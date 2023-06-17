Роналду не забил за Португалию впервые за 3 матча. До этого были дубли Люксембургу и Лихтенштейну

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду не забил за сборную Португалию впервые за 3 матча.

Форвард сборной Португалии не смог поразить ворота Боснии и Герцеговины (3:0) в рамках отбора Евро-2024.

До этого Роналду забил в двух матчах подряд, сделав по дублю Люксембургу (6:0) и Лихтенштейну (4:0).

У Криштиану 122 гола в 199 матчах за Португалию – он лучший бомбардир в истории сборных.

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76 комментариев

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VERBLYUD
Какие могут быть претензии к Криштиану? Играли не с Люксембургом и Лихтенштейном! Вы бы еще от него требовали голы в плей-офф ЧМ...
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Фут.Боль
Нужно быть объективным и учитывать тот факт, что 2 команды играли против одной.
+46
-2
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AminO2
Стоило закончиться лихтенштейнам – начались проблемы с результативностью)) Вот это неожиданность! Срочно вызывайте альиттифак.
+31
-9
+22
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Burel
я уже устал смеяться над Кринжем и его персофанками
+33
-13
+20
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Забавно ,что когда речь идёт о Кашшаи и Чакыре ты сразу понимаешь ,что речь идёт о судейском беспределе Реала 2016-18 ,но всё равно всегда пытаешься защитить его или перевести стрелку на Барсу:)
+19
-1
+18
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Кашшай Чакырович
Не удивительно ,самый переоценненый футболист в истории мирового футбола ,не помню ни одного футболиста, у которого было 0 голевых действий в плей офф ЧМ и 0 медалей ,но его называли лучшим ,не помню ни одного такого ! Но пиар и ручные судейки реала сделали свое дело
+33
-22
+11
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Arrahmano Matcyev
Ответ Екн Лор
Не забил, но как минимум в скорости не уступал соперникам, создал 2 ключевых паса, один раз вообще должен быть ассист, но Жота пробил во вратаря. Но от него будут ждать, чтобы он забивал как в молодости, хотя ему уже 38. Вот что значит величие
«Потел,бегал,старался» это актуально
+13
-3
+10
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Манковский
Мартинес сам расписался в своей проф. непригодности пригласив фрукта в сборную. Роналдыч в своём нынешнем состоянии может клепать голы только стоматологам и пекарям из провинций.
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Мохнатый55
Не вижу проблемы. Просто перепишут голы Бруну на Роналду.
+7
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AF007
Каждое касание у бруска мимо кассы. Каждое. Как можно стать таким деревом, он же толковым бегунком был когда-то
+8
-2
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Экспертное мнение
Ответ Aleksandr Dubovik
Прости братан, что Португалии не ставили 5 пенальти как твоему кумиру
Месси без пенальти в плей-офф ЧМ - 2+6 = 8 очков.

Прайм Роналду 2006 - 0+0
Прайм Роналду 2010 - 0+0
Прайм Роналду 2014 - вылет от США в группе.
Прайм Роналду 2010 - вылет от Лиона в 1/8 ЛЧ.

Сейчас любят рассказывать каким невероятным имбой был праймовый Роналду времен МЮ, но эти сказки и мифы легко разбить его выступлениями вне тепличной системе Фергюсона. Ничего особенно он не решал даже в самые лучшие годы, когда умел немного в дриблинг, но нырял и пенальти выпрашивал лучше всех - это точно.
+9
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Александр Северный
сегодня во время игры Португалии, на поле выбежал болельщик и упал в ноги клубники.

мне вот кажется, что это полная показуха на фоне идентичной ситуации с Месси ( в игре с Австрилией) только там всё было от сердца, а здесь от сожаления.
+10
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Экспертное мнение
Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Вне системы Барсы Месси лучший по гол+пас за всю историю чемпионатов мира, как в целом, так и в плей-офф.

Вне тепличной клубной системе Роналду запомнился лишь дублем в ворота Уэльса, который от Иранов вылетает.
+7
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Greatest Of All Time
Ответ Арыч Фаворитик
Когда Бруно забил свой второй гол (3-0) Видели лицо Роналду как он счастлив за партнера был?
Тоже видел, если бы они были в тот момент 1 на 1 он бы его убил. Он просто ненавидит своих партнёров которые забивают вместо него.
+8
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Александр Северный
Ответ Арыч Фаворитик
Когда Бруно забил свой второй гол (3-0) Видели лицо Роналду как он счастлив за партнера был?
всё прекрасно знают, что он лицимер и нарцисс. от того операторы и ловят лицо клубники после голов партнёров по команде.никогда не замечал это за Месси.
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Streetbor
Ответ Отец Абду
Комментарий удален модератором
почти голевую, это приравнивается к бегал и потел или ещё круче 🤣
+11
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Экспертное мнение
Бруну и Бернарду поняли, что их в покое не оставит Криш, а золотые годы идут, теперь пытаются вопреки добывать результат
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Макс Отицкий
Главная звезда португальского футбола давно уже не Криштиану (при всём уважении к нему), а Бруну Фернандеш. Что он и доказал сегодня в очередной раз.
+5
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Rumov
Босния не Лихтенштейн.
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Wasilij Petrow
При всем уважении: Рон попадает в основу не потому, что он лучший, а потому что он Рон, к тому же следующий матч за сборную 200-й. Но зачем он на поле все 90 минут?
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CopaAmerica
Месси легко обвел 3х, кринж как козерог прыгал не обвел ни одного, нет у него дриблинга
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Greatest Of All Time
Он мячи теряет как 🎄. Мяч от него отскакивает как от бревна.
Я на 100% уверен что обработка Зе Болотного по сравнению с рюналду это топ.
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Mbest77
Ответ Человек1991
Европейский отбор) Роналду 122 гола в 200 матчах. Холланд 22 гола в 20 матчах. )
Причем первый в сильной сборной Португалии, а второй в средненькой Норвегии
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нелюбитель футбола
Ответ Арыч Фаворитик
Когда Бруно забил свой второй гол (3-0) Видели лицо Роналду как он счастлив за партнера был?
А когда Бруну забил свой первый (2:0) - Геша чуть вратаря не сшиб мячом, отскочивший из ворот.. Пределу бешенства не было предела... Это пипец ...
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Человек1991
Европейский отбор) Роналду 122 гола в 200 матчах. Холланд 22 гола в 20 матчах. )
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