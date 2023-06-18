У Мартинеса 3 победы с общим счетом 13:0 во главе Португалии

Теги Сборная Португалии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Роберто Мартинес квалификация ЧМ-2022 Футбол

У Роберто Мартинеса 3 победы с общим счетом 13:0 во главе сборной Португалии.

В субботу португальцы обыграли Боснию и Герцеговину (3:0) в рамках отбора Евро-2024.

До этого Португалия при Мартинесе обыграла Люксембург (6:0) и Лихтенштейн (4:0).

Испанец после ЧМ-2022 сменил Фернанду Сантуша на посту главного тренера сборной Португалии.

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6 комментариев

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Under
Ответ Los Galácticos
В общем Португалия уже на Евро, лайтовая группа попалась.
при текущем формате отбора надо очень сильно постараться не попасть на Евро из первой корзины, каким бы ни был жребий
+6
0
+6
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Los Galácticos
В общем Португалия уже на Евро, лайтовая группа попалась.
+5
-1
+4
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Bashibuzuck
Он и с бельгийцами отлично работал, посмотрим что будет в финальной части
+3
-3
0
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Фанат Лионеля Месси
На ЕВРО провалятся
Эта тряпка даже 38-его якоря с поля боится убрать
+5
-5
0
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