Рианчо – Медведеву: «Малком в сборной Бразилии не показатель уровня «Зенита». Никто же не говорит, что «Аль-Наср» Роналду может бороться с «ПСЖ» и «Сити»
Рауль Рианчо оценил мнение о том, что «Зенит» мог бы конкурировать с европейскими топ-клубами.
Ранее об этом высказался гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
«Медведев считает, что «Зенит» мог бы конкурировать с любым европейским клубом? Присутствие Малкома в сборной Бразилии не является показателем уровня «Зенита». Никто же не говорит, что «Аль-Наср» Криштиану Роналду может бороться с «ПСЖ», «Реалом», «Манчестер Сити». А он вообще-то тоже за сборную Португалии выступает!
Лига чемпионов – турнир, в котором принимают участие лучшие команды Европы, это самый высокий уровень в мировом футболе. Не все команды могут дотянуться до него», – сказал бывший тренер «Спартака».
Вот, если бы в Аль - Наср перешёл к примеру Франсишку Тринкао тоже экс резервист барсы, залечил сложную травму, выдал 40+ матчей, 1 результативное действие за матч в среднем, и после 3 х летнего перерыва его стали вызывать в сборную, то да ) а так чистый вброс от *супер Мега эксперта*