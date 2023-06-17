Рианчо – Медведеву: «Малком в сборной Бразилии не показатель уровня «Зенита». Никто же не говорит, что «Аль-Наср» Роналду может бороться с «ПСЖ» и «Сити»

Рауль Рианчо оценил мнение о том, что «Зенит» мог бы конкурировать с европейскими топ-клубами.

Ранее об этом высказался гендиректор сине-бело-голубых .

«Медведев считает, что « » мог бы конкурировать с любым европейским клубом? Присутствие Малкома в сборной Бразилии не является показателем уровня «Зенита». Никто же не говорит, что «Аль-Наср» Криштиану Роналду может бороться с «ПСЖ», «Реалом», «Манчестер Сити». А он вообще-то тоже за сборную Португалии выступает!

чемпионов – турнир, в котором принимают участие лучшие команды Европы, это самый высокий уровень в мировом футболе. Не все команды могут дотянуться до него», – сказал бывший тренер «Спартака».