Фанат обнял Роналду и встал перед ним на колени, прервав игру Португалии с Боснией
Болельщик сборной Португалии выбежал на поле во время игры команды с Боснией.
Во втором тайме матча квалификации Евро-2024 фанат с португальским флагом направился к форварду Криштиану Роналду, обнял его и затем упал перед ним на колени и поклонился.
Встав на ноги, болельщик вновь обнял 38-летнего игрока и приподнял его. Поставив футболиста на место, он подпрыгнул, имитируя фирменное празднование Роналду, после чего убежал, преследуемый охранниками.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Босния и Герцеговина (3:0).
Фото: globallookpress.com/IMAGO/Joaquim Ferreira
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