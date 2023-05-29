Хоселу может стать одним из первых трансферов «Реала» ближайшим летом.

По сведениям Relevo, форвард близок к возвращению в клуб, которому принадлежал с 2009 по 2012 год. Активизации работы мадридцев над трансфером поспособствовал вылет « » – в его соглашении с нападающим есть пункт о возможности смены команды в случае ее понижения в классе.

Отмечается, что переговоры продвигаются успешно и находятся на продвинутой стадии. В « » уверены, что переговоры завершатся заключением сделки. Объявлять о завершении процесса до конца сезона не станут в любом случае.

В текущем сезоне забил 16 голов за 34 матча в . Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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