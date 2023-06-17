Рианчо – Медведеву: «Малком в сборной Бразилии не показатель уровня «Зенита». Никто же не говорит, что «Аль-Наср» Роналду может бороться с «ПСЖ» и «Сити»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Медведев Рауль Рианчо Малком Футбол

Рауль Рианчо оценил мнение о том, что «Зенит» мог бы конкурировать с европейскими топ-клубами.

Ранее об этом высказался гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Медведев считает, что «Зенит» мог бы конкурировать с любым европейским клубом? Присутствие Малкома в сборной Бразилии не является показателем уровня «Зенита». Никто же не говорит, что «Аль-Наср» Криштиану Роналду может бороться с «ПСЖ», «Реалом», «Манчестер Сити». А он вообще-то тоже за сборную Португалии выступает!

Лига чемпионов – турнир, в котором принимают участие лучшие команды Европы, это самый высокий уровень в мировом футболе. Не все команды могут дотянуться до него», – сказал бывший тренер «Спартака».

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5 комментариев

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Андоррский почтальон
Вообще-то, присутствие в составе игроков сборных - это показатель уровня команды.
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Махмуд Адылов
Ну в Зенит же не Каземиро и Неймар перешили, а пришёл резервист Барсы, плюс после сложной травмы.
Вот, если бы в Аль - Наср перешёл к примеру Франсишку Тринкао тоже экс резервист барсы, залечил сложную травму, выдал 40+ матчей, 1 результативное действие за матч в среднем, и после 3 х летнего перерыва его стали вызывать в сборную, то да ) а так чистый вброс от *супер Мега эксперта*
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Tydeus
Кто и зачем постоянно звонит Рианчо по любому поводу?
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