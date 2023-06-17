Роналду не забил за Португалию впервые за 3 матча. До этого были дубли Люксембургу и Лихтенштейну
Криштиану Роналду не забил за сборную Португалию впервые за 3 матча.
Форвард сборной Португалии не смог поразить ворота Боснии и Герцеговины (3:0) в рамках отбора Евро-2024.
До этого Роналду забил в двух матчах подряд, сделав по дублю Люксембургу (6:0) и Лихтенштейну (4:0).
У Криштиану 122 гола в 199 матчах за Португалию – он лучший бомбардир в истории сборных.
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Прайм Роналду 2006 - 0+0
Прайм Роналду 2010 - 0+0
Прайм Роналду 2014 - вылет от США в группе.
Прайм Роналду 2010 - вылет от Лиона в 1/8 ЛЧ.
Сейчас любят рассказывать каким невероятным имбой был праймовый Роналду времен МЮ, но эти сказки и мифы легко разбить его выступлениями вне тепличной системе Фергюсона. Ничего особенно он не решал даже в самые лучшие годы, когда умел немного в дриблинг, но нырял и пенальти выпрашивал лучше всех - это точно.
мне вот кажется, что это полная показуха на фоне идентичной ситуации с Месси ( в игре с Австрилией) только там всё было от сердца, а здесь от сожаления.
Вне тепличной клубной системе Роналду запомнился лишь дублем в ворота Уэльса, который от Иранов вылетает.
Я на 100% уверен что обработка Зе Болотного по сравнению с рюналду это топ.