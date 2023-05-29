Переговоры «Реала» по Хоселу на продвинутой стадии. 33-летний форвард «Эспаньола» заменит Мариано (Relevo)
Хоселу может стать одним из первых трансферов «Реала» ближайшим летом.
По сведениям Relevo, форвард близок к возвращению в клуб, которому принадлежал с 2009 по 2012 год. Активизации работы мадридцев над трансфером поспособствовал вылет «Эспаньола» – в его соглашении с нападающим есть пункт о возможности смены команды в случае ее понижения в классе.
Отмечается, что переговоры продвигаются успешно и находятся на продвинутой стадии. В «Реале» уверены, что переговоры завершатся заключением сделки. Объявлять о завершении процесса до конца сезона не станут в любом случае.
В текущем сезоне Хоселу забил 16 голов за 34 матча в Ла Лиге. Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Реальность: Хоселу
А если серьёзно Кариму нужен не подменщик, а сменщик.
Вполне годный игрок на скамейку
Цн необходим Мадриду
Понятно, что нужно основного еще искать
Приплести сюда аналогию саги Мбаппе. Да ты гэний. Хоселу = Мбаппе. ))
В этом году какие Холанд и Мбаппе? У патриота Франции контракт до конца следующего сезона. Раньше Реал принципиально выкупать не будет. Есть ли у Холанда пункт об отспупных и желании перейти в другой клуб летом 2024 тоже не известно.
Сейчас же последней информации если верить СМИ, Реал планирует усиление атаки, но форвардом/форвардами, которые бы потом не стали помехой для подписания кого-то из пары Мбаппе/Холанда. Наиболее вероятные кандидаты указываются как Хоселу и Фирмино.
Но Анчелотти хочет, чтобы ему подписали Кейна или Осимхена. Кейн в приоритете. Но вся соль, что пошла информация, что нет гарантий что сам Анчелотти останется в Мадриде. И все слухи о будущем Бензема.
Плюс пишут, что Реал запросил информацию о Лаутаро Мартинесе.
До это днём писали, что Фран Гарсия, Беллингем и Хоселу фактически решённые трансферы. Далее обещают неожиданные вещи.