Фанат обнял Роналду и встал перед ним на колени, прервав игру Португалии с Боснией

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу происшествия болельщики сборная Боснии и Герцеговины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация ЧМ-2022 Футбол

Болельщик сборной Португалии выбежал на поле во время игры команды с Боснией.

Во втором тайме матча квалификации Евро-2024 фанат с португальским флагом направился к форварду Криштиану Роналду, обнял его и затем упал перед ним на колени и поклонился.

Встав на ноги, болельщик вновь обнял 38-летнего игрока и приподнял его. Поставив футболиста на место, он подпрыгнул, имитируя фирменное празднование Роналду, после чего убежал, преследуемый охранниками. 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Босния и Герцеговина (3:0).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Joaquim Ferreira

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50 комментариев

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Екн Лор
Не знал, что ригоберка темнокожий
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rigobersong
Великий Алонсо!:)
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Криштиану Роналду
Винисиус выбежал чтобы отдать дань уважения своему кумиру.
+48
-7
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Velirpa
выражение лица Криша на втором фото :D
+17
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azimkhodjaev@icloud.com
Дань уважения вчера месси а теперь и роналду , все таки два величайших футболиста в истории
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Гегенпрессинг Рангника
Мечта нашего Романа преклониться перед Рончиком)
+14
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amadeus_amadeus
Криш красава! Великий футболист
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Гамарджоба Генацвале
Криш на подъёме.
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Фут.Боль
Быстро из Китая добрался. В итоге обнял и Месси и Роналду.
+5
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OldRedWhite
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Мечта нашего Романа преклониться перед Рончиком)
Роман Месси ?
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Men77
Нет, я понимаю Ромку, все таки его кумир, но задницу зачем так выставлять? Привычка?
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Criptonit
Криш красава, спокойно отреагировал
+6
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Кокич
Под каким ником он тут пасётся?
+2
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Екн Лор
Ответ Гегенпрессинг Рангника
А при чем тут ригоберка? Судя по твоим комментам это ты или Роман с Алонсо 🤣
Мы так часто на ветках Роналду не появляемся, как он. Да и стоять на коленях это не про нас
+14
-12
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ OldRedWhite
Роман Месси ?
Месси это лучший игрок в истории, а Роман это глор кришти
+14
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Роман
Ответ Екн Лор
Не знал, что ригоберка темнокожий
Каждый мессифан со sports это мог сделать.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Екн Лор
Не знал, что ригоберка темнокожий
А при чем тут ригоберка? Судя по твоим комментам это ты или Роман с Алонсо 🤣
+19
-18
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slow focus
чет на спектакль похоже, они от этих выбегателей обычно шарахаются как от огня
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Maksat Hasanow
Ответ Кокич
Под каким ником он тут пасётся?
Decard Show?
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LaffyTaffy
Темнокожий преклоняет колено перед белым.

WLM
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justbored
Ой. 😂
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Jlaw
Целовал его в носочки
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Милан137
Ай кет гет Ноу, сатисфекшен ✊😁...
0
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Axl_rose
Роня кончил?
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Men77
Ответ Фут.Боль
Быстро из Китая добрался. В итоге обнял и Месси и Роналду.
К Месси кстатипочти каждый международный матч кто то выбегает
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