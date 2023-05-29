Переговоры «Реала» по Хоселу на продвинутой стадии. 33-летний форвард «Эспаньола» заменит Мариано (Relevo)

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Хоселу Футбол

Хоселу может стать одним из первых трансферов «Реала» ближайшим летом.

По сведениям Relevo, форвард близок к возвращению в клуб, которому принадлежал с 2009 по 2012 год. Активизации работы мадридцев над трансфером поспособствовал вылет «Эспаньола» – в его соглашении с нападающим есть пункт о возможности смены команды в случае ее понижения в классе.

Отмечается, что переговоры продвигаются успешно и находятся на продвинутой стадии. В «Реале» уверены, что переговоры завершатся заключением сделки. Объявлять о завершении процесса до конца сезона не станут в любом случае.

В текущем сезоне Хоселу забил 16 голов за 34 матча в Ла Лиге. Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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45 комментариев

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JENNINGS
Конечно, «Реалу» жизненно необходим ЦН, но будет ли Хоселу достойной заменой Бензема в выходах на замену и в менее важных матчах, будет ли он способен стать Моратой-2016/17 - это большой вопрос. Из всех вариантов более привлекательным мне кажется вариант с Фирмино - бразилец идеально влился бы в команду
+54
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+46
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noname noname
Мариано любой пользователь спортсру заменит без проблем
+39
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+34
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JENNINGS
Ответ noname noname
Мариано любой пользователь спортсру заменит без проблем
Любой пользователь Спортс.ру может забить «Барселоне» сразу после выхода на замену, сделав лишь 4 касания?! )))
+26
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+21
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Peter Parker
Ответ JENNINGS
Любой пользователь Спортс.ру может забить «Барселоне» сразу после выхода на замену, сделав лишь 4 касания?! )))
Не, ну не прям любой, конечно. Но те, у кого статус «суперзвезда», могут и за три касания.
+17
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+16
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Ja BRITER
трансферы Реала, когда дед забыл таблетки выпить
+20
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+13
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JENNINGS
Ответ Overkiller
Эспаньол самый отмороженный клуб ужеНеЛалиги. Хорошо в Реал впишется их воспитанник.
Хоселу - воспитанник «Сельты»
+12
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+11
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Rustam Petrov
Ответ JENNINGS
Конечно, «Реалу» жизненно необходим ЦН, но будет ли Хоселу достойной заменой Бензема в выходах на замену и в менее важных матчах, будет ли он способен стать Моратой-2016/17 - это большой вопрос. Из всех вариантов более привлекательным мне кажется вариант с Фирмино - бразилец идеально влился бы в команду
Извините, но сомнения могут быть только у тех, кто не смотрит регулярно Ла Лигу. Хоселу разрывает последние два сезона, при этом играя за вылетевшие команды (Алавес, Эспаньол). Лично у меня никаких сомнений нет и я очень рад трансферу. Фирмино наборот считаю котом в мешке, которые последние сезона не приносит особой пользы даже будучи игроком ротации.
+17
-6
+11
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Ophiomorph
Ожидание: Мбаппе, Холанд
Реальность: Хоселу
А если серьёзно Кариму нужен не подменщик, а сменщик.
+12
-6
+6
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Apotamkin
... хуже чем Мариано играть невозможно (хотя Азар поспорит), так что усиление однозначно, несмотря на возраст
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Faulheit
перестройку команды я не так себе представлял
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Peter Parker
Не, ну не прям любой, конечно. Но те, у кого статус «суперзвезда», могут и за три касания.
спасибо)
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d0r0 d0r0
Хоселу в прекрасной форме, жаль уже 33, но для замены как раз то что нужно
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Александр Максаков
Интересно, заголовок содержит информацию, которой нет в основном тексте новости
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Evgen_Hazard
Ответ JENNINGS
Конечно, «Реалу» жизненно необходим ЦН, но будет ли Хоселу достойной заменой Бензема в выходах на замену и в менее важных матчах, будет ли он способен стать Моратой-2016/17 - это большой вопрос. Из всех вариантов более привлекательным мне кажется вариант с Фирмино - бразилец идеально влился бы в команду
Вот, кстати, да
+4
-3
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ten Hag
Ответ JENNINGS
Конечно, «Реалу» жизненно необходим ЦН, но будет ли Хоселу достойной заменой Бензема в выходах на замену и в менее важных матчах, будет ли он способен стать Моратой-2016/17 - это большой вопрос. Из всех вариантов более привлекательным мне кажется вариант с Фирмино - бразилец идеально влился бы в команду
Так он на скамейку вместо Мариано
Вполне годный игрок на скамейку
Цн необходим Мадриду
Понятно, что нужно основного еще искать
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M93
Ответ Tiestorzn17
Фактически решенный трансфер тут и Мбаппе был, а потом сопли пошли и текут второй год. Когда ж только люди поймут, что их ожидания и реальность не всегда одно и тоже…
Что может помешать Реалу подписать Хоселу на место резервного форварда с учётом вылета Эспаньола в Сегунду?! Пишут , что вообще может достаться Реалу бесплатно из-за пункта в контракте из-за того, Эспаньол вылетел из Ла Лиги.

Приплести сюда аналогию саги Мбаппе. Да ты гэний. Хоселу = Мбаппе. ))
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Геннадий Чеботарев
Ответ d0r0 d0r0
Хоселу в прекрасной форме, жаль уже 33, но для замены как раз то что нужно
а менять кого и на кого,если Карим уйдет?
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Ophiomorph
Ожидание: Мбаппе, Холанд Реальность: Хоселу А если серьёзно Кариму нужен не подменщик, а сменщик.
Так судя по тому, что Карим походу уйдëт, смена неменуема)
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Михаил Шаповалов
Ответ JENNINGS
Конечно, «Реалу» жизненно необходим ЦН, но будет ли Хоселу достойной заменой Бензема в выходах на замену и в менее важных матчах, будет ли он способен стать Моратой-2016/17 - это большой вопрос. Из всех вариантов более привлекательным мне кажется вариант с Фирмино - бразилец идеально влился бы в команду
Пишут, что Мадрид не хочет сейчас тратиться на суперзвезду, чтобы в 24-ом купить кого-то из пары мБаппе-Холланд.
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Moscwow
Ответ Rustam Petrov
Извините, но сомнения могут быть только у тех, кто не смотрит регулярно Ла Лигу. Хоселу разрывает последние два сезона, при этом играя за вылетевшие команды (Алавес, Эспаньол). Лично у меня никаких сомнений нет и я очень рад трансферу. Фирмино наборот считаю котом в мешке, которые последние сезона не приносит особой пользы даже будучи игроком ротации.
Разрывает, но не молодеет. Учитывая, что он более менее нормально забивать начал только в 30, до этого и 10 голов в карьере за сезон не забивал, а сейчас ему идет 34ый год, то не факт, что его запала хватит, чтобы играть в Реале
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Вакилич
Ответ JENNINGS
Любой пользователь Спортс.ру может забить «Барселоне» сразу после выхода на замену, сделав лишь 4 касания?! )))
Офигенная регалия. Ну так а дальше что? Не видно не слышно его с тех пор.
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Tiestorzn17
Ну вот, уже больше похоже на правду, а местные сосьос «Мбаппе будет, Холанд, Беллингем» и тд. Вот то что будет - Хоселу какая то
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Юлия Закаблукова
Мариано был топом в лионе, зачем ушёл
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M93
Читаю комментарии и ... Народ ждёт Мбаппе и Холанда. ))

В этом году какие Холанд и Мбаппе? У патриота Франции контракт до конца следующего сезона. Раньше Реал принципиально выкупать не будет. Есть ли у Холанда пункт об отспупных и желании перейти в другой клуб летом 2024 тоже не известно.

Сейчас же последней информации если верить СМИ, Реал планирует усиление атаки, но форвардом/форвардами, которые бы потом не стали помехой для подписания кого-то из пары Мбаппе/Холанда. Наиболее вероятные кандидаты указываются как Хоселу и Фирмино.
Но Анчелотти хочет, чтобы ему подписали Кейна или Осимхена. Кейн в приоритете. Но вся соль, что пошла информация, что нет гарантий что сам Анчелотти останется в Мадриде. И все слухи о будущем Бензема.
Плюс пишут, что Реал запросил информацию о Лаутаро Мартинесе.

До это днём писали, что Фран Гарсия, Беллингем и Хоселу фактически решённые трансферы. Далее обещают неожиданные вещи.
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