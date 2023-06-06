«Рубин» объявил об уходе Самошникова. Защитник был интересен «Локомотиву»

«Рубин» объявил об уходе Ильи Самошникова.

Защитник покидает команду в связи с истечением контракта. Ранее сообщалось, что Самошников подписал предварительное соглашение с « » на 3 года.

перешел в « » в январе 2020 года. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 28 матчей в лиге, в которых забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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