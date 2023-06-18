У Мартинеса 3 победы с общим счетом 13:0 во главе Португалии

У Роберто Мартинеса 3 победы с общим счетом 13:0 во главе сборной Португалии.

В субботу португальцы обыграли Боснию и Герцеговину (3:0) в рамках отбора Евро-2024.

До этого Португалия при Мартинесе обыграла Люксембург (6:0) и Лихтенштейн (4:0).

Испанец после ЧМ-2022 сменил Фернанду Сантуша на посту главного тренера сборной Португалии.

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