Роналду не забил за Португалию впервые за 3 матча. До этого были дубли Люксембургу и Лихтенштейну

Криштиану Роналду не забил за сборную Португалию впервые за 3 матча.

Форвард сборной не смог поразить ворота Боснии и Герцеговины (3:0) в рамках отбора Евро-2024.

До этого забил в двух матчах подряд, сделав по дублю Люксембургу (6:0) и Лихтенштейну (4:0).

У Криштиану 122 гола в 199 матчах за Португалию – он лучший бомбардир в истории сборных.

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