«Рубин» объявил об уходе Самошникова. Защитник был интересен «Локомотиву»

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы трансферы Первая лига Илья Самошников Футбол

«Рубин» объявил об уходе Ильи Самошникова.

Защитник покидает команду в связи с истечением контракта. Ранее сообщалось, что Самошников подписал предварительное соглашение с «Локомотивом» на 3 года.

Илья Самошников перешел в «Рубин» в январе 2020 года. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 28 матчей в Первой лиге, в которых забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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9 комментариев

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Roman
Ответ Marshall 2.0
У Локо есть Ненахов, Тикнизян, Митай. Зачем ещё и Самошников?
Еще и Сильянов возвращается вроде
+10
0
+10
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Marshall 2.0
У Локо есть Ненахов, Тикнизян, Митай. Зачем ещё и Самошников?
+7
-1
+6
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Dmitry Orlov
Ответ Marshall 2.0
У Локо есть Ненахов, Тикнизян, Митай. Зачем ещё и Самошников?
Судя по инсайдам, подписывали предварительный полгода назад. Когда Ненахов и Тикнизян были далеко не так хороши, как сейчас, по Митаю тоже непонятно было.

А тут валяется свободный игрок, который может закрыть оба фланга, который вызывался в сборную, и не особо возрастной.
+3
0
+3
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Плацкарт Вагоныч
Все забыли про Живоглядова. Он вроде как в составе.
+1
0
+1
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s_kapa
Ответ Dmitry Orlov
Судя по инсайдам, подписывали предварительный полгода назад. Когда Ненахов и Тикнизян были далеко не так хороши, как сейчас, по Митаю тоже непонятно было. А тут валяется свободный игрок, который может закрыть оба фланга, который вызывался в сборную, и не особо возрастной.
4 на 2 позиции норм, пусть конкурируют
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Dmitry Orlov
Ответ s_kapa
4 на 2 позиции норм, пусть конкурируют
Если Сильянов вернётся (а Галактионов выражал заинтересованность) - уже пятеро.
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s_kapa
Ответ Dmitry Orlov
Если Сильянов вернётся (а Галактионов выражал заинтересованность) - уже пятеро.
Да, обсчитался. Главное, чтобы игроки были качественные, в случае чего кого-то можно и в опорку подвинуть, тем более, что если уйдут Куликов и Мара, то там не будет замен
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s_kapa
Ответ Плацкарт Вагоныч
Все забыли про Живоглядова. Он вроде как в составе.
У него вроде контракт заканчивается
0
0
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