант. Магкеев на травме, Конти и Кузьмичев не впечатляют, Фассон неизвестно как после травмы себя чувствует, Погостнов неопытен еще. Может и Митаю шанс в центре защиты дадут, ему не привыкать играть везде)
Так Митай вроде быстрый довольно. Для ЦЗ хорошее качество. Кстати, с Динамо не ошибался позиционно и в пас хорошо выходил.
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