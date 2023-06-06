«Рубин» объявил об уходе Самошникова. Защитник был интересен «Локомотиву»
«Рубин» объявил об уходе Ильи Самошникова.
Защитник покидает команду в связи с истечением контракта. Ранее сообщалось, что Самошников подписал предварительное соглашение с «Локомотивом» на 3 года.
Илья Самошников перешел в «Рубин» в январе 2020 года. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 28 матчей в Первой лиге, в которых забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
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